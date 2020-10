United geeft Leipzig pak rammel met hattrick van Rashford

In Engeland staat United maar 15e met 7 op 15 (2 zeges, 2 nederlagen, 1 draw), in Europa is het de trotse leider in Groep H. Op de openingsspeeldag ging het met 1-2 winnen in Paris, ook toen sloeg Rashford genadeloos toe in de slotminuten.

Coach Solskjaer liet voor deze match nochtans Bruno Fernandes en Rashford op de bank en pakte uit met Donny van de Beek, de belangrijkste zomeraankoop, maar nog weinig gebruikt. Van de Beek stond naast Pogba in een ongewone 4-4-2 met voorin Greenwood en Martial. Dat tactische concept was succesvol.

Greenwood opende koel de score na een pass op maat van Pogba. Die score bleef op het bord, tot Rashford in de 64e minuut Greenwood kwam vervangen.

Rashford gaf zijn visitekaartje af met een hattrick. De 1e goal viel na een geniale blinde opening van de eveneens ingevallen Fernandes. Rashford - vertrokken op de eigen helft - kwam oog in oog te staan met Gulacsi en maakte het af. 4 minuten later spijkerde hij een schot tegen het net.

De Engelse spits liet Martial een penalty benutten, maar kreeg als bedanking in de extra tijd nog een assist van de Fransman. United neemt zo al een optie op de volgende ronde.