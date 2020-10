Geen Ronaldo bij Juventus tegen Barcelona, wel deze jonge Belg

15:25 vooraf, 15 uur 25. Jonge Belg bij Juventus. Juventus-coach Andrea Pirlo heeft een Belg opgenomen in zijn selectie voor de Champions League-topper tegen Barcelona. De 18-jarige Koni De Winter zit immers in de kern van de Oude Dame. De 18-jarige verdediger werd op zijn 16e weggeplukt bij Zulte Waregem en maakt al twee seizoenen een prima indruk bij de beloften van Juventus. De kans dat De Winter vanavond ook effectief in actie komt, lijkt eerder klein, al heeft Pirlo centraal achterin ook niet al te veel overschot meer na de blessures van Chiellini en De Ligt. Bonucci is net op tijd hersteld van een blessure. . Jonge Belg bij Juventus Juventus-coach Andrea Pirlo heeft een Belg opgenomen in zijn selectie voor de Champions League-topper tegen Barcelona. De 18-jarige Koni De Winter zit immers in de kern van de Oude Dame.

De 18-jarige verdediger werd op zijn 16e weggeplukt bij Zulte Waregem en maakt al twee seizoenen een prima indruk bij de beloften van Juventus.

De kans dat De Winter vanavond ook effectief in actie komt, lijkt eerder klein, al heeft Pirlo centraal achterin ook niet al te veel overschot meer na de blessures van Chiellini en De Ligt. Bonucci is net op tijd hersteld van een blessure.

28-10-2020. 21:07 vooraf, 21 uur 07. Toch geen clash Messi-Ronaldo. De langverwachte confrontatie tussen Messi en Ronaldo komt er dan toch niet. De Portugees zou geen negatieve coronatest kunnen voorleggen en krijgt dan ook geen groen licht om in actie te komen.

12:47 vooraf, 12 uur 47. Ronaldo wacht spannend op negatieve test. Cristiano Ronaldo liep 2 weken geleden bij de nationale ploeg tegen de coronalamp. Hij zit nog altijd in quarantaine. Om te mogen spelen moet hij woensdag, ten laatste 6 uur voor de match, een negatieve test kunnen tonen. Die test moet ten laatste vanavond afgenomen zijn.

12:46 vooraf, 12 uur 46. Laatste Messi-Ronaldo in mei 2018 eindigde op 2-2. Op 6 mei stonden 6-voudig Gouden Bal Messi en 5-voudig Gouden Bal Ronaldo voor het laatst tegenover elkaar in de Clasico Barcelona-Real Madrid in de Primera Division. De partij eindigde op 2-2, met een goal van beiden. Het titanenduel verbloemt de moeilijke seizoensstart van hun respectievelijke clubs: Juventus staat pas 5e na 5 speeldagen en Barça is pas 12e (wel met 2 duels minder) na de 3-1-nederlaag tegen Real zaterdag.



Het titanenduel verbloemt de moeilijke seizoensstart van hun respectievelijke clubs: Juventus staat pas 5e na 5 speeldagen en Barça is pas 12e (wel met 2 duels minder) na de 3-1-nederlaag tegen Real zaterdag.

12:45 vooraf, 12 uur 45. Juventus-Barcelona voor Ronaldo-Messi? Naar dit duel werd al lang uitgegeken, want voor het eerst sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus in de zomer van 2018 zouden de eeuwige rivalen elkaar treffen. Lionel Messi wou afgelopen zomer weg bij Barcelona, maar zit er nog altijd. Corona kan evenwel roet in het eten gooien, want de Portugees testte 2 weken geleden positief.



Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Merih Demiral, Danilo, Gianluca Frabotta, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Paulo Dybala, Álvaro Morata

Opstelling FC Barcelona. Neto, Sergiño Dest, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic, Lionel Messi, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Antoine Griezmann