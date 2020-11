LIVE: Barcelona domineert na vroege penaltytreffer van Messi

Fase per fase

Fase per fase

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Dinamo Kiev brengt de tweede helft op gang. Kunnen de bezoekers het spannend houden of duwt Barcelona nu stevig op het gaspedaal? . 2e helft Dinamo Kiev brengt de tweede helft op gang. Kunnen de bezoekers het spannend houden of duwt Barcelona nu stevig op het gaspedaal?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na een wervelend begin en een vroege penaltytreffer van Messi leek Dinamo Kiev een vogel voor de kat. Maar de bezoekers herstelden gaandeweg het evenwicht. We gaan rusten bij 1-0, alles ligt nog open. . Rust Na een wervelend begin en een vroege penaltytreffer van Messi leek Dinamo Kiev een vogel voor de kat. Maar de bezoekers herstelden gaandeweg het evenwicht. We gaan rusten bij 1-0, alles ligt nog open.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Hij heeft er toch zijn werk mee, Neshcheret. Nu gaat de doelman goed plat op een lage schuiver van Fati. . Hij heeft er toch zijn werk mee, Neshcheret. Nu gaat de doelman goed plat op een lage schuiver van Fati.

43' eerste helft, minuut 43. De thuisploeg schakelt nu toch weer een versnelling hoger. Messi waagt zijn kans, maar ziet zijn afgeweken schot in corner belanden. . De thuisploeg schakelt nu toch weer een versnelling hoger. Messi waagt zijn kans, maar ziet zijn afgeweken schot in corner belanden.

42' eerste helft, minuut 42. Pedri botst op Neshcheret. Eindelijk nog eens goede combinatie van Barcelona. Pedri is het eindstation en hij dwingt Neshcheret tot een knappe redding. . Pedri botst op Neshcheret Eindelijk nog eens goede combinatie van Barcelona. Pedri is het eindstation en hij dwingt Neshcheret tot een knappe redding.

39' eerste helft, minuut 39. Nog 5 minuten tot aan de rust en helemaal tevreden kan Ronald Koeman toch niet zijn. Wat even een walk-over leek te gaan worden in het begin is uitgedraaid op een evenwichtige wedstrijd. . Nog 5 minuten tot aan de rust en helemaal tevreden kan Ronald Koeman toch niet zijn. Wat even een walk-over leek te gaan worden in het begin is uitgedraaid op een evenwichtige wedstrijd.

35' eerste helft, minuut 35. Kiev dicht bij de 1-1! Barcelona ontsnapt aan de gelijkmaker! Buyalskyi krijgt bijzonder veel ruimte in de zestien en kan vrij op doel koppen. Ter Stegen voorkomt de 1-1 met een erg knappe reflex. Kiev puurt er zo enkel een hoekschop uit. . Kiev dicht bij de 1-1! Barcelona ontsnapt aan de gelijkmaker! Buyalskyi krijgt bijzonder veel ruimte in de zestien en kan vrij op doel koppen. Ter Stegen voorkomt de 1-1 met een erg knappe reflex. Kiev puurt er zo enkel een hoekschop uit.

34' eerste helft, minuut 34. Shabanov gaat iets te makkelijk liggen in de zestien tijdens een duel met Dest. Scheidsrechter Oliver gaat terecht niet mee in het verhaal. Het toont wel aan hoe Kiev steeds meer de aanval opzoekt. . Shabanov gaat iets te makkelijk liggen in de zestien tijdens een duel met Dest. Scheidsrechter Oliver gaat terecht niet mee in het verhaal. Het toont wel aan hoe Kiev steeds meer de aanval opzoekt.

Alweer een record erbij voor Lionel Messi. eerste helft, minuut 32.

31' eerste helft, minuut 31. Ondanks de felle start komt Barcelona voorlopig niet verder dan een krappe 1-0-voorsprong. De kansen waren er nochtans wel, de efficiëntie niet. Zo mag Kiev blijven hopen, de bezoekers komen steeds beter in de wedstrijd. . Ondanks de felle start komt Barcelona voorlopig niet verder dan een krappe 1-0-voorsprong. De kansen waren er nochtans wel, de efficiëntie niet. Zo mag Kiev blijven hopen, de bezoekers komen steeds beter in de wedstrijd.

