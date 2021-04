Guardiola op z'n hoede voor Haaland: "Zelfs een blinde ziet hoe goed hij is"

09:38 vooraf, 09 uur 38. Zelfs een blinde kan zien hoe goed hij is. Daar hoef je geen trainer voor te zijn. Manchester City-coach Pep Guardiola over Erling Haaland. Zelfs een blinde kan zien hoe goed hij is. Daar hoef je geen trainer voor te zijn. Manchester City-coach Pep Guardiola over Erling Haaland

09:35 vooraf, 09 uur 35. Wordt Haaland de jongste met 20 doelpunten? Bij Dortmund kijken ze vanavond naar hun goalgetter Erling Haaland. De 20-jarige Noor kan de jongste speler worden met 20 doelpunten in de Champions League. Rondt Haaland vanavond de kaap tegen zijn toekomstige ploeg? City is een van de teams die in verband wordt gebracht met de aanvaller. . Wordt Haaland de jongste met 20 doelpunten? Bij Dortmund kijken ze vanavond naar hun goalgetter Erling Haaland. De 20-jarige Noor kan de jongste speler worden met 20 doelpunten in de Champions League.

Rondt Haaland vanavond de kaap tegen zijn toekomstige ploeg? City is een van de teams die in verband wordt gebracht met de aanvaller.

09:34 vooraf, 09 uur 34. Dortmund-aanvaller Erling Haaland bidt voor zijn 20e Champions League-doelpunt.

06-04-2021 06-04-2021.

14:18 vooraf, 14 uur 18. Blessureleed bij de Duitsers. Voor youngster Youssoufa Moukoko is het seizoen zelfs helemaal afgelopen. De 16-jarige Moukoko liep met de Duitse U21 op het EK voor beloften in Hongarije een blessure aan zijn ligamenten op en komt dit seizoen niet meer in actie. Bij de Borussen zijn Rode Duivel Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou al langer out met zware letsels. . Blessureleed bij de Duitsers Voor youngster Youssoufa Moukoko is het seizoen zelfs helemaal afgelopen. De 16-jarige Moukoko liep met de Duitse U21 op het EK voor beloften in Hongarije een blessure aan zijn ligamenten op en komt dit seizoen niet meer in actie. Bij de Borussen zijn Rode Duivel Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou al langer out met zware letsels.

14:18 vooraf, 14 uur 18. Zonder Sancho. Dortmund kan in Manchester nog altijd geen beroep doen op Jadon Sancho. De Engelse international miste de voorbije wedstrijden al met een spierblessure en zit niet in de selectie voor de clash met de Citizens. . Zonder Sancho Dortmund kan in Manchester nog altijd geen beroep doen op Jadon Sancho. De Engelse international miste de voorbije wedstrijden al met een spierblessure en zit niet in de selectie voor de clash met de Citizens.

14:14 vooraf, 14 uur 14. De Bruyne vs Hazard en Meunier. Manchester City en Dortmund bekampen elkaar dinsdagavond in hun heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Het wordt ook een duel der Belgen met Kevin De Bruyne enerzijds en Thomas Meunier en Thorgan Hazard anderzijds. De partij begint om 21u en is met live-tekstupdates te volgen in dit artikel. . De Bruyne vs Hazard en Meunier Manchester City en Dortmund bekampen elkaar dinsdagavond in hun heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Het wordt ook een duel der Belgen met Kevin De Bruyne enerzijds en Thomas Meunier en Thorgan Hazard anderzijds. De partij begint om 21u en is met live-tekstupdates te volgen in dit artikel.

14:14 - Vooraf Vooraf, 14 uur 14

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Phil Foden Opstelling Manchester City Ederson, Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Phil Foden

Opstelling Borussia Dortmund. Marwin Hitz, Emre Can, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphaël Guerreiro, Jude Bellingham, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Marco Reus Opstelling Borussia Dortmund Marwin Hitz, Emre Can, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphaël Guerreiro, Jude Bellingham, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Marco Reus