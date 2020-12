LIVE: Plaatst United zich voor de 1/8e finales of houdt PSG zijn lot in eigen handen?

20:54 vooraf, 20 uur 54. Neemt PSG revanche voor thuisnederlaag? Bij PSG hebben ze geen goede herinneringen aan de heenwedstrijd tegen Manchester United. De Franse landskampioen ging op de openingsspeeldag op eigen veld onderuit met 1-2 na een spektakelstuk. Net als twee jaar geleden in de 1/8e finales was het Rashford die PSG toen de genadeslag toediende. . Neemt PSG revanche voor thuisnederlaag? Bij PSG hebben ze geen goede herinneringen aan de heenwedstrijd tegen Manchester United. De Franse landskampioen ging op de openingsspeeldag op eigen veld onderuit met 1-2 na een spektakelstuk. Net als twee jaar geleden in de 1/8e finales was het Rashford die PSG toen de genadeslag toediende.

20:54 vooraf, 20 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334224195115503626

20:49 vooraf, 20 uur 49. Puntenverlies voor PSG. PSG kwam afgelopen zaterdag in eigen land niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Bordeaux. Het tweede puntenverlies op rij na de uitnederlaag bij AS Monaco. Ondanks die 1 op 6 staat PSG na 12 speeldagen wel nog altijd op kop in de Ligue 1, met 2 punten meer dan Rijsel, Lyon, Monaco én Montpellier. . Puntenverlies voor PSG PSG kwam afgelopen zaterdag in eigen land niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Bordeaux. Het tweede puntenverlies op rij na de uitnederlaag bij AS Monaco. Ondanks die 1 op 6 staat PSG na 12 speeldagen wel nog altijd op kop in de Ligue 1, met 2 punten meer dan Rijsel, Lyon, Monaco én Montpellier.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Leipzig op koers voor de 1/8e finales. Alexander Sørloth schenkt Leipzig in de extra tijd de volle buit. Met een knap afstandsschot zorgt hij voor de 3-4. Leipzig komt zo op 9 punten in Groep H, 3 meer dan PSG. De Franse landskampioen moet dus vol aan de bak op Old Trafford. . Leipzig op koers voor de 1/8e finales Alexander Sørloth schenkt Leipzig in de extra tijd de volle buit. Met een knap afstandsschot zorgt hij voor de 3-4. Leipzig komt zo op 9 punten in Groep H, 3 meer dan PSG. De Franse landskampioen moet dus vol aan de bak op Old Trafford.

20:45 vooraf, 20 uur 45. Hoe sneller we gekwalificeerd zijn, hoe beter. We willen deze wedstrijd én deze poule winnen. Ole Gunnar Solskjær. Hoe sneller we gekwalificeerd zijn, hoe beter. We willen deze wedstrijd én deze poule winnen. Ole Gunnar Solskjær

20:44 vooraf, 20 uur 44. Nog geen CL-goal voor Mbappé in 2020. Kylian Mbappé staat al bijna een jaar droog in de Champions League. Zijn laatste treffer op het kampioenenbal was vorig seizoen op 11 december in de laatste groepswedstrijd tegen Galatasaray, het werd toen 5-0. Afwachten dus of hij vanavond wel weer de weg naar doel vindt. Hij jaagt op zijn 100 e treffer voor PSG. . Nog geen CL-goal voor Mbappé in 2020 Kylian Mbappé staat al bijna een jaar droog in de Champions League. Zijn laatste treffer op het kampioenenbal was vorig seizoen op 11 december in de laatste groepswedstrijd tegen Galatasaray, het werd toen 5-0. Afwachten dus of hij vanavond wel weer de weg naar doel vindt. Hij jaagt op zijn 100 e treffer voor PSG.

