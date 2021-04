Real legt defensieve pijnpunten van Liverpool bloot: "Maakten het hen makkelijk"

Real Madrid - Liverpool in een notendop:

Vinicius en Asensio straffen defensieve fouten af

Kort voor de rust ging Kabak nog eens de mist in bij een terugspeelbal op Alisson, maar dit keer kon Asensio niet profiteren. Aan de overkant keek Courtois werkloos toe, Liverpool kreeg in de hele eerste helft geen enkel schot op doel.

Fraai werk van Vinicius, maar ook matig verdedigd van Phillips en Kabak. Nog geen 10 minuten later volgde Alexander-Arnold hun voorbeeld. Hij werkte een hoge bal van Kroos in de voeten van Asensio en die pakte het cadeau gretig uit: 2-0. Bij Liverpool waren ze ontstemd, omdat in een voorafgaande fase een fout op de doorgebroken Mané onbestraft was gebleven.

Pas iets voor het halfuur kon Real het overwicht ook omzetten in een voorsprong. Met een knappe borstcontrole op een al even mooie dieptepass van Kroos gaf Vinicius het centrale duo van Liverpool het nakijken en ook Alisson moest eraan geloven.

Hazard nog niet wedstrijdfit, Ramos en Carvajal in de lappenmand én Varane out met een coronabesmetting. De sterren leken niet gunstig te staan voor Los Galacticos, maar toch trok Real het laken meteen naar zich toe in het Estadio Alfredo Di Stéfano.

Salah brengt weer spanning, Vinicius zet de puntjes op de i

Real zag het nakende onheil en schakelde een versnelling hoger. Asensio verprutste eerst nog een kansrijke counter, maar een minuut later was het toch raak voor de thuisploeg. Op aangeven van Modric werkte Vinicius in één tijd zijn tweede van de avond in doel. Geen onhoudbaar schot, Alisson zag er niet al te best uit.

Na de rust tapte Liverpool uit een ander vaatje en dat leverde al na 5 minuten de aansluitingstreffer op. Een afgeblokt schot van Jota werd de perfecte assist voor Salah en die werkte de bal van dichtbij via de lat in doel.

Zidane: "Fantastisch werk van Vinicius"

Real-coach Zinédine Zidane kon niet anders dan blij zijn. Bijvoorbeeld over Vinicius: "Dit doet me veel plezier voor hem. Hij heeft fantastisch werk geleverd, vooral defensief. We weten wat voor een speler hij is, als hij de ruimte heeft, zie maar naar zijn eerste goal."

"Het ontbrak hem aan een doelpunt, dus de twee van vandaag zullen veel vertrouwen geven, voor hem, maar ook voor het team. Hij verdient het."

De Franse coach liet verstaan dat de positieve coronatest van Varane zijn tactiek niet in de war bracht: "We hebben ons schema niet veranderd. We hebben enkel Rafa (Varane) vervangen door Mili (Eder Miltao). Dat is niet makkelijk voor die laatste, maar we trainen op deze voorvallen. Dat hebben we vanavond bewezen."

"Nu, we hebben nog niks gewonnen. We zijn tevreden over deze match, maar zullen moeten blijven knokken. Ik geloof dat mijn team geen grenzen kent, het zijn spelers die al enorm veel hebben gewonnen, maar die altijd meer willen. Dat toont hun karakter."

Zijn collega Jürgen Klopp was helemaal anders gestemd: "Als we naar de halve finale willen gaan, moeten we bewijzen dat we dat verdienen. En dat was vanavond niet het geval, zeker niet in de 1e helft. Het enige positieve dat ik zie, op ons doelpunt na, is dat we nog maar halfweg zijn."

"We speelden niet goed genoeg om Real in de problemen te brengen. Ik dacht dat het mogelijk was, maar we hebben het nu niet kunnen tonen, dan maar in de volgende match. We hebben hun taak makkelijker gemaakt. We moeten meer intensiteit aan de bal tonen. We verloren te makkelijk op de verkeerde momenten de bal. En 1-tegen-1-situaties tegen spelers van hun wereldklasse zijn niet cool."