Chelsea neemt optie op halve finales met 2 "uitgoals" tegen Porto

Mason Mount: "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Het was moelijk om kansen te creëren, maar we bleven aandringen. We scoorden in de eerste helft en konden comfortabel winnen."



"We lieten de 2-5 tegen West Brom dit weekend achter ons. We waren 100% geconcentreerd en waren gedetermineerd om een goed resultaat neer te zetten. Dat hebben we vanavond gedaan."