20:43 Verratti en Neymar zijn er klaar voor. vooraf, 20 uur 43. Verratti en Neymar zijn er klaar voor. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334220863206514692

20:43 vooraf, 20 uur 43. Goede week voor United. United heeft een goede week achter de rug. In de Champions League boekte het een vlotte 4-1-overwinning tegen Basaksehir en afgelopen zondag pakte het ook in de Premier League de volle buit na een straffe comebackzege tegen Southampton. Cavani viel toen in aan de rust bij een 2-0-achterstand en loodste United met 2goals bijna op zijn ééntje naar zijn 8 e uitzege op een rij. . Goede week voor United United heeft een goede week achter de rug. In de Champions League boekte het een vlotte 4-1-overwinning tegen Basaksehir en afgelopen zondag pakte het ook in de Premier League de volle buit na een straffe comebackzege tegen Southampton. Cavani viel toen in aan de rust bij een 2-0-achterstand en loodste United met 2goals bijna op zijn ééntje naar zijn 8e uitzege op een rij.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Basaksehir komt langszij! Het staat 3-3 in Istanboel. Met een heerlijke vrije trap maakt Kahveci zijn hattrick compleet. Goed nieuws voor PSG. . Basaksehir komt langszij! Het staat 3-3 in Istanboel. Met een heerlijke vrije trap maakt Kahveci zijn hattrick compleet. Goed nieuws voor PSG.

20:38 Een hoopgevende statistiek voor United. vooraf, 20 uur 38. Een hoopgevende statistiek voor United. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334211982287843330

20:35 vooraf, 20 uur 35. Kan PSG zich vanavond al plaatsen? Het antwoord is ja, maar dan moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Leipzig moet dan gelijkspelen bij Basaksehir (op 10 minuten van het einde leidt Leipzig met 2-3), terwijl PSG dan zelf met 2 goals verschil moet winnen op Old Trafford. Of met 1 doelpunt verschil als PSG dan zelf minstens 3 keer scoort. Door het voordeel in de onderlinge duels met United kan PSG dan niet meer gepasseerd worden door United én Leipzig, die op de laatste speeldag tegenover elkaar staan. . Kan PSG zich vanavond al plaatsen? Het antwoord is ja, maar dan moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Leipzig moet dan gelijkspelen bij Basaksehir (op 10 minuten van het einde leidt Leipzig met 2-3), terwijl PSG dan zelf met 2 goals verschil moet winnen op Old Trafford. Of met 1 doelpunt verschil als PSG dan zelf minstens 3 keer scoort. Door het voordeel in de onderlinge duels met United kan PSG dan niet meer gepasseerd worden door United én Leipzig, die op de laatste speeldag tegenover elkaar staan.

20:28 Verratti voor het eerst in de basis dit seizoen in de Champions League. vooraf, 20 uur 28. Verratti voor het eerst in de basis dit seizoen in de Champions League. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334212189255766016

20:28 vooraf, 20 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334207233949904900

20:24 vooraf, 20 uur 24. Geen ruimte voor fouten bij PSG. Manchester United kan zich vanavond verzekeren van een plek in de 1/8e finales van de Champions League. Een punt volstaat voor de groepsleider tegen PSG, dat zich geen uitschuiver kan permitteren. Leipzig leidt op dit moment immers bij Basaksehir en springt zo voorlopig over de Franse kampioen naar de 2e plaats. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Geen ruimte voor fouten bij PSG Manchester United kan zich vanavond verzekeren van een plek in de 1/8e finales van de Champions League. Een punt volstaat voor de groepsleider tegen PSG, dat zich geen uitschuiver kan permitteren. Leipzig leidt op dit moment immers bij Basaksehir en springt zo voorlopig over de Franse kampioen naar de 2e plaats. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

20:24 - Vooraf Vooraf, 20 uur 24

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Anthony Martial, Edinson Cavani Opstelling Manchester United Edinson Cavani, Anthony Martial, Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Marcus Rashford, Alex Telles, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Neymar, Moise Kean, Kylian Mbappé Opstelling Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, Moise Kean, Neymar, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Marquinhos, Alessandro Florenzi, Keylor Navas