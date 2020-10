Barcelona dartelt weer en laat flets Juventus met lege handen achter

Juventus - Barcelona in een notendop:

Barcelona morst met kansen na lucky goal Dembélé

Aan de overkant bleef Morata de gevaarlijkste man, maar ook zijn tweede treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Dan hing de 0-2 toch net iets meer in de lucht. Dembélé vergat een cadeau van Messi uit te pakken, Griezmann talmde dan weer te lang in de herneming. Tot twee keer kwam Szczesny zo als winnaar uit de strijd.

Pech voor Barça, maar op het kwartier zat het de Catalanen wél mee. Een afstandsschot van Dembélé week af op Chiesa en dwarrelde zo over de kansloze Szczesny in doel: 0-1. Morata bracht Juventus meteen langszij, maar liep daarbij buitenspel én beging hands. Zijn treffer werd dan ook terecht afgekeurd.

Geen negatieve coronatest bij Ronaldo en dus kregen we in Turijn geen langverwachte clash met Messi. De Argentijn was wél van de partij en zag hoe zijn Barça meteen het commando nam. Na enkele minuten moest Szczesny al vol aan de bak op een pegel van Pjanic en kort daarna besloot Griezmann van dichtbij op de paal.

Niet één schot op doel voor Juventus

Geen blitzstart van Juventus in de tweede helft, Barcelona hield de touwtjes stevig in handen. Het was dan ook even schrikken voor de Catalanen toen Morata na 10 minuten uit het niks scoorde. Maar ook nu werd zijn treffer afgekeurd voor buitenspel. Zowaar een hattrick voor de Spanjaard.

Een valse noot in een voorts perfecte symfonie, meer was het niet voor Barcelona. De bezoekers bleven makkelijk baas, al bleef die bevrijdende tweede goal wel uit. Messi krulde de bal net naast en ook een gedevieerd schot van uitblinker Pedri was hetzelfde lot beschoren.

Een kwartier voor het einde leek het dan toch zover. Messi bracht Griezmann alleen voor Szczesny, maar de Fransman mikte de bal rakelings voorlangs. Juventus kon die missers niet afstraffen, de thuisploeg kreeg zelfs niet één bal binnen het doelkader. Bovendien schoot het team van Andrea Pirlo in eigen voet toen Demiral zijn tweede gele kaart pakte.

In de slotfase kon Barcelona de overwinning dan toch helemaal veilig stellen. Bernardeschi haalde Ansu Fati knullig onderuit in de zestien. Messi nam het cadeau dankbaar aan en pikte vanaf de stip nog zijn goaltje mee.