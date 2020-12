LIVE: Ronaldo brengt Juventus vanaf de stip op voorsprong tegen Barcelona

Fase per fase

Fase per fase

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Weston McKennie van Juventus. 0, 2. goal FC Barcelona Juventus 24' 0 2

20' eerste helft, minuut 20. 0-2 McKennie! Daar is de 0-2 al! Na een vlotte combinatie vindt Cuadrado de vrijstaande McKennie in de zestien. De Amerikaan probeert het acrobastisch en laat Ter Stegen geen schijn van kans.

18' eerste helft, minuut 18. Barcelona beseft dat het moet reageren en probeert dat ook. De thuisploeg eist de bal meer op en trekt richting de zestien van de bezoekers. Wanneer komt Buffon een eerste keer in actie?

13' eerste helft, minuut 13. 0-1 Ronaldo! Ronaldo blijft kalm en schiet de bal in het midden van het doel. 0-1 voor Juventus na een lichte penalty. Wat een start voor de bezoekers!

13' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 13 door Cristiano Ronaldo van Juventus. 0, 1. penalty FC Barcelona Juventus 24' 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Penalty Juventus. Ronaldo lijkt er zin in te hebben en gaat voorbij Araujo. De verdediger haalt de Portugees neer en de bal gaat op de stip. In de herhaling lijkt het toch wel een zeer lichte penalty voor de bezoekers.

11' eerste helft, minuut 11. Zoekend Barcelona. Voorlopig is het al Juventus dat de klok slaat. Barcelona heeft het lastig in de openingsfase en kan de bal maar niet in de ploeg houden.

9' eerste helft, minuut 9. Daar is Juventus al opnieuw! Ronaldo legt de bal terug op Danilo, die het van ver probeert. Het schot van de Braziliaan zoeft niet zo gek ver naast de kooi van Ter Stegen.

8' eerste helft, minuut 8. Ronaldo met de punter. Het eerste schot op doel is voor Juventus. Ronaldo komt een eerste keer in balbezit in de zestien en probeert het dan met een puntertje. Geen problemen voor Ter Stegen.

6' eerste helft, minuut 6. Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste echte kans. Ronaldo probeert een eerste keer voorbij Lenglet te glijden, maar de Fransman begaat meteen een fout.

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Arthur terug in Camp Nou. Naast Pjanic speelt ook Arthur vanavond tegen zijn ex-ploeg. De Bosniër en de Braziliaan wisselden deze zomer van club via een ruildeal.

2' eerste helft, minuut 2. Daar is Barcelona een eerste keer. Pedri probeert z'n maatje Trincao te vinden in de zestien, maar speelt net te zacht in.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. We zijn eraan begonnen in Camp Nou! Wie eist de hoofdrol op vanavond, Messi of Ronaldo?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Groepswinst op het spel. Hoewel Barcelona en Juventus allebei al zeker zijn van de volgende ronde staat de groepswinst wel nog op het spel vanavond. Als Juventus nog groepswinnaar wil worden, dan moet het winnen met 3 goals of meer. Ook een marge van 2 doelpunten volstaat (op 2-0 na, aangezien de eerste ontmoeting met 0-2 gewonnen werd door Barcelona).

20:30 vooraf, 20 uur 30. Roterende Pirlo. Bij de bezoekers krijgt ervaren sluitpost Buffon nog eens zijn kans onder de lat. Verder zien we dat coach Pirlo enkele namen wat rust gunt in vergelijking met de overwinning tegen Torino van afgelopen weekend. Dybala, Chiesa, Rabiot, Betancur, Kulusevski en Szczesny nemen allemaal plaats op de bank vanavond. Sandro, McKennie, Ramsey, Arthur, Morata en natuurlijk Buffon zijn de nieuwkomers in de basiself.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Pjanic tegen ex-ploeg. Na de 2-1-nederlaag tegen Cadiz schudt Ronald Koeman zijn basiself stevig door elkaar. Zowel Busquets, Coutinho, Braithwaite als Mingueza moeten genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Naast Pedri, Trincao en Araujo komt ook Pjanic aan de aftrap. Voor de Bosniër is het een blij weerzien met zijn voormalige ploeggenoten.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Stand van zaken. Ondanks de rampzalige start in La Liga gaat het Barcelona wel voor de wind in de Champions League. De Catalanen verloren nog geen punt en prijken met een 15 op 15 op de 1ste plaats in Groep G. Met een 12 op 15 is Juventus ook aan een sterke reeks bezig op het kampioenenbal. Het enige puntenverlies van de Italianen kwam door een 0-2-nederlaag op de 2e speeldag tegen Barcelona. Ronaldo ontbrak toen wel wegens een positieve coronatest.

19:56 - Vooraf Vooraf, 19 uur 56

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Francisco Trincão, Miralem Pjanic, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Pedri, Antoine Griezmann Opstelling FC Barcelona Antoine Griezmann, Pedri, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Miralem Pjanic, Francisco Trincão, Jordi Alba, Clément Lenglet, Ronald Araújo, Sergiño Dest, Marc-André ter Stegen

Opstelling Juventus. Gianluigi Buffon, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Weston McKennie, Aaron Ramsey, Arthur, Alex Sandro, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo Opstelling Juventus Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Alex Sandro, Arthur, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Danilo, Gianluigi Buffon