Messi is aan zijn 150e wedstrijd in een Europese competitie bezig. Meteen dus al bekroond met een doelpunt. eerste helft, minuut 28.

22' eerste helft, minuut 22. De bezoekers komen nu toch eens piepen. Ter Stegen werkt een gevaarlijke voorzet van Tsyhankov knap weg. Barcelona is zijn stevige greep even kwijt. . De bezoekers komen nu toch eens piepen. Ter Stegen werkt een gevaarlijke voorzet van Tsyhankov knap weg. Barcelona is zijn stevige greep even kwijt.

17' eerste helft, minuut 17. De 2-0 blijft in de lucht hangen, maar voorlopig ontsnapt Kiev keer op keer. Nu is het Messi die zijn kans waagt, maar door alweer een goede tussenkomst van Neshcheret gaat zijn schot voorlangs. De corner levert niks op. . De 2-0 blijft in de lucht hangen, maar voorlopig ontsnapt Kiev keer op keer. Nu is het Messi die zijn kans waagt, maar door alweer een goede tussenkomst van Neshcheret gaat zijn schot voorlangs. De corner levert niks op.

14' eerste helft, minuut 14. Barcelona blijft op zoek gaan naar die tweede goal. Ansu Fati vindt zijn weg in de zestien, maar Neshcheret kan zijn poging nog afweren. . Barcelona blijft op zoek gaan naar die tweede goal. Ansu Fati vindt zijn weg in de zestien, maar Neshcheret kan zijn poging nog afweren.

10' eerste helft, minuut 10. Kiev is bijzonder goed weggekomen bij de pegel van Pedri. De doellijntechnologie toont hoe de bal via de lat óp de doellijn landde. Barcelona heeft zijn start niet gemist, dat mag duidelijk zijn. . Kiev is bijzonder goed weggekomen bij de pegel van Pedri. De doellijntechnologie toont hoe de bal via de lat óp de doellijn landde. Barcelona heeft zijn start niet gemist, dat mag duidelijk zijn.

eerste helft, minuut 9.

7' eerste helft, minuut 7. Kiev ontsnapt aan een tweede tegengoal. Barcelona gaat meteen door op zijn elan en komt tot twee keer toe dicht bij de 2-0. Een pegel van Pedri strandt op de lat en botst net voor de doellijn weg. Even later is het Griezmann die na een fraaie aanval van dichtbij naast mikt. . Kiev ontsnapt aan een tweede tegengoal Barcelona gaat meteen door op zijn elan en komt tot twee keer toe dicht bij de 2-0. Een pegel van Pedri strandt op de lat en botst net voor de doellijn weg. Even later is het Griezmann die na een fraaie aanval van dichtbij naast mikt.

5' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 5 door Lionel Messi van FC Barcelona. 1, 0. penalty FC Barcelona Dinamo Kiev 47' 1 0

5' eerste helft, minuut 5. Messi zorgt voor vroege voorsprong. Veel beter kan je niet aan de wedstrijd beginnen. Messi brengt Barcelona al na amper 5 minuten op voorsprong met een rake penalty. . Messi zorgt voor vroege voorsprong Veel beter kan je niet aan de wedstrijd beginnen. Messi brengt Barcelona al na amper 5 minuten op voorsprong met een rake penalty.



5' eerste helft, minuut 5. Penalty! Messi wordt in de zestien onderuit gehaald door Popov. Scheidsrechter Oliver twijfelt niet en legt de bal op de stip. . Penalty! Messi wordt in de zestien onderuit gehaald door Popov. Scheidsrechter Oliver twijfelt niet en legt de bal op de stip.

3' eerste helft, minuut 3. Daar is Barcelona al meteen. Ansu Fati zet zich goed door op rechts en probeert de bal tot bij Griezmann te krijgen. Neshcheret zit er goed tussen. . Daar is Barcelona al meteen. Ansu Fati zet zich goed door op rechts en probeert de bal tot bij Griezmann te krijgen. Neshcheret zit er goed tussen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Barcelona brengt de wedstrijd op gang. Grijpt het Kiev meteen bij de keel? . Aftrap Barcelona brengt de wedstrijd op gang. Grijpt het Kiev meteen bij de keel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. Bij Dinamo Kiev is het verhaal omgekeerd aan dat van Barcelona. In de Champions League kon het nog maar 1 punt sprokkelen, vorige week op bezoek bij Ferencvaros. In de eigen competitie loopt het een stuk beter. Kiev leidt er de dans met 4 punten meer dan Sjachtar Donetsk. . Bij Dinamo Kiev is het verhaal omgekeerd aan dat van Barcelona. In de Champions League kon het nog maar 1 punt sprokkelen, vorige week op bezoek bij Ferencvaros. In de eigen competitie loopt het een stuk beter. Kiev leidt er de dans met 4 punten meer dan Sjachtar Donetsk.

