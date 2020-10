LIVE: Barcelona op weg naar verdiende zege, Juventus met z'n tienen

90+3' tweede helft, minuut 93. Ansu Fati verknoeit het. Ansu Fati vergeet de kers op de taart te zetten. Alleen voor Szczesny kan hij er 0-3 van maken. Hij kiest evenwel voor een pass naar Braithwaite, maar voert die dramatisch uit. Weg kans, coach Koeman uit zijn ergernis aan de zijlijn. . Ansu Fati verknoeit het Ansu Fati vergeet de kers op de taart te zetten. Alleen voor Szczesny kan hij er 0-3 van maken. Hij kiest evenwel voor een pass naar Braithwaite, maar voert die dramatisch uit. Weg kans, coach Koeman uit zijn ergernis aan de zijlijn.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij FC Barcelona, Martin Braithwaite erin, Pedri eruit wissel Pedri Martin Braithwaite

90+1' tweede helft, minuut 91. Messi klaart de klus! Messi laat de kans niet liggen en stuurt Szczesny de verkeerde kant op. 0-2, de buit is binnen voor Barcelona.

90' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 90 door Lionel Messi van FC Barcelona. 0, 2. penalty Juventus FC Barcelona einde 0 2

90' tweede helft, minuut 90. Penalty! Bernardeschi haalt de doorgebroken Ansu Fati knullig onderuit in de zestien. Scheidsrechter Makkelie twijfelt niet: penalty!

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij FC Barcelona, Junior Firpo erin, Antoine Griezmann eruit wissel Antoine Griezmann Junior Firpo

85' Tweede gele kaart voor Merih Demiral van Juventus tijdens tweede helft, minuut 85 Merih Demiral Juventus

85' tweede helft, minuut 85. Rode kaart. Demiral gaat veel te driest door op Pjanic en loopt zo tegen zijn tweede gele kaart aan. Juventus moet de slotminuten met een man minder volmaken.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Juventus, Federico Bernardeschi erin, Adrien Rabiot eruit wissel Adrien Rabiot Federico Bernardeschi

83' tweede helft, minuut 83. Dubbele wissel bij Juventus. Bentacur en Rabiot worden naar de kant gehaald voor Arthur en Bernardeschi.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Juventus, Arthur erin, Rodrigo Bentancur eruit wissel Rodrigo Bentancur Arthur

79' Gele kaart voor Adrien Rabiot van Juventus tijdens tweede helft, minuut 79 Adrien Rabiot Juventus

78' tweede helft, minuut 78. McKennie, zopas in de ploeg gekomen voor Kulusevski, waagt zijn kans met een verre knal. Geen goede poging, zijn schot gaat ruim naast.

77' tweede helft, minuut 77. De gemiste kansen stapelen zich nu toch op voor Barcelona. Een late gelijkmaker voor Juventus zou wel erg zuur zijn voor de Catalanen, maar het zit er nog altijd in.

76' tweede helft, minuut 76. Griezmann dicht bij de 0-2! Wat een kans voor Barcelona! Messi brengt Griezmann alleen voor Szczesny, maar de Fransman tikt de bal rakelings voorlangs. Zijn schot scheert langs de paal, Juventus haalt opgelucht adem.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Juventus, Weston McKennie erin, Dejan Kulusevski eruit wissel Dejan Kulusevski Weston McKennie

75' tweede helft, minuut 75. Cuadradro gaat veel te makkelijk liggen in de zestien. Scheidsrechter Makkelie trapt er niet in en geeft de Colombiaan zelfs geel.

74' Gele kaart voor Juan Cuadrado van Juventus tijdens tweede helft, minuut 74 Juan Cuadrado Juventus

73' tweede helft, minuut 73. Wervelende Messi. Messi tovert nog eens met een staaltje technisch vermogen. Bonucci wordt ter plaatse gelaten, Danilo kan het schot van de Argentijn nog net afblokken.

73' tweede helft, minuut 73.

70' Gele kaart voor Merih Demiral van Juventus tijdens tweede helft, minuut 70 Merih Demiral Juventus

70' tweede helft, minuut 70. Demiral haalt Messi onderuit en krijgt terecht een gele kaart. Juventus blijft het lijdend voorwerp in deze wedstrijd. Kan de thuisploeg het tij nog keren?

69' tweede helft, minuut 69. Eindelijk eens een goede combinatie bij Juventus. Kulusevski vormt het sluitstuk, maar zijn schot is niet gekadreerd.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij FC Barcelona, Ansu Fati erin, Ousmane Dembélé eruit wissel Ousmane Dembélé Ansu Fati

66' tweede helft, minuut 66. Koeman vervangt het ene jonge talent door het andere. Voor doelpuntenmaker Dembélé zit de wedstrijd erop, Ansu Fati is zijn vervanger.

