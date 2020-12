LIVE: "Ongelukkige" Pogba kopt de goal van de hoop binnen voor United

90+6' tweede helft, minuut 96. Leipzig zegeviert! . Manchester United moet Lahoz in de tweede helft bedanken voor een lichte penalty en een doelpunt dat niet werd afgekeurd voor handspel. Toch trok Leipzig de winst over de streep: 3-2. . Leipzig zegeviert! Manchester United moet Lahoz in de tweede helft bedanken voor een lichte penalty en een doelpunt dat niet werd afgekeurd voor handspel. Toch trok Leipzig de winst over de streep: 3-2.



90+4' tweede helft, minuut 94. Bijna owngoal! Bijna eindigt de wedstrijd dramatisch voor Mukiele. Hij tikt een voorzet richting zijn keeper. Die redt zijn verdediger en zijn ploeg. . Bijna owngoal! Bijna eindigt de wedstrijd dramatisch voor Mukiele. Hij tikt een voorzet richting zijn keeper. Die redt zijn verdediger en zijn ploeg.

90+1' 4 minuten extra! Manchester United krijgt nog 4 minuten extra voor de goal van de CL-overwintering. . tweede helft, minuut 91. 4 minuten extra! Manchester United krijgt nog 4 minuten extra voor de goal van de CL-overwintering.

90+1' tweede helft, minuut 91. Rashford probeert United over de streep te trekken, maar zijn schot is te centraal. De tijd tikt genadeloos weg voor de bezoekers. . Rashford probeert United over de streep te trekken, maar zijn schot is te centraal. De tijd tikt genadeloos weg voor de bezoekers.

89' tweede helft, minuut 89. Spanning stijgt in Duitsland. De zenuwen staan strak gespannen bij RB Leipzig. Plots moet de ploeg van Nagelsmann er alles aan doen om een doemscenario te voorkomen. . Spanning stijgt in Duitsland De zenuwen staan strak gespannen bij RB Leipzig. Plots moet de ploeg van Nagelsmann er alles aan doen om een doemscenario te voorkomen.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij RB Leipzig, Marcel Halstenberg erin, Angeliño eruit wissel Angeliño Marcel Halstenberg

83' tweede helft, minuut 83. Plots staat het 3-2! Op een hoekschop van Fernandes klimt Pogba het hoogst. De Fransman tuimelt bijna over ploegmaat Maguire, maar de bal verdwijnt in het doel. . Plots staat het 3-2! Op een hoekschop van Fernandes klimt Pogba het hoogst. De Fransman tuimelt bijna over ploegmaat Maguire, maar de bal verdwijnt in het doel.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Paul Pogba van Manchester United. 3, 2. goal RB Leipzig Manchester United einde 3 2

81' Gele kaart voor Tyler Adams van RB Leipzig tijdens tweede helft, minuut 81 Tyler Adams RB Leipzig

80' tweede helft, minuut 80. Fernandes met de goal van de hoop. Bruno Fernandes gaat achter de bal staan. Hij knalt de bal hard in de linkerhoek. Kan Man. United de scheve situatie nog rechttrekken? . Fernandes met de goal van de hoop Bruno Fernandes gaat achter de bal staan. Hij knalt de bal hard in de linkerhoek. Kan Man. United de scheve situatie nog rechttrekken?

80' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 80 door Bruno Fernandes van Manchester United. 3, 1. penalty RB Leipzig Manchester United einde 3 1

79' tweede helft, minuut 79. Penalty voor United! Greenwood lokt een penalty uit na contact met Konaté. Lahoz legt de bal op de stip. . Penalty voor United! Greenwood lokt een penalty uit na contact met Konaté. Lahoz legt de bal op de stip.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Manchester United, Timothy Fosu-Mensah erin, Aaron Wan-Bissaka eruit wissel Aaron Wan-Bissaka Timothy Fosu-Mensah

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Manchester United, Axel Tuanzebe erin, Victor Lindelöf eruit wissel Victor Lindelöf Axel Tuanzebe

77' Gele kaart voor Victor Lindelöf van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 77 Victor Lindelöf Manchester United

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij RB Leipzig, Tyler Adams erin, Kevin Kampl eruit wissel Kevin Kampl Tyler Adams

73' tweede helft, minuut 73. Greenwoord probeert nog. Mason Greenwoord probeert de hopeloze situatie van United toch nog om te keren. De jonge aanvaller test tot 2 keer toe de doelman, maar die staat telkens pal. . Greenwoord probeert nog Mason Greenwoord probeert de hopeloze situatie van United toch nog om te keren. De jonge aanvaller test tot 2 keer toe de doelman, maar die staat telkens pal.

