LIVE: Mission impossible voor Club? Lazio leidt en rood voor Sobol

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Lazio op koers voor groepswinst. Voor Lazio kan het een heel mooie avond worden, want Borussia Dortmund staat momenteel op een 1-0-achterstand bij Zenit. Bij de