64' tweede helft, minuut 64. Pedri is aan een uitstekende wedstrijd bezig en pakt voortdurend uit met heerlijke passeerbewegingen. Nu gaat hij voor eigen succes in de zestien, maar zijn schot wordt nog gedevieerd. Barcelona is heer en meester.

64' tweede helft, minuut 64. Messi net naast. Ook Messi waagt nog eens zijn kans met een knap schot in de draai. Zijn poging gaat niet zo gek ver naast.

62' tweede helft, minuut 62. Dembélé krijgt plots tijd en ruimte in de zestien, maar in plaats van op doel te besluiten gaat hij op zoek naar Messi. Balverlies is het gevolg. Hier zat meer in voor Barça.

61' Gele kaart voor Sergi Roberto van FC Barcelona tijdens tweede helft, minuut 61 Sergi Roberto FC Barcelona

60' tweede helft, minuut 60. Sergi Roberto is te laat met zijn interventie op Chiesa. Scheidsrechter Makkelie geeft terecht geel.

57' tweede helft, minuut 57. Geen 1-1! Het linkerbeen van Morata stond buitenspel en dus blijft de Spanjaard ook nu gefrustreerd achter. 3 afgekeurde goals voor de spits, je zou voor minder balen.

57' tweede helft, minuut 57.

56' tweede helft, minuut 56. Derde afgekeurde goal voor Morata? Morata maakt er uit het niks 1-1 van op aangeven van Cuadrado, maar is het opnieuw buitenspel? De VAR moet het nakijken.

52' tweede helft, minuut 52. Wanneer schiet Juventus in actie? De thuisploeg moet het spel ondergaan en komt voorlopig niet in de buurt van Neto. Barcelona heeft alles netjes onder controle.

49' tweede helft, minuut 49. Geen blitzstart van Juventus in deze tweede helft. Het is daarentegen Barcelona dat het heft in handen neemt.

46' tweede helft, minuut 46. Het is behelpen bij Barcelona door het uitvallen van Araujo. De Jong moet zo plots centraal in de defensie spelen.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Barcelona begint met één wissel aan de tweede helft. Busquets neemt de plaats in van Araujo. Geen wijzigingen bij Juventus.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Barcelona, Sergio Busquets erin, Ronald Araújo eruit wissel Ronald Araújo Sergio Busquets

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Barcelona heeft voorlopig de beste kaarten in de kraker tegen Juventus. De Catalanen gaan rusten met een 0-1-voorsprong na een lucky goal van Dembélé. De bezoekers lieten nadien kansen liggen om er 0-2 van te maken.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' Gele kaart voor Dejan Kulusevski van Juventus tijdens eerste helft, minuut 48 Dejan Kulusevski Juventus

45+3' eerste helft, minuut 48. Kulusevski loopt vlak voor de rust nog tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Hij wordt terecht bestraft voor een overtreding op Jordi Alba.

45' eerste helft, minuut 45. 2 minuten extra. Een boeiende eerste helft krijgt nog een kort verlengstuk. Genoeg voor een tweede goal?

45' eerste helft, minuut 45. De rust nadert met rasse schreden. Kan Juventus de scheve situatie nog rechttrekken of moet Pirlo straks in de kleedkamer met een nieuw plannetje komen?

39' eerste helft, minuut 39. Best een aardige wedstrijd, met Barcelona dat toch net iets meer overtuiging uitstraalt. De marge blijft evenwel beperkt. Alles ligt nog open.

37' eerste helft, minuut 37.

36' eerste helft, minuut 36. Szczesny voorkomt meer averij voor Juve. Barcelona morst toch een beetje met de kansen. Dembélé speelt zijn snelheid uitstekend uit, maar krijgt de bal op aangeven van Messi vervolgens niet voorbij Szczesny. Ook bij de herneming van Griezmann gooit de Juve-doelman zich goed voor de bal.

34' eerste helft, minuut 34. Het blijft zoeken voor Juventus. Kulusevski zet zich door op rechts, maar zijn voorzet wordt simpel weggewerkt door de Barça-defensie. De bezoekers doorstaan de druk van Juventus voorlopig zonder al te veel problemen.

30' eerste helft, minuut 30. Alweer noppes voor Morata. Morata doet het net alweer trillen, maar opnieuw wordt zijn treffer afgekeurd voor buitenspel. Terechte beslissing, de Spanjaard stond net iets te ver op de voorzet van Cuadrado. De afwerking in één tijd mocht er nochtans wel zijn.

27' eerste helft, minuut 27.

23' eerste helft, minuut 23. Messi laat de 0-2 liggen. Schitterend samenspel tussen Griezmann en Messi. De Argentijn kan de kers op de taart zetten, maar zijn gekraakt schot gaat voorlangs. Juventus ontsnapt hier aan de 0-2.

20' eerste helft, minuut 20. De openingstreffer van Dembélé heeft Juventus toch wakkergeschud. Het is nu de thuisploeg die de lakens uitdeelt, Barcelona moet achteruit.

17' eerste helft, minuut 17.

15' eerste helft, minuut 15. Gelijkmaker Morata afgekeurd. Juventus reageert meteen. Morata wordt alleen voor Neto gebracht en de spits krijgt de bal in 2 tijden voorbij de doelman. Maar het feest gaat niet door, want de Spanjaard liep buitenspel. Bovendien beging hij hands in de zestien nadat Neto zijn eerste schot afgeweerd had.

14' eerste helft, minuut 14. Dembélé opent de score. Barcelona komt op het kwartier op voorsprong, met een portie geluk. Een afstandsschot van Dembélé wijkt af op Chiesa en laat Szczesny zo kansloos achter. Op basis van het spel is de voorsprong wel verdiend voor de Catalanen.



14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Ousmane Dembélé van FC Barcelona. 0, 1. goal Juventus FC Barcelona einde 0 1

10' eerste helft, minuut 10. Barcelona blijft toch vrij makkelijk door de Juventus-defensie glijden. Nu is het Pedri die op links zijn gang mag gaan, maar Bonucci kan zijn voorzet onderscheppen. Barça puurt er wel een hoekschop uit, maar die levert niks op.

5' eerste helft, minuut 5. De thuisploeg kiest voluit voor de aanval. Van een studieronde is er geen sprake. Het tempo ligt meteen bijzonder hoog.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Juventus komt nu even piepen na een foutje achteraan bij Barcelona. Morata krijgt de bal zomaar cadeau, maar komt niet tot een doelpoging.

3' eerste helft, minuut 3. Griezmann op de paal! Wat een start van Barcelona! Pjanic stelt Szczesny op de proef met een stevige knal en meteen daarna besluit Griezmann van dichtbij op de paal!

2' eerste helft, minuut 2. Messi kan zich een eerste keer doorzetten in de zestien na balverlies van Demiral. Bonucci kan zijn schot in hoekschop werken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Barcelona, in het roze, trapt de wedstrijd op gang. Juventus zet meteen hoog druk.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:46 vooraf, 20 uur 46. Primera División Barça-voorzitter Bartomeu plooit onder aanhoudende druk en stapt op

20:40 vooraf, 20 uur 40. Barcelona doet het in de eigen competitie nog slechter dan Juventus. De Catalanen konden al 3 wedstrijden op rij niet meer winnen, afgelopen zaterdag was er nog de pijnlijke 1-3-nederlaag tegen Real Madrid. Barcelona is voorlopig pas 12e, met ruim 7 punten minder dan leider Real Sociedad. Barça heeft wel 2 wedstrijden minder gespeeld.

20:35 vooraf, 20 uur 35. In eigen land blijft het voorlopig moeizaam gaan voor Juventus. Voor de tweede speeldag op rij kon de Oude Dame niet winnen. Na het 1-1-gelijkspel op bezoek bij Crotone bleef Juventus afgelopen zondag ook in eigen huis op een 1-1-puntendeling steken tegen Hellas Verona. Juventus staat pas 5e, op 4 punten van leider Milan.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Vlekkeloze start. Zowel Juventus als Barcelona maakten vorige week een vlekkeloze start in de groepsfase. Barcelona won op eigen veld overtuigend van Ferencvaros, het werd 5-1. Juventus pakte dan weer de volle buit bij Dinamo Kiev, dankzij 2 treffers van Morata.

18:04 vooraf, 18 uur 04. Ronaldo moedigt Juve aan vanuit zijn krachthonk. Cristiano Ronaldo is er vanavond niet bij omdat hij geen negatieve coronatest kan voorleggen. De sterspeler van Juventus moedigt zijn team dan maar aan vanop zijn loopband. Zijn bekende vreugdesprong doet hij er bovenop in een video op de sociale media. "Forza Juve", juicht Ronaldo.

