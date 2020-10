LIVE: Owngoal van Martial brengt PSG opnieuw langszij tegen United

69' tweede helft, minuut 69. Bruno Fernandes probeert het nog eens van ver, maar zijn schot gaat hoog over de kooi van Keylor Navas. . Bruno Fernandes probeert het nog eens van ver, maar zijn schot gaat hoog over de kooi van Keylor Navas.

67' tweede helft, minuut 67. Een beter PSG. PSG lijkt nu echt onder stoom te komen en speelt United bij momenten tureluurs. Ondertussen komt Pogba Telles vervangen. Kan de Franse middenvelder nog iets forceren voor zijn team? . Een beter PSG PSG lijkt nu echt onder stoom te komen en speelt United bij momenten tureluurs. Ondertussen komt Pogba Telles vervangen. Kan de Franse middenvelder nog iets forceren voor zijn team?

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Manchester United, Paul Pogba erin, Alex Telles eruit wissel Alex Telles Paul Pogba

66' tweede helft, minuut 66. Na een hoekschop belandt de bal bij Di María. De Argentijn kan de bal niet laag houden en schiet wild over. . Na een hoekschop belandt de bal bij Di María. De Argentijn kan de bal niet laag houden en schiet wild over.

61' tweede helft, minuut 61. Geen penalty voor PSG. Er wordt moord en brand geschreeuwd wanneer Moise Keane naar de grond gaat na een tackle van Wan-Bissaka. De herhaling toont dat de Engelse verdediger knap de bal speelt. . Geen penalty voor PSG Er wordt moord en brand geschreeuwd wanneer Moise Keane naar de grond gaat na een tackle van Wan-Bissaka. De herhaling toont dat de Engelse verdediger knap de bal speelt.

55' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 55 door Anthony Martial van Paris Saint-Germain. 1, 1. own goal Paris Saint-Germain Manchester United 71' 1 1

54' tweede helft, minuut 54. Martial met de owngoal! Daar is de gelijkmaker van PSG! Anthony Martial probeert de hoekschop van Neymar aan de eerste paal weg te koppen, maar devieert de bal ongelukkig in zijn eigen doel. Een knullige owngoal van de Franse spits. . Martial met de owngoal! Daar is de gelijkmaker van PSG! Anthony Martial probeert de hoekschop van Neymar aan de eerste paal weg te koppen, maar devieert de bal ongelukkig in zijn eigen doel. Een knullige owngoal van de Franse spits.

51' tweede helft, minuut 51. De wedstrijd gaat goed op en neer in het begin van de tweede helft. Hopelijk gaan beide ploegen door op dit elan, want in de eerste helft bleven we wel wat op onze honger zitten. . De wedstrijd gaat goed op en neer in het begin van de tweede helft. Hopelijk gaan beide ploegen door op dit elan, want in de eerste helft bleven we wel wat op onze honger zitten.

48' tweede helft, minuut 48. Mbappé met een flits. Kylian Mbappé lijkt snediger uit de kleedkamer te zijn gekomen. De Fransman slingert zich voorbij drie verdedigers en fusilleert dan De Gea. De Spaanse doelman is bij de pinken en kan de bal nog net over zijn doel duwen. . Mbappé met een flits Kylian Mbappé lijkt snediger uit de kleedkamer te zijn gekomen. De Fransman slingert zich voorbij drie verdedigers en fusilleert dan De Gea. De Spaanse doelman is bij de pinken en kan de bal nog net over zijn doel duwen.

47' tweede helft, minuut 47. Tweede helft. De spelers zijn er opnieuw aan begonnen in Parijs. Kan PSG de achterstand nog ombuigen? . Tweede helft De spelers zijn er opnieuw aan begonnen in Parijs. Kan PSG de achterstand nog ombuigen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:48 rust, 21 uur 48. RUSTEN. De scheidsrechter maakt een einde aan de eerste helft. PSG en United zoeken even de kleedkamer op na een rommelige eerste helft. Maakt United nog een tweede na de pauze of buigt PSG de achterstand nog om? . RUSTEN De scheidsrechter maakt een einde aan de eerste helft. PSG en United zoeken even de kleedkamer op na een rommelige eerste helft. Maakt United nog een tweede na de pauze of buigt PSG de achterstand nog om?

