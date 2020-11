PSG struikelt bij RB Leipzig en heeft nog veel werk in de groepsfase

PSG, vorig seizoen finalist in de Champions League, moet nog stevig aan de bak in de poulefase van deze campagne. De Franse topclub verloor met 2-1 bij RB Leipzig, dat deze zomer nog het hoofd moest buigen voor de Fransen in de halve finales. De Duitsers delen met 6 op 9 de leiding met United, PSG en Basaksehir tellen 3 op 9.