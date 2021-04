LIVE: Man City op rozen, Mahrez en De Bruyne draaien de rollen helemaal om

75' tweede helft, minuut 75. De frustratie lijkt de bovenhand te nemen bij Neymar en co. Man City dat het heel moeilijk had voor de pauze is baas. Intussen eindigt een kopbal van Foden in de armen van Navas. . De frustratie lijkt de bovenhand te nemen bij Neymar en co. Man City dat het heel moeilijk had voor de pauze is baas. Intussen eindigt een kopbal van Foden in de armen van Navas.

74' Gele kaart voor Neymar van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 74 Neymar Paris Saint-Germain

72' Mahrez knikkert de bal heerlijk binnen! tweede helft, minuut 72. Mahrez knikkert de bal heerlijk binnen!

71' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede helft, minuut 71 door Riyad Mahrez van Manchester City. 1, 2. vrije trap Paris Saint-Germain Manchester City 77' 1 2

71' tweede helft, minuut 71. Het is Mahrez! . Man City draait de situatie in enkele minuten helemaal om! Het is niet De Bruyne, maar Mahrez die mag aanleggen en hij is het vertrouwen meer dan waard. Het schot van de Algerijn gaat door de muur en Navas is geklopt: 1-2. Heeft PSG nog een antwoord klaar? . Het is Mahrez! Man City draait de situatie in enkele minuten helemaal om! Het is niet De Bruyne, maar Mahrez die mag aanleggen en hij is het vertrouwen meer dan waard. Het schot van de Algerijn gaat door de muur en Navas is geklopt: 1-2. Heeft PSG nog een antwoord klaar?

70' tweede helft, minuut 70. Paredes begaat een onhandige overtreding op een bijzonder interessante plek. Kevin De Bruyne is nog in overleg met Mahrez, maar lijkt toch te zullen trappen. . Paredes begaat een onhandige overtreding op een bijzonder interessante plek. Kevin De Bruyne is nog in overleg met Mahrez, maar lijkt toch te zullen trappen.

70' Gele kaart voor Leandro Paredes van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 70 Leandro Paredes Paris Saint-Germain

69' tweede helft, minuut 69. Man City voelt dat er misschien wel nog wat meer in zit en voert de druk op. PSG wacht hen met 8 spelers op. Di Maria, Neymar en Mbappé krijgen wat meer vrijheid. . Man City voelt dat er misschien wel nog wat meer in zit en voert de druk op. PSG wacht hen met 8 spelers op. Di Maria, Neymar en Mbappé krijgen wat meer vrijheid.

65' City viert na de gelijkmaker. tweede helft, minuut 65. City viert na de gelijkmaker

64' tweede helft, minuut 64. De Bruyne brengt City langszij . PSG kruipt veel meer terug dan in de 1e helft en moet dat nu bekopen met een gelijkmaker. De Bruyne dropt een bal in het strafschopgebied, niemand raakt bij de bal waardoor Navas zich laat verrassen: 1-1. City heeft een bijzonder kostbaar uitdoelpunt beet! . De Bruyne brengt City langszij PSG kruipt veel meer terug dan in de 1e helft en moet dat nu bekopen met een gelijkmaker. De Bruyne dropt een bal in het strafschopgebied, niemand raakt bij de bal waardoor Navas zich laat verrassen: 1-1. City heeft een bijzonder kostbaar uitdoelpunt beet!

64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Kevin De Bruyne van Manchester City. 1, 1. goal Paris Saint-Germain Manchester City 77' 1 1

63' tweede helft, minuut 63. Het tempo ligt de jongste minuten geweldig hoog. Walker trekt een geweldige sprint, maar zijn voorzet is niet precies genoeg om De Bruyne te bereiken. . Het tempo ligt de jongste minuten geweldig hoog. Walker trekt een geweldige sprint, maar zijn voorzet is niet precies genoeg om De Bruyne te bereiken.

63' tweede helft, minuut 63. De Bruyne met halve omhaal. De Bruyne wil de bakens verzetten. Een voorzet van Mahrez is eigenlijk niet goed, maar de Rode Duivel probeert het toch nog met een halve omhaal die een metertje over gaat. . De Bruyne met halve omhaal De Bruyne wil de bakens verzetten. Een voorzet van Mahrez is eigenlijk niet goed, maar de Rode Duivel probeert het toch nog met een halve omhaal die een metertje over gaat.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Manchester City, Oleksandr Zinchenko erin, João Cancelo eruit wissel João Cancelo Oleksandr Zinchenko

57' tweede helft, minuut 57. Gündogan was onzichtbaar voor de pauze, maar laat zich nu wel in het spel betrekken. Hij probeert een één-tweetje met De Bruyne op te zetten, maar er staat opnieuw een Parijs voetje in de weg. . Gündogan was onzichtbaar voor de pauze, maar laat zich nu wel in het spel betrekken. Hij probeert een één-tweetje met De Bruyne op te zetten, maar er staat opnieuw een Parijs voetje in de weg.

56' tweede helft, minuut 56. Ongrijpbare Mbappé. Wanneer Mbappé in het strafschopgebied komt is hij niet meer te houden. Hij dribbelt de hele City-defensie op een hoopje en geeft strak voor, maar Verratti kan de bal niet tegen de netten duwen. City duwt op het gaspedaal, maar Mbappé heeft zijn messen al geslepen. . Ongrijpbare Mbappé Wanneer Mbappé in het strafschopgebied komt is hij niet meer te houden. Hij dribbelt de hele City-defensie op een hoopje en geeft strak voor, maar Verratti kan de bal niet tegen de netten duwen. City duwt op het gaspedaal, maar Mbappé heeft zijn messen al geslepen.