Ronaldo en Morata redden vel van Juventus tegen Hongaren

Cristiano Ronaldo is weer helemaal in zijn sas en scoort aan de lopende band. Ook tegen Ferencvaros joeg de Portugees er een tegen de touwen. Zijn schot van buiten de zestien schoof buiten het bereik van de Hongaarse doelman. Het was een broodnodige goal want Juventus stond op dat moment 0-1 in het krijt.

Ferencvaros verdedigde goed en kon ook eens goed uitbreken. Uzuni zette die kans meteen om. Na de gelijkmaker van Ronaldo bleef de Oude Dame zwoegen, maar er leek niet meer dan een mager puntje in te zitten.

Maar invaller Alvaro Morata besliste daar anders over. Hij kopte het winnende doelpunt door de benen van de doelman: 2-1. Juventus mag zijn ticket voor de volgende ronde boeken.