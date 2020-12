Ex-Gent-spits Sørloth redt het hachje van Leipzig in de extra tijd

Niet Chadli maar Bolingoli was de enige Belg die aan de aftrap kwam voor Basaksehir, al waren de rollen na 36 minuten al omgewisseld toen de eerste de laatste vroegtijdig kwam aflossen.

Basaksehir-doelman Günok had dan al met enkele schitterende saves uitgepakt, al had hij geen verhaal toen het schot van Sabitzer afweek op Poulsen. Met nog een 2e goal voor de rust leek Leipzig snel gewonnen spel te hebben.

Dat was evenwel buiten Irfan Kahveci gerekend, die met 3 goals in 1 helft een punt uit de brand leek te slepen voor de Turken, met een heerlijke vrijschop als klap op de vuurpijl.

Maar Leipzig had nog een aas in de mouw zitten en die heette Alexander Sørloth. De ex-aanvaller van Gent, vorig jaar goed bij schot in Turkije, sleurde er toch nog een driepunter uit. Een noodzakelijke zege voor Leipzig, dat nog in een verbeten strijd is verwikkeld met Manchester United en PSG om de 2 tickets voor de 1/8e finales. Basaksehir is uitgeschakeld.