Duwt PSG meteen door tegen gehavend Bayern in heruitgave CL-finale?

PSG ging in zijn volledige historie 5 keer op bezoek in München. De laatste keer was in december 2017, Bayern hield toen in de groepsfase van de Champions League de punten vlot thuis met 3-1. De enige keer dat PSG wel kon winnen, werd er nog gevoetbald in het Olympiastadion en maakte de iconische George Weah, inmiddels president van Liberia, het enige doelpunt (1994).

De laatste ontmoeting tussen beide teams was uiteraard vorig jaar in augustus in Lissabon. Bayern won toen de Champions League-finale van PSG met 1-0.