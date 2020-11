Chadli met Basaksehir onderuit tegen Manchester United

Manchester United had iets recht te zetten, want 3 weken geleden had het nog een verrassende 2-1-nederlaag geleden tegen Basaksehir. United was dus gretig. Na 20 minuten had Bruno Fernades al 2 keer de weg naar doel gevonden.

Nog voor de pauze maakte Rashford er vanaf de stip 3-0 van. De ploeg van Chadli en Bolingoli kon nog wel één keer tegenprikken via Türüc, maar in de toegevoegde tijd legde Daniel James de 4-1-eindstand vast.

Man.U blijft zo aan de leiding staan in groep H met 9 punten, 3 meer PSG en Leipzig.