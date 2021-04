Fans PSG geven spelersbus warm afscheid, jonge Nederlander verrassend in basis tegen City?

19:25 Geen supporters in het stadion, wel sfeer daarbuiten. De fans van PSG hebben de spelersbus van de Franse kampioen op een indrukwekkende manier uitgezwaaid van het hotel naar het stadion. vooraf, 19 uur 25. Geen supporters in het stadion, wel sfeer daarbuiten. De fans van PSG hebben de spelersbus van de Franse kampioen op een indrukwekkende manier uitgezwaaid van het hotel naar het stadion. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387454795469017094

19:18 vooraf, 19 uur 18. Mitchel Bakker in de basis bij PSG? . Verschillende Franse media weten het zeker: de jonge Nederlander MItchel Bakker zou in de basis starten tegen Manchester City. De verwachte basiself: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé. . Mitchel Bakker in de basis bij PSG? Verschillende Franse media weten het zeker: de jonge Nederlander MItchel Bakker zou in de basis starten tegen Manchester City. De verwachte basiself: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé.

28-04-2021 28-04-2021.

17:40 Neymar zit goed in zijn vel. vooraf, 17 uur 40. Neymar zit goed in zijn vel Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387028254368821256

17:37 vooraf, 17 uur 37. Neymar: "Dit is mijn gelukkigste seizoen tot nu toe". "Ik voel me goed, zowel op mentaal als fysiek vlak", vertelde Neymar op de persconferentie vooraf. "Ik zal er alles aan doen om PSG naar de finale te leiden." "Het is misschien wel mijn meest gelukkige seizoen in Parijs tot nog toe. Ik heb mijn moeilijke momenten gekend hier, maar ik ben ze steeds te boven gekomen. Ik ben altijd professioneel geweest. Mijn hoofdoel is om de Champions League te winnen en niet de Gouden Bal", benadrukte de Braziliaanse vedette nog. . Neymar: "Dit is mijn gelukkigste seizoen tot nu toe" "Ik voel me goed, zowel op mentaal als fysiek vlak", vertelde Neymar op de persconferentie vooraf. "Ik zal er alles aan doen om PSG naar de finale te leiden."

"Het is misschien wel mijn meest gelukkige seizoen in Parijs tot nog toe. Ik heb mijn moeilijke momenten gekend hier, maar ik ben ze steeds te boven gekomen. Ik ben altijd professioneel geweest. Mijn hoofdoel is om de Champions League te winnen en niet de Gouden Bal", benadrukte de Braziliaanse vedette nog.



17:31 We mogen hopen op een mooie wedstrijd. vooraf, 17 uur 31. We mogen hopen op een mooie wedstrijd Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387030942510993414

17:31 vooraf, 17 uur 31. City zal filosofie niet veranderen. De trainer had het ook wel even over zijn tactiek. "We blijven trouw aan onze filosofie. PSG speelt vaak tegen teams die 90 minuten proberen te verdedigen, maar ik denk niet dat dat de juiste aanpak is tegen een ploeg die alles heeft." "We moeten net proberen om ons spel op te leggen. We kennen de tegenstanders. Wij willen spelen met de bal in de ploeg." . City zal filosofie niet veranderen De trainer had het ook wel even over zijn tactiek. "We blijven trouw aan onze filosofie. PSG speelt vaak tegen teams die 90 minuten proberen te verdedigen, maar ik denk niet dat dat de juiste aanpak is tegen een ploeg die alles heeft."

"We moeten net proberen om ons spel op te leggen. We kennen de tegenstanders. Wij willen spelen met de bal in de ploeg."

17:24 vooraf, 17 uur 24. Guardiola: "Spelers moeten genieten". City-trainer Pep Guardiola had een duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Amuseer jullie!", had hij het over de filosofie van Johan Cruijff. "Geniet van de reis, van de koffie, van de nacht op hotel. Geniet van de persconferentie en de training. Het is een voorrecht om bij de top 4 van de wereld te horen. Daar moeten we van genieten. Dat was het idee van Cruijff." . Guardiola: "Spelers moeten genieten" City-trainer Pep Guardiola had een duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Amuseer jullie!", had hij het over de filosofie van Johan Cruijff.

"Geniet van de reis, van de koffie, van de nacht op hotel. Geniet van de persconferentie en de training. Het is een voorrecht om bij de top 4 van de wereld te horen. Daar moeten we van genieten. Dat was het idee van Cruijff."

17:24 - Vooraf Vooraf, 17 uur 24

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Kylian Mbappé Opstelling Paris Saint-Germain Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Mitchel Bakker, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes, Neymar, Kylian Mbappé

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, João Cancelo, Riyad Mahrez, Rodri, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Phil Foden, Kevin De Bruyne Opstelling Manchester City Ederson, Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, João Cancelo, Riyad Mahrez, Rodri, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Phil Foden, Kevin De Bruyne