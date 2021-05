Zidane rekent op Eden Hazard: "We zullen hem nodig hebben"

23:29 vooraf, 23 uur 29. Hazard is klaar voor duel met zijn ex-team. Real moet scoren, wil het een kans maken op een plekje in de finale van de Champions League. Eden Hazard, die vorig weekend zijn rentree maakte, kan daarin een belangrijke rol spelen. "We weten wat Eden in zijn mars heeft en wat hij het team kan bijbrengen", blikt Real-coach Zinedine Zidane vooruit. "Eden is er klaar voor. Het is een heel goed moment voor hem om terug te komen. We zullen hem morgenavond nodig hebben." . Hazard is klaar voor duel met zijn ex-team Real moet scoren, wil het een kans maken op een plekje in de finale van de Champions League. Eden Hazard, die vorig weekend zijn rentree maakte, kan daarin een belangrijke rol spelen.



"We weten wat Eden in zijn mars heeft en wat hij het team kan bijbrengen", blikt Real-coach Zinedine Zidane vooruit.



"Eden is er klaar voor. Het is een heel goed moment voor hem om terug te komen. We zullen hem morgenavond nodig hebben."

Mijn spelers zijn klaar om er een grote match van te maken. Zinedine Zidane (coach Real Madrid).

"Geen risico's nemen met Ramos". Real Madrid kan na een wekenlange inactiviteit ook een beroep doen op aanvoerder Sergio Ramos. "Dat Sergio er weer bij is, is ook enorm belangrijk. Hij is onze leider, onze aanvoerder", zegt coach Zidane. "We gaan geen risico's met hem nemen. Maar hij zit in de selectie en kan dus spelen."



"Dat Sergio er weer bij is, is ook enorm belangrijk. Hij is onze leider, onze aanvoerder", zegt coach Zidane. "We gaan geen risico's met hem nemen. Maar hij zit in de selectie en kan dus spelen."

3 Belgen in finale kampioenenbal? Chelsea en Real Madrid bikkelen morgen om het laatste ticket voor de finale van de Champions League. Krijgen we een Engelse finale? Of wordt het clash tussen City en Real, een clash tussen 3 Rode Duivels (De Bruyne versus Courtois en Hazard). Morgenavond laat valt de beslissing.

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Jorginho, Ben Chilwell, Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Federico Valverde, Sergio Ramos, Eder Militao, Nacho, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior