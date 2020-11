Barcelona wint zonder veel glans van Dinamo Kiev

Barcelona - Dinamo Kiev in een notendop:

Wervelende Catalaanse start krijgt geen vervolg

Barcelona ging als een wervelwind tekeer in de openingsminuten. Kiev-doelman Neshcheret moest al na 3 minuten Griezmann van een vroege goal houden. Die kwam er uiteindelijk toch toen Popov Messi onderuit haalde in de zestien. De Argentijn bekroonde zijn 150e Europese wedstrijd met zijn 4e penaltytreffer van het seizoen: 1-0.

Kiev leek een vogel voor de kat, want de Catalaanse tornado raasde onverminderd door. Een pegel van Pedri botste via de lat óp de doellijn en niet veel later mikte Griezmann na een knappe aanval van dichtbij nipt naast.

De bezoekers moesten Neshcheret bedanken dat het 1-0 bleef. Zowel op pogingen van Ansu Fati als Messi pakte de doelman uit met cruciale reddingen. De 2-0 hing dus in de lucht, maar Barça liet het tempo dan zakken en zo kon Kiev toch het evenwicht herstellen.

Tien minuten voor de rust kwamen de bezoekers zelfs dicht bij de gelijkmaker. Buyalskyi kreeg wel erg veel ruimte in de zestien en Ter Stegen moest alles uit de kast halen op zijn kopbal. Kort voor de rust mocht ook Neshcheret nog eens zijn kunnen tonen op een schoten van Pedri en Fati.