69' tweede helft, minuut 69. United krijgt deksel op de neus! Justin Kluivert velt het verdict van Man. United. Na knullig balverlies zet Angelino voor. Nkunku beroert de bal met de rug. Justin Kluivert reageert het snelst en duwt de 3-0 voorbij De Gea. . United krijgt deksel op de neus! Justin Kluivert velt het verdict van Man. United. Na knullig balverlies zet Angelino voor. Nkunku beroert de bal met de rug. Justin Kluivert reageert het snelst en duwt de 3-0 voorbij De Gea.

69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Justin Kluivert van RB Leipzig. 3, 0. goal RB Leipzig Manchester United einde 3 0

68' Gele kaart voor Brandon Williams van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 68 Brandon Williams Manchester United

68' Fernandes knalt op de lat! Fernandes mag een vrije trap nemen op de rand van de 16. Hij krult de bal heerlijk over de muur, maar die valt niet op tijd. Het schot van Fernandes spat uiteen op de lat. . tweede helft, minuut 68. Fernandes knalt op de lat! Fernandes mag een vrije trap nemen op de rand van de 16. Hij krult de bal heerlijk over de muur, maar die valt niet op tijd. Het schot van Fernandes spat uiteen op de lat.

66' tweede helft, minuut 66. Eerste doelpoging United! Bruno Fernandes probeert het met een afstandsschot. De pegel wordt door doelman Gulascsi met veel moeite naast het doelkader geduwd. . Eerste doelpoging United! Bruno Fernandes probeert het met een afstandsschot. De pegel wordt door doelman Gulascsi met veel moeite naast het doelkader geduwd.

63' Gele kaart voor Harry Maguire van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 63 Harry Maguire Manchester United

62' Gele kaart voor Justin Kluivert van RB Leipzig tijdens tweede helft, minuut 62 Justin Kluivert RB Leipzig

62' tweede helft, minuut 62. Zorgt Pogba voor kentering? Pogba moet de meubelen redden bij de bezoekers. Schittert de Fransman in zijn mogelijk laatste CL-wedstrijd voor United? . Zorgt Pogba voor kentering? Pogba moet de meubelen redden bij de bezoekers. Schittert de Fransman in zijn mogelijk laatste CL-wedstrijd voor United?

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Manchester United, Paul Pogba erin, Nemanja Matic eruit wissel Nemanja Matic Paul Pogba

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Manchester United, Brandon Williams erin, Luke Shaw eruit wissel Luke Shaw Brandon Williams

57' tweede helft, minuut 57. Vers bloed voorin bij Leipzig. Justin Kluivert en Yussuf Poulsen komen in de ploeg bij Leipzig. Ze krijgen de opdracht om druk te zetten op de man in balbezit. Kunnen de aanvallers hun stempel drukken op de wedstrijd? . Vers bloed voorin bij Leipzig Justin Kluivert en Yussuf Poulsen komen in de ploeg bij Leipzig. Ze krijgen de opdracht om druk te zetten op de man in balbezit. Kunnen de aanvallers hun stempel drukken op de wedstrijd?

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij RB Leipzig, Justin Kluivert erin, Dani Olmo eruit wissel Dani Olmo Justin Kluivert

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij RB Leipzig, Yussuf Poulsen erin, Emil Forsberg eruit wissel Emil Forsberg Yussuf Poulsen

54' tweede helft, minuut 54. Druk van United houdt aan. Het balbezit is in de tweede helft uitsluitend voor de bezoekers. Via de flanken voeren ze de druk op, verder dan enkele prikjes komt United niet. . Druk van United houdt aan Het balbezit is in de tweede helft uitsluitend voor de bezoekers. Via de flanken voeren ze de druk op, verder dan enkele prikjes komt United niet.

54' tweede helft, minuut 54. Scheidsrechter Lahoz heeft zijn handen vol deze wedstrijd.

49' tweede helft, minuut 49. Voor het eerst kan Man. United een hoger tempo op de mat brengen. Van de Beek dwingt na een goede combinatie door het centrum een hoekschop af, die levert niks op. . Voor het eerst kan Man. United een hoger tempo op de mat brengen. Van de Beek dwingt na een goede combinatie door het centrum een hoekschop af, die levert niks op.

