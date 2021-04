LIVE: Zet gehavend Real eerste stap richting halve finales of bijt Liverpool zich vast?

Fase per fase

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Vinícius Júnior van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Liverpool 28' 1 0

25' eerste helft, minuut 25. Benzema profiteert niet van missertje Arnold. Alexander-Arnold gaat niet voor het eerst vanavond de mist in. Real schakelt snel om. Benzema kan zich doorzetten, maar zijn schot wordt door Kabak nog in hoekschop gewerkt. . Benzema profiteert niet van missertje Arnold Alexander-Arnold gaat niet voor het eerst vanavond de mist in. Real schakelt snel om. Benzema kan zich doorzetten, maar zijn schot wordt door Kabak nog in hoekschop gewerkt.

20' eerste helft, minuut 20. Offensief stelt het voorlopig weinig voor bij Liverpool, dat de wedstrijd toch grotendeels moet ondergaan. Maar ook Real kan ondanks het balbezit amper voor gevaar zorgen. . Offensief stelt het voorlopig weinig voor bij Liverpool, dat de wedstrijd toch grotendeels moet ondergaan. Maar ook Real kan ondanks het balbezit amper voor gevaar zorgen.

13' eerste helft, minuut 13. Vinicius kopt naast. Mendy gaat op links wel erg vlot voorbij Alexander-Arnold en schildert de bal op het hoofd van Vinicius. Die kopt voorlangs, eindelijk nog eens iets dat op een doelkans lijkt. . Vinicius kopt naast Mendy gaat op links wel erg vlot voorbij Alexander-Arnold en schildert de bal op het hoofd van Vinicius. Die kopt voorlangs, eindelijk nog eens iets dat op een doelkans lijkt.

11' eerste helft, minuut 11. Knappe aanval zonder apotheose. Heerlijke aanval van Real met knap ééntijdsvoetbal, maar Vinicius loopt zich uiteindelijk vast in de zestien. Real haalt er wel nog een hoekschop uit, maar die levert niks op. Het is wachten tot de wedstrijd echt losbreekt. . Knappe aanval zonder apotheose Heerlijke aanval van Real met knap ééntijdsvoetbal, maar Vinicius loopt zich uiteindelijk vast in de zestien. Real haalt er wel nog een hoekschop uit, maar die levert niks op. Het is wachten tot de wedstrijd echt losbreekt.

7' eerste helft, minuut 7. Real probeert de bakens te verzetten in de openingsminuten, maar Liverpool komt niet in de problemen. Meer dan een flauw schotje van Benzema hebben we nog niet genoteerd. . Real probeert de bakens te verzetten in de openingsminuten, maar Liverpool komt niet in de problemen. Meer dan een flauw schotje van Benzema hebben we nog niet genoteerd.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste prik komt van Real. Benzema probeert het in de draai, maar zijn schot is te centraal. Alisson heeft er geen problemen mee. . De eerste prik komt van Real. Benzema probeert het in de draai, maar zijn schot is te centraal. Alisson heeft er geen problemen mee.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Real Madrid brengt de bal aan het rollen in het Estadio Alfredo Di Stéfano. Doen Courtois en co meteen een zaakje met oog op de terugwedstrijd? . Aftrap Real Madrid brengt de bal aan het rollen in het Estadio Alfredo Di Stéfano. Doen Courtois en co meteen een zaakje met oog op de terugwedstrijd?

