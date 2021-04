Aderlating voor Real: ook Varane ontbreekt tegen Liverpool door coronabesmetting

vooraf, 14 uur 30. Ook Varane mist de wedstrijd tegen Liverpool. Nog meer problemen voor Real Madrid in aanloop naar het duel tegen Liverpool: De Koninklijke moet nu ook Raphaël Varane missen door een coronabesmetting. De Franse centrale verdediger, niet aan zijn beste seizoen bezig, is naast Sergio Ramos de tweede steunpilaar in de Spaanse verdediging die uitvalt. Wellicht komt de Clasico van zaterdag tegen Barcelona ook nog te vroeg voor Varane. .

15:30

vooraf, 15 uur 30. Eden is er dinsdag nog niet bij. Het belangrijkste is dat hij volledig hersteld is en zichzelf goed voelt. We nemen nooit risico's met spelers. Als de speler fit is, dan wil ik hem in mijn selectie. We zien het stap voor stap, we zien wel wanneer Eden klaar is om matchen te spelen. Real-coach Zidane.