46' tweede helft, minuut 46. Kan Man. United scheve situatie rechtzetten? De tweede helft is op gang getrapt! Donny Van de Beek moet voor aanvallende impulsen zorgen bij de bezoekers. Kan United de scheve situatie nog rechtzetten? . Kan Man. United scheve situatie rechtzetten? De tweede helft is op gang getrapt! Donny Van de Beek moet voor aanvallende impulsen zorgen bij de bezoekers. Kan United de scheve situatie nog rechtzetten?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:50 rust, 21 uur 50. Rust! Na een verschroeiende start van Leipzig opende Angelino de score. United wist geen raad met de hoge druk van de thuisploeg en slikte nog voor het kwartier de 2-0. De 1/8e finales lijken ver weg voor Solskjaer en co. . Rust! Na een verschroeiende start van Leipzig opende Angelino de score. United wist geen raad met de hoge druk van de thuisploeg en slikte nog voor het kwartier de 2-0. De 1/8e finales lijken ver weg voor Solskjaer en co.



21:48 rust, 21 uur 48. Vervanging bij Manchester United, Donny van de Beek erin, Alex Telles eruit wissel Alex Telles Donny Van de Beek

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' 2 minuten extra. Man. United krijgt nog 2 minuten om met een goed gevoel naar de kleedkamer te gaan. . eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra Man. United krijgt nog 2 minuten om met een goed gevoel naar de kleedkamer te gaan.

44' eerste helft, minuut 44. Wedstrijd wordt bitsig. Lahoz weet geen raad met het fysieke spel van beide ploegen. Tot grote frustratie van de bezoekers, fluit de Spanjaard voor de kleinste overtreding. Shaw krijgt geel voor een tackle, Solskjaer toont zijn ongenoegen op de bank. . Wedstrijd wordt bitsig Lahoz weet geen raad met het fysieke spel van beide ploegen. Tot grote frustratie van de bezoekers, fluit de Spanjaard voor de kleinste overtreding. Shaw krijgt geel voor een tackle, Solskjaer toont zijn ongenoegen op de bank.

43' Gele kaart voor Luke Shaw van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 43 Luke Shaw Manchester United

39' eerste helft, minuut 39. Frustratie bij United. Scheidsrechter Lahoz is geen vrienden aan het maken bij Man. United. Hij fluit voor een aanvallende overtreding bij een corner van de bezoekers, tot grote frustratie van kapitein Maguire. . Frustratie bij United Scheidsrechter Lahoz is geen vrienden aan het maken bij Man. United. Hij fluit voor een aanvallende overtreding bij een corner van de bezoekers, tot grote frustratie van kapitein Maguire.

36' eerste helft, minuut 36. McTominay probeert wat tempo te maken op het middenveld. Sabitzer schoffelt de Schot onderuit, terecht geel. . McTominay probeert wat tempo te maken op het middenveld. Sabitzer schoffelt de Schot onderuit, terecht geel.

35' Gele kaart voor Marcel Sabitzer van RB Leipzig tijdens eerste helft, minuut 35 Marcel Sabitzer RB Leipzig

34' eerste helft, minuut 34. Forsberg plaatst de bal maar net naast het doel van De Gea.

32' Gele kaart voor Nordi Mukiele van RB Leipzig tijdens eerste helft, minuut 32 Nordi Mukiele RB Leipzig

30' VAR geeft United sprankeltje hoop. Na een ingestudeerd nummertje scoort Leipzig de 3-0. Via de paal belandt de bal bij Konaté, die stond buitenspel. De VAR werpt United nog een levenslijn. . eerste helft, minuut 30. VAR geeft United sprankeltje hoop Na een ingestudeerd nummertje scoort Leipzig de 3-0. Via de paal belandt de bal bij Konaté, die stond buitenspel. De VAR werpt United nog een levenslijn.

29' eerste helft, minuut 29. Manchester United probeert zich in de wedstrijd te knokken. De opbouw verloopt te traag bij de Engelsen. Leipzig loert op de counter, maar Sabitzer kan niet profiteren van matig verdedigen. . Manchester United probeert zich in de wedstrijd te knokken. De opbouw verloopt te traag bij de Engelsen. Leipzig loert op de counter, maar Sabitzer kan niet profiteren van matig verdedigen.

24' eerste helft, minuut 24. In het spel lukt het niet voor de bezoekers, dus probeert de ploeg van Solskjaer het op stilstaande fases. Ook die leveren weinig gevaar op. . In het spel lukt het niet voor de bezoekers, dus probeert de ploeg van Solskjaer het op stilstaande fases. Ook die leveren weinig gevaar op.

17' eerste helft, minuut 17. Kansenkermis in Duitsland! Nog steeds is de honger van de thuisploeg niet gestild. Nu is het Forsberg die een open schietkans krijgt in de 16 van United. Zonder succes. United hapt naar adem. . Kansenkermis in Duitsland! Nog steeds is de honger van de thuisploeg niet gestild. Nu is het Forsberg die een open schietkans krijgt in de 16 van United. Zonder succes. United hapt naar adem.

15' eerste helft, minuut 15. Leipzig overrompelt United. Nog voor het kwartier verdubbelt een sterk Leipzig de score! Angelino, alweer hij, zet scherp voor op Haidara. Die twijfelt niet en werkt de 2-0 tegen de touwen. . Leipzig overrompelt United Nog voor het kwartier verdubbelt een sterk Leipzig de score! Angelino, alweer hij, zet scherp voor op Haidara. Die twijfelt niet en werkt de 2-0 tegen de touwen.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Amadou Haidara van RB Leipzig. 2, 0. goal RB Leipzig Manchester United einde 2 0

9' eerste helft, minuut 9. Antwoord van United. Voor het eerst kunnen de bezoekers een combinatie opzetten. Greenwoord legt aan en trapt, maar besluit op de doelman. . Antwoord van United Voor het eerst kunnen de bezoekers een combinatie opzetten. Greenwoord legt aan en trapt, maar besluit op de doelman.

6' eerste helft, minuut 6. Leipzig is baas. De thuisploeg begint de partij aan een razendsnel tempo. Man. United moet de wet van de sterkste ondergaan. . Leipzig is baas De thuisploeg begint de partij aan een razendsnel tempo. Man. United moet de wet van de sterkste ondergaan.

5' eerste helft, minuut 5. Angelino opent de score voor Leipzig

5' Gele kaart voor Bruno Fernandes van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 5 Bruno Fernandes Manchester United

3' eerste helft, minuut 3. Droomstart voor Leipzig! Angelino zet Leipzig op rozen met een doelpunt in de openingsminuten. Sabitzer zet de bal heerlijk voor, Angelino twijfelt niet en haalt snoeihard uit. . Droomstart voor Leipzig! Angelino zet Leipzig op rozen met een doelpunt in de openingsminuten. Sabitzer zet de bal heerlijk voor, Angelino twijfelt niet en haalt snoeihard uit.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Angeliño van RB Leipzig. 1, 0. goal RB Leipzig Manchester United einde 1 0

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:01 eerste helft, 21 uur 01. Aftrap! De bal rolt in Duitsland! Wie stoot door in de Champions League? . Aftrap! De bal rolt in Duitsland! Wie stoot door in de Champions League?

21:00 vooraf, 21 uur . Solskjaer kiest voorzichtige aanpak. Manchester United heeft genoeg aan een punt om door te stoten. Dat weet ook trainer Solskjaer, die een verdedigende ploeg op het veld brengt. Kan Leipzig het blok van United omspelen? . Solskjaer kiest voorzichtige aanpak Manchester United heeft genoeg aan een punt om door te stoten. Dat weet ook trainer Solskjaer, die een verdedigende ploeg op het veld brengt. Kan Leipzig het blok van United omspelen?

20:49 vooraf, 20 uur 49. United rekent op goalgetter Rashford. Marcus Rashford was in de vorige confrontatie de grote man bij Manchester United. Met een hattrick in de tweede helft besliste hij de wedstrijd. Ook vandaag staat Rashford in de punt bij United, daar krijgt hij de steun van Mason Greenwoord. . United rekent op goalgetter Rashford Marcus Rashford was in de vorige confrontatie de grote man bij Manchester United. Met een hattrick in de tweede helft besliste hij de wedstrijd. Ook vandaag staat Rashford in de punt bij United, daar krijgt hij de steun van Mason Greenwoord.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Geen "ongelukkige" Pogba in de basis. Paul Pogba zit op de bank in de kraker tegen Leipzig. Deze week liet zijn manager Mino Raiola weten dat de Fransman ongelukkig is bij de club. Pogba is op weg naar de uitgang bij Man. United. . Geen "ongelukkige" Pogba in de basis Paul Pogba zit op de bank in de kraker tegen Leipzig. Deze week liet zijn manager Mino Raiola weten dat de Fransman ongelukkig is bij de club. Pogba is op weg naar de uitgang bij Man. United.

20:47 - Vooraf Vooraf, 20 uur 47

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Nordi Mukiele, Ibrahima Konaté, Willi Orban, Angeliño, Marcel Sabitzer, Amadou Haidara, Kevin Kampl, Christopher Nkunku, Dani Olmo, Emil Forsberg Opstelling RB Leipzig Emil Forsberg, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer, Angeliño, Willi Orban, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele, Péter Gulácsi

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Greenwood, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Alex Telles, Marcus Rashford Opstelling Manchester United Marcus Rashford, Alex Telles, Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Greenwood, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea