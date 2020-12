Match PSG en Basaksehir uitgesteld na racisme-incident met 4e ref

Veel is nog niet officieel bekend over het incident. Zoals de reden waarom Pierre Webo, assistent bij Basaksehir, een rode kaart kreeg van de scheidsrechter. Webo betichtte vervolgens de 4e official van racisme.

"Why do you say negro?", riep Webo meermaals naar Sebastian Coltescu. De 4e ref had Webo moeten identificeren bij scheidsrechter Hategan en zou hem negro of negru genoemd hebben. Negru is het Roemeens voor zwarte en is minder beladen dan negro of "neger". "Maar waarom moet je zwarte zeggen", vroeg bankzitter Demba Ba in een verhitte discussie?

De supervisor van de UEFA probeerde de situatie te ontzenuwen, maar enkele spelers van Basaksehir hadden toen al beslist om de catacomben op te zoeken. Na een korte discussie volgden ook hun ploegmaats en de spelers van PSG.

Kort na het incident stuurde het Twitteraccount van Basaksehir de slogan "No to racism" de wereld in, een van de stokpaardjes van de Europese voetbalbond. De voorzitter liet weten dat Basaksehir, waar Chadli en Bolingoli op de bank begonnen, de match niet zal hervatten zolang de 4e ref aanwezig blijft.

Uiteindelijk kwamen de spelers van Basaksehir het veld niet meer op: de wedstrijd wordt morgen hervat om 18u55 vanaf de 14e minuut. Voor PSG maakt het niet meer uit: door de nederlaag van Manchester United op het veld van Leipzig, zijn ze zeker van overwintering in de Champions League.