20:49 vooraf, 20 uur 49. Geen nieuwe clash tussen Salah en Ramos. Sergio Ramos keerde geblesseerd terug van zijn interlandverplichtingen met Spanje en zal beide duels met Liverpool moeten missen. Zo komt er dus geen nieuwe confrontatie met Mo Salah na de finale van 2018. Toen moest Salah al vroeg in tranen een punt achter zijn wedstrijd zetten na een stevige tackle van Ramos. . Geen nieuwe clash tussen Salah en Ramos Sergio Ramos keerde geblesseerd terug van zijn interlandverplichtingen met Spanje en zal beide duels met Liverpool moeten missen. Zo komt er dus geen nieuwe confrontatie met Mo Salah na de finale van 2018. Toen moest Salah al vroeg in tranen een punt achter zijn wedstrijd zetten na een stevige tackle van Ramos.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Matig in eigen land, top in Europa? Liverpool beleeft een moeizaam seizoen in de Premier League. De ploeg staat pas zevende, maar tankte afgelopen zaterdag wel vertrouwen met een ruime 0-3-overwinning bij Arsenal. Liverpool mag zo blijven dromen van een Champions League-ticket. . Matig in eigen land, top in Europa? Liverpool beleeft een moeizaam seizoen in de Premier League. De ploeg staat pas zevende, maar tankte afgelopen zaterdag wel vertrouwen met een ruime 0-3-overwinning bij Arsenal. Liverpool mag zo blijven dromen van een Champions League-ticket.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Real nog steeds op titelkoers. In eigen land blijft Real in de running voor de titel. De Koninklijke liet zich zaterdag niet verrassen tegen staartploeg Eibar en zag daags nadien hoe leider Atletico Madrid onderuit ging bij Sevilla. Real is als derde nu genaderd tot op amper 3 punten van Atletico, Barcelona is tweede op 1 punt. . Real nog steeds op titelkoers In eigen land blijft Real in de running voor de titel. De Koninklijke liet zich zaterdag niet verrassen tegen staartploeg Eibar en zag daags nadien hoe leider Atletico Madrid onderuit ging bij Sevilla. Real is als derde nu genaderd tot op amper 3 punten van Atletico, Barcelona is tweede op 1 punt.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Heruitgave CL-finale 2018. Bij Liverpool hebben ze nog een eitje te pellen met Real Madrid na de verloren Champions League-finale 3 jaar geleden. Real versloeg Liverpool toen in Kiev met 3-1 en pakte zo voor het derde jaar op rij de eindwinst op het kampioenenbal. Het jaar nadien haalde Liverpool opnieuw de finale en toen was het wél raak met een 2-0-overwinning tegen Tottenham. . Heruitgave CL-finale 2018 Bij Liverpool hebben ze nog een eitje te pellen met Real Madrid na de verloren Champions League-finale 3 jaar geleden. Real versloeg Liverpool toen in Kiev met 3-1 en pakte zo voor het derde jaar op rij de eindwinst op het kampioenenbal. Het jaar nadien haalde Liverpool opnieuw de finale en toen was het wél raak met een 2-0-overwinning tegen Tottenham.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Keïta houdt Thiago op de bank. Jürgen Klopp sleutelt nauwelijks aan het team dat in de vorige ronde Leipzig uit de Champions League kegelde. Slechts 1 wijziging: Thiago moet plaats ruimen voor Keïta. Vooraan krijgt Jota opnieuw de voorkeur op Firmino. . Keïta houdt Thiago op de bank Jürgen Klopp sleutelt nauwelijks aan het team dat in de vorige ronde Leipzig uit de Champions League kegelde. Slechts 1 wijziging: Thiago moet plaats ruimen voor Keïta. Vooraan krijgt Jota opnieuw de voorkeur op Firmino.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Real zonder Hazard, Ramos, Carvajal én Varane . Real komt gehavend aan de aftrap. Ramos, Carvajal en Hazard stonden al op het lijstje afwezigen en daar kwam vandaag nog Varane bij door een positieve COVID-test. Zidane vangt het ontbreken van de Fransman op door Militao, terwijl Casemiro na zijn schorsing tegen Atalanta in de 1/8e finales terugkeert in de basis. Vooraan spelen Asensio en Vinicius in steun van Benzema. Geen verrassingen op het middenveld, waar Kroos net op tijd weer fit raakte. . Real zonder Hazard, Ramos, Carvajal én Varane Real komt gehavend aan de aftrap. Ramos, Carvajal en Hazard stonden al op het lijstje afwezigen en daar kwam vandaag nog Varane bij door een positieve COVID-test. Zidane vangt het ontbreken van de Fransman op door Militao, terwijl Casemiro na zijn schorsing tegen Atalanta in de 1/8e finales terugkeert in de basis. Vooraan spelen Asensio en Vinicius in steun van Benzema. Geen verrassingen op het middenveld, waar Kroos net op tijd weer fit raakte.