20:30 vooraf, 20 uur 30.

20:26 vooraf, 20 uur 26. In de Champions League kan Barcelona even ontsnappen aan de problemen in de Primera Division. Daar kon het in zijn laatste 4 wedstrijden slechts 2 punten pakken. Barça heeft als 12e ruim 9 punten achterstand op leider Real Sociedad, al heeft de ploeg van Rode Duivel Adnan Januzaj wel 2 wedstrijden meer gespeeld. . In de Champions League kan Barcelona even ontsnappen aan de problemen in de Primera Division. Daar kon het in zijn laatste 4 wedstrijden slechts 2 punten pakken. Barça heeft als 12e ruim 9 punten achterstand op leider Real Sociedad, al heeft de ploeg van Rode Duivel Adnan Januzaj wel 2 wedstrijden meer gespeeld.

20:23 vooraf, 20 uur 23. 4 wissels bij Barcelona. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Alaves zijn er toch flink wat wijzigingen bij Barcelona. Roberto, Lenglet en Dembélé verdwijnen net als doelman Neto uit de basis. Zij worden vervangen door Dest, Pedri, Pjanic en Ter Stegen. . 4 wissels bij Barcelona In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Alaves zijn er toch flink wat wijzigingen bij Barcelona. Roberto, Lenglet en Dembélé verdwijnen net als doelman Neto uit de basis. Zij worden vervangen door Dest, Pedri, Pjanic en Ter Stegen.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Ter Stegen weer in doel bij Barcelona. Ter Stegen is weer fit na zijn knieoperatie en staat meteen in doel bij Barça. Neto, afgelopen zaterdag nog de pineut bij de Catalanen met een blunder in de wedstrijd tegen Alaves, verhuist weer naar de bank. . Ter Stegen weer in doel bij Barcelona Ter Stegen is weer fit na zijn knieoperatie en staat meteen in doel bij Barça. Neto, afgelopen zaterdag nog de pineut bij de Catalanen met een blunder in de wedstrijd tegen Alaves, verhuist weer naar de bank.

20:06 vooraf, 20 uur 06.

20:06 vooraf, 20 uur 06.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Zet Barcelona zegereeks voort? In de Primera Division liet Barcelona afgelopen zaterdag opnieuw punten liggen, maar in de Champions League hebben de Catalanen voorlopig een perfect parcours. Verslaat Barça na Ferencvaros en Juventus vanavond ook Dinamo Kiev? Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Zet Barcelona zegereeks voort? In de Primera Division liet Barcelona afgelopen zaterdag opnieuw punten liggen, maar in de Champions League hebben de Catalanen voorlopig een perfect parcours. Verslaat Barça na Ferencvaros en Juventus vanavond ook Dinamo Kiev? Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

20:02 - Vooraf Vooraf, 20 uur 02

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Lionel Messi, Sergio Busquets, Pedri, Miralem Pjanic, Ansu Fati, Antoine Griezmann Opstelling FC Barcelona Antoine Griezmann, Ansu Fati, Miralem Pjanic, Pedri, Sergio Busquets, Lionel Messi, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Marc-André ter Stegen

Opstelling Dinamo Kiev. Ruslan Neshcheret, Tomasz Kedziora, Illia Zabarnyi, Denys Popov, Artem Shabanov, Volodymir Shepelev, Oleksandr Andriyevskiy, Vitaliy Buyalskyy, Viktor Tsyhankov, Vladyslav Supriaha, Gerson Rodrigues Opstelling Dinamo Kiev Gerson Rodrigues, Vladyslav Supriaha, Viktor Tsyhankov, Vitaliy Buyalskyy, Oleksandr Andriyevskiy, Volodymir Shepelev, Artem Shabanov, Denys Popov, Illia Zabarnyi, Tomasz Kedziora, Ruslan Neshcheret