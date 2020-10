PSG wint in Turkije dankzij Kean, maar verliest Neymar met een blessure

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het vooral over de relatie tussen Frankrijk en Turkije, die sinds de moord van de Franse leraar Samuel Paty onder spanning staat. De Franse president Emmanuel Macron beloofde daarop "islamistisch separatisme" te bestrijden. Dat viel niet in goede aarde bij de Turkse president Tayyip Erdogan, die onder andere opriep om Franse goederen te boycotten.

PSG, vorig seizoen finalist, had de punten nodig om zijn kansen gaaf te houden. PSG-trainer Thomas Tuchel had wel direct kopzorgen, toen sterspeler Neymar al na 26 minuten geblesseerd naar de kant moest met een spierprobleem. Pas in de tweede helft lukte het de Parijzenaars de score te openen.

Tuchel: "Hopelijk geen blessure"

Coach Tuchel hoopt dat de blessure van Neymar geen blessure is. Neymar blesseerde zich zonder iemand in de buurt. Hij stretchte wat langs de kant, vooraleer hij nog even probeerde, maar niet meer voort kon. "Het gaat om de adductoren", legde Tuchel uit. "Ik hoop dat het nog geen blessure is. Hij kon niet vrijuit bewegen en daarom vroeg hij zijn vervanging."

Tuchel houdt zijn hart vast, want hij heeft al een volle ziekenboeg met Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler en Juan Bernat.