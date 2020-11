Barcelona-coach Koeman gunt Messi rust tegen Dinamo Kiev

16:08

vooraf, 16 uur 08. Messi zal niet spelen tegen Dinamo Kiev. Lionel Messi maakt geen deel uit van de Barça-selectie van FC Barcelona voor de Champions League-wedstrijd Dinamo Kiev. De Argentijnse superster krijgt net als de Nederlander Frenkie de Jong rust voorgeschreven van zijn coach Ronald Koeman. "Onze situatie in de Champions League is vrij comfortabel met de 9 punten die we hebben", vertelde Koeman in de aanloop naar de match. "Messi en De Jong hebben rust nodig. Zij hebben al heel wat matchen gespeeld en dit is een goed moment om hen rust te gunnen." .