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Moise Kean erin, Idrissa Gueye eruit wissel Idrissa Gueye Moise Kean

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Het lijkt maar niet te lopen voor PSG. Dit keer is het Mbappé die kan aanleggen voor een schot, maar de Fransman mikt op de rug van zijn maatje Neymar. . Het lijkt maar niet te lopen voor PSG. Dit keer is het Mbappé die kan aanleggen voor een schot, maar de Fransman mikt op de rug van zijn maatje Neymar.

43' eerste helft, minuut 43. Rashford zet de turbo aan en duikt vervolgens het strafschopgebied in. Diallo is nog net op tijd terug en voorkomt erger voor PSG. . Rashford zet de turbo aan en duikt vervolgens het strafschopgebied in. Diallo is nog net op tijd terug en voorkomt erger voor PSG.

41' eerste helft, minuut 41. Ook de hoekschop levert opnieuw gevaar op. Na een rommelige fase rolt de bal maar net naast de kooi van Navas. United trekt meer dan zijn streng vanavond. . Ook de hoekschop levert opnieuw gevaar op. Na een rommelige fase rolt de bal maar net naast de kooi van Navas. United trekt meer dan zijn streng vanavond.

40' eerste helft, minuut 40. Fernandes met een schicht. Daar is opnieuw dreiging van United en het is opnieuw gelegenheidsaanvoerder Fernandes die daar voor zorgt. De Portugees gaat zijn kans vanaf de rand van de zestien, maar Navas kan zijn schot nog in hoekschop duwen. . Fernandes met een schicht Daar is opnieuw dreiging van United en het is opnieuw gelegenheidsaanvoerder Fernandes die daar voor zorgt. De Portugees gaat zijn kans vanaf de rand van de zestien, maar Navas kan zijn schot nog in hoekschop duwen.

38' eerste helft, minuut 38. Ook McTominay gaat op de bon. De Schot lijkt maar geen grip te krijgen op Neymar en vindt er dan niets beter op dan de Braziliaan neer te halen. Een gele kaart die in de sterren geschreven stond. . Ook McTominay gaat op de bon. De Schot lijkt maar geen grip te krijgen op Neymar en vindt er dan niets beter op dan de Braziliaan neer te halen. Een gele kaart die in de sterren geschreven stond.

37' Gele kaart voor Scott McTominay van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 37 Scott McTominay Manchester United

35' eerste helft, minuut 35. Een mekkerende Neymar. De wedstrijd verloopt momenteel niet volgens plan voor PSG. Neymar lijkt zich steeds meer te enerveren en leeft zijn frustraties dan uit op de scheidsrechter. Geel is zijn deel. . Een mekkerende Neymar De wedstrijd verloopt momenteel niet volgens plan voor PSG. Neymar lijkt zich steeds meer te enerveren en leeft zijn frustraties dan uit op de scheidsrechter. Geel is zijn deel.

34' Gele kaart voor Neymar van Paris Saint-Germain tijdens eerste helft, minuut 34 Neymar Paris Saint-Germain

34' eerste helft, minuut 34. Neymar loopt goed weg in de rug van de verdediging, maar blijkt dan buitenspel te staan. Het blijft opletten voor United, want voorin hebben de Parijzenaren een overschot aan talent lopen. . Neymar loopt goed weg in de rug van de verdediging, maar blijkt dan buitenspel te staan. Het blijft opletten voor United, want voorin hebben de Parijzenaren een overschot aan talent lopen.

31' eerste helft, minuut 31. PSG voert de druk op en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Momenteel kan de Franse landskampioen De Gea niet opnieuw aan het werk zetten. . PSG voert de druk op en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Momenteel kan de Franse landskampioen De Gea niet opnieuw aan het werk zetten.

31' eerste helft, minuut 31.

23' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 23 door Bruno Fernandes van Manchester United. 0, 1. penalty Paris Saint-Germain Manchester United 71' 0 1

23' eerste helft, minuut 23. Nu wel raak voor Fernandes! Uit de herhaling blijkt dat Navas te snel van zijn lijn was en de penalty opnieuw moet worden genomen. Fernandes kiest opnieuw voor de rechterhoek en stuurt Navas de verkeerde kant uit. Dit is zeer zuur voor de doelman van PSG. . Nu wel raak voor Fernandes! Uit de herhaling blijkt dat Navas te snel van zijn lijn was en de penalty opnieuw moet worden genomen. Fernandes kiest opnieuw voor de rechterhoek en stuurt Navas de verkeerde kant uit. Dit is zeer zuur voor de doelman van PSG.

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21. Strafschop voor United, Fernandes mist! De bal gaat op de stip na een overtreding op Martial. Bruno Fernandes kiest voor de rechterhoek, maar ook Keylor Navas heeft het plannetje van de Portugees door en stopt de strafschop. . Strafschop voor United, Fernandes mist! De bal gaat op de stip na een overtreding op Martial. Bruno Fernandes kiest voor de rechterhoek, maar ook Keylor Navas heeft het plannetje van de Portugees door en stopt de strafschop.

18' eerste helft, minuut 18. Een afwachtend United. United lijkt er geen probleem mee te hebben om PSG de bal te geven. De bezoekers lijken vooral via de omschakeling te willen toeslaan. . Een afwachtend United United lijkt er geen probleem mee te hebben om PSG de bal te geven. De bezoekers lijken vooral via de omschakeling te willen toeslaan.

16' eerste helft, minuut 16.

15' eerste helft, minuut 15. Neymar meet zijn passen af na opnieuw een fout van McTominay. De Braziliaan schiet recht op de muur, maar vooral voor de Schotse middenvelder van United lijkt het een moeilijke wedstrijd te worden. . Neymar meet zijn passen af na opnieuw een fout van McTominay. De Braziliaan schiet recht op de muur, maar vooral voor de Schotse middenvelder van United lijkt het een moeilijke wedstrijd te worden.

13' eerste helft, minuut 13. En opnieuw De Gea. Het lijkt een drukke avond te worden voor de Spaanse doelman van United. Een scherp aangesneden voorzet wordt opnieuw knap gestopt door de bezoekende keeper. . En opnieuw De Gea Het lijkt een drukke avond te worden voor de Spaanse doelman van United. Een scherp aangesneden voorzet wordt opnieuw knap gestopt door de bezoekende keeper.

12' eerste helft, minuut 12. Een eerste keer De Gea. David De Gea moet al een eerste keer zijn handschoenen vuil maken. Di María komt vanop rechts naar binnen en zoekt dan de verste hoek. De Gea redt knap. . Een eerste keer De Gea David De Gea moet al een eerste keer zijn handschoenen vuil maken. Di María komt vanop rechts naar binnen en zoekt dan de verste hoek. De Gea redt knap.

12' eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10. Neymar glipt opnieuw voorbij McTominay en zoekt dan Di María in de zestien. De Argentijn kan net niet bij de bal en begaat dan een duwfout. . Neymar glipt opnieuw voorbij McTominay en zoekt dan Di María in de zestien. De Argentijn kan net niet bij de bal en begaat dan een duwfout.

8' eerste helft, minuut 8. Bijna Rashford. United steekt een eerste keer de neus aan het venster. Een geduldig opgebouwde aanval komt bij Fernandes, die de bal meteen richting Rashford zwiept. Gelukkig voor PSG kan de defensie nog net ingrijpen voor de jonge Engelsman bij de bal kan. . Bijna Rashford United steekt een eerste keer de neus aan het venster. Een geduldig opgebouwde aanval komt bij Fernandes, die de bal meteen richting Rashford zwiept. Gelukkig voor PSG kan de defensie nog net ingrijpen voor de jonge Engelsman bij de bal kan.

7' eerste helft, minuut 7. Neymar gaat een eerste keer aan het dansen. De Braziliaan neemt eerst McTominay en dan Fred te grazen, maar wacht dan te lang om de bal af te spelen. Het nummer 10 van PSG lijkt er zin in te hebben. . Neymar gaat een eerste keer aan het dansen. De Braziliaan neemt eerst McTominay en dan Fred te grazen, maar wacht dan te lang om de bal af te spelen. Het nummer 10 van PSG lijkt er zin in te hebben.

