"Kylian Mbappé begint tegen Manchester City op de bank"

Kylian Mbappé is mee afgereisd naar Manchester, maar het is nog niet duidelijk of de Franse sterspeler in actie kan komen voor PSG. Hij liep een contractuur op in zijn kuit in de heenwedstrijd.

"Ik wacht tot het laatste moment om te beslissen of hij speelt of niet", zei Pochettino. "Maandagavond traint hij individueel. We zullen zien hoe zijn vorm is. We kunnen hem alleszins gebruiken."