Zijn bekende vreugdesprong doet hij er bovenop in een video op de sociale media. "Forza Juve", juicht Ronaldo.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Jonge Belg bij Juventus. Juventus-coach Andrea Pirlo heeft een Belg opgenomen in zijn selectie voor de Champions League-topper tegen Barcelona. De 18-jarige Koni De Winter zit immers in de kern van de Oude Dame. De 18-jarige verdediger werd op zijn 16e weggeplukt bij Zulte Waregem en maakt al twee seizoenen een prima indruk bij de

De 18-jarige verdediger werd op zijn 16e weggeplukt bij Zulte Waregem en maakt al twee seizoenen een prima indruk bij de beloften van Juventus.

De kans dat De Winter vanavond ook effectief in actie komt, lijkt eerder klein, al heeft Pirlo centraal achterin ook niet al te veel overschot meer na de blessures van Chiellini en De Ligt. Bonucci is net op tijd hersteld van een blessure.

28-10-2020 28-10-2020.

21:07 vooraf, 21 uur 07. Toch geen clash Messi-Ronaldo. De langverwachte confrontatie tussen Messi en Ronaldo komt er dan toch niet. De Portugees zou geen negatieve coronatest kunnen voorleggen en krijgt dan ook geen groen licht om in actie te komen. . Toch geen clash Messi-Ronaldo De langverwachte confrontatie tussen Messi en Ronaldo komt er dan toch niet. De Portugees zou geen negatieve coronatest kunnen voorleggen en krijgt dan ook geen groen licht om in actie te komen.

12:47 vooraf, 12 uur 47. Ronaldo wacht spannend op negatieve test. Cristiano Ronaldo liep 2 weken geleden bij de nationale ploeg tegen de coronalamp. Hij zit nog altijd in quarantaine. Om te mogen spelen moet hij woensdag, ten laatste 6 uur voor de match, een negatieve test kunnen tonen. Die test moet ten laatste vanavond afgenomen zijn. . Ronaldo wacht spannend op negatieve test Cristiano Ronaldo liep 2 weken geleden bij de nationale ploeg tegen de coronalamp. Hij zit nog altijd in quarantaine. Om te mogen spelen moet hij woensdag, ten laatste 6 uur voor de match, een negatieve test kunnen tonen. Die test moet ten laatste vanavond afgenomen zijn.

12:46 vooraf, 12 uur 46. Laatste Messi-Ronaldo in mei 2018 eindigde op 2-2. Op 6 mei stonden 6-voudig Gouden Bal Messi en 5-voudig Gouden Bal Ronaldo voor het laatst tegenover elkaar in de Clasico Barcelona-Real Madrid in de Primera Division. De partij eindigde op 2-2, met een goal van beiden. Het titanenduel verbloemt de moeilijke seizoensstart van hun respectievelijke clubs: Juventus staat pas 5e na 5 speeldagen en Barça is pas 12e (wel met 2 duels minder) na de 3-1-nederlaag tegen Real zaterdag. . Laatste Messi-Ronaldo in mei 2018 eindigde op 2-2 Op 6 mei stonden 6-voudig Gouden Bal Messi en 5-voudig Gouden Bal Ronaldo voor het laatst tegenover elkaar in de Clasico Barcelona-Real Madrid in de Primera Division. De partij eindigde op 2-2, met een goal van beiden.



Het titanenduel verbloemt de moeilijke seizoensstart van hun respectievelijke clubs: Juventus staat pas 5e na 5 speeldagen en Barça is pas 12e (wel met 2 duels minder) na de 3-1-nederlaag tegen Real zaterdag.

12:45 vooraf, 12 uur 45. Juventus-Barcelona voor Ronaldo-Messi? Naar dit duel werd al lang uitgegeken, want voor het eerst sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus in de zomer van 2018 zouden de eeuwige rivalen elkaar treffen. Lionel Messi wou afgelopen zomer weg bij Barcelona, maar zit er nog altijd. Corona kan evenwel roet in het eten gooien, want de Portugees testte 2 weken geleden positief. . Juventus-Barcelona voor Ronaldo-Messi? Naar dit duel werd al lang uitgegeken, want voor het eerst sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus in de zomer van 2018 zouden de eeuwige rivalen elkaar treffen. Lionel Messi wou afgelopen zomer weg bij Barcelona, maar zit er nog altijd. Corona kan evenwel roet in het eten gooien, want de Portugees testte 2 weken geleden positief.



12:45 - Vooraf Vooraf, 12 uur 45

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Merih Demiral, Leonardo Bonucci, Danilo, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa, Álvaro Morata, Paulo Dybala Opstelling Juventus Paulo Dybala, Álvaro Morata, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Wojciech Szczesny

Opstelling FC Barcelona. Neto, Sergi Roberto, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Pedri, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Lionel Messi Opstelling FC Barcelona Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Pedri, Miralem Pjanic, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Clément Lenglet, Ronald Araújo, Sergi Roberto, Neto