4' eerste helft, minuut 4. Het is meteen PSG dat het heft in handen neemt en zo twee corners forceert. Momenteel is het nog wachten op de eerste echte doelkans. . Het is meteen PSG dat het heft in handen neemt en zo twee corners forceert. Momenteel is het nog wachten op de eerste echte doelkans.

1' eerste helft, minuut 1. De balt rolt! De balt rolt in het Parc des Princes! Wat kan United klaarspelen op bezoek bij PSG? . De balt rolt! De balt rolt in het Parc des Princes! Wat kan United klaarspelen op bezoek bij PSG?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:29 vooraf, 20 uur 29. PSG is uit op revanche. De laatste keer dat United in het Parc des Princes speelde, was in maart 2019. De Red Devils maakten een 0-2 nederlaag goed door met 1-3 te gaan winnen in Parijs. Via een late strafschop van Marcus Rashford kwalificeerde United zich toen voor de 8ste finales van de Champions League. Ook Romelu Lukaku speelde een belangrijke rol in die overwinning, want onze landgenoot scoorde de eerste twee doelpunten. . PSG is uit op revanche De laatste keer dat United in het Parc des Princes speelde, was in maart 2019. De Red Devils maakten een 0-2 nederlaag goed door met 1-3 te gaan winnen in Parijs. Via een late strafschop van Marcus Rashford kwalificeerde United zich toen voor de 8ste finales van de Champions League. Ook Romelu Lukaku speelde een belangrijke rol in die overwinning, want onze landgenoot scoorde de eerste twee doelpunten.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Ook United niet op volle sterkte. Net zoals PSG mist ook Manchester United enkele namen. Achterin kan Solskjaer niet beschikken over kapitein Harry Maguire en Eric Bailly. Voorin is vooral de afwezigheid van Mason Greenwood een streep door de rekening van de bezoekers. . Ook United niet op volle sterkte Net zoals PSG mist ook Manchester United enkele namen. Achterin kan Solskjaer niet beschikken over kapitein Harry Maguire en Eric Bailly. Voorin is vooral de afwezigheid van Mason Greenwood een streep door de rekening van de bezoekers.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Kopzorgen voor Tuchel. De voorbereiding in aanloop naar de wedstrijd verliep niet ideaal voor PSG-coach Thomas Tuchel. Icardi, Bernat, Kehrer en Verratti, allemaal zijn ze niet fit geraakt. Ook Marquinhos en Draxler waren twijfelachtig, maar zij zitten beiden op de bank vanavond. . Kopzorgen voor Tuchel De voorbereiding in aanloop naar de wedstrijd verliep niet ideaal voor PSG-coach Thomas Tuchel. Icardi, Bernat, Kehrer en Verratti, allemaal zijn ze niet fit geraakt. Ook Marquinhos en Draxler waren twijfelachtig, maar zij zitten beiden op de bank vanavond.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Nog geen Cavani bij United. Manchester United kan vanavond nog geen beroep doen op zijn kersverse spits Edison Cavani. De 33-jarige Uruguayaan kwam in laatste instantie transfervrij over van PSG, maar is nog niet voldoende fit om zijn ex-ploeg te bekampen. De andere nieuwkomer, Alex Telles, komt wel aan de aftrap. . Nog geen Cavani bij United Manchester United kan vanavond nog geen beroep doen op zijn kersverse spits Edison Cavani. De 33-jarige Uruguayaan kwam in laatste instantie transfervrij over van PSG, maar is nog niet voldoende fit om zijn ex-ploeg te bekampen. De andere nieuwkomer, Alex Telles, komt wel aan de aftrap.

19:56 - Vooraf Vooraf, 19 uur 56

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar Opstelling Paris Saint-Germain Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi, Keylor Navas

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Alex Telles, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford Opstelling Manchester United Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Alex Telles, Luke Shaw, Victor Lindelöf, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea