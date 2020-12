LIVE: Man. United staat met de rug tegen de muur tegen sterk Leipzig

17' eerste helft, minuut 17. Kansenkermis in Duitsland! Nog steeds is de honger van de thuisploeg niet gestild. Nu is het Forsberg die een open schietkans krijgt in de 16 van United. Zonder succes. United hapt naar adem. . Kansenkermis in Duitsland! Nog steeds is de honger van de thuisploeg niet gestild. Nu is het Forsberg die een open schietkans krijgt in de 16 van United. Zonder succes. United hapt naar adem.

15' eerste helft, minuut 15. Leipzig overrompelt United. Nog voor het kwartier verdubbelt een sterk Leipzig de score! Angelino, alweer hij, zet scherp voor op Haidara. Die twijfelt niet en werkt de 2-0 tegen de touwen.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Amadou Haidara van RB Leipzig. 2, 0. goal RB Leipzig Manchester United 25' 2 0

9' eerste helft, minuut 9. Antwoord van United. Voor het eerst kunnen de bezoekers een combinatie opzetten. Greenwoord legt aan en trapt, maar besluit op de doelman.

6' eerste helft, minuut 6. Leipzig is baas. De thuisploeg begint de partij aan een razendsnel tempo. Man. United moet de wet van de sterkste ondergaan.

5' eerste helft, minuut 5. Angelino opent de score voor Leipzig

5' Gele kaart voor Bruno Fernandes van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 5 Bruno Fernandes Manchester United

3' eerste helft, minuut 3. Droomstart voor Leipzig! Angelino zet Leipzig op rozen met een doelpunt in de openingsminuten. Sabitzer zet de bal heerlijk voor, Angelino twijfelt niet en haalt snoeihard uit.

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Angeliño van RB Leipzig. 1, 0. goal RB Leipzig Manchester United 25' 1 0

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:01 eerste helft, 21 uur 01. Aftrap! De bal rolt in Duitsland! Wie stoot door in de Champions League?

21:00 vooraf, 21 uur . Solskjaer kiest voorzichtige aanpak. Manchester United heeft genoeg aan een punt om door te stoten. Dat weet ook trainer Solskjaer, die een verdedigende ploeg op het veld brengt. Kan Leipzig het blok van United omspelen?

20:49 vooraf, 20 uur 49. United rekent op goalgetter Rashford. Marcus Rashford was in de vorige confrontatie de grote man bij Manchester United. Met een hattrick in de tweede helft besliste hij de wedstrijd. Ook vandaag staat Rashford in de punt bij United, daar krijgt hij de steun van Mason Greenwoord.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Geen "ongelukkige" Pogba in de basis. Paul Pogba zit op de bank in de kraker tegen Leipzig. Deze week liet zijn manager Mino Raiola weten dat de Fransman ongelukkig is bij de club. Pogba is op weg naar de uitgang bij Man. United.

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Nordi Mukiele, Ibrahima Konaté, Willi Orban, Angeliño, Marcel Sabitzer, Amadou Haidara, Kevin Kampl, Christopher Nkunku, Dani Olmo, Emil Forsberg Opstelling RB Leipzig Emil Forsberg, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Marcel Sabitzer, Angeliño, Willi Orban, Ibrahima Konaté, Nordi Mukiele, Péter Gulácsi

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Greenwood, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Alex Telles, Marcus Rashford Opstelling Manchester United Marcus Rashford, Alex Telles, Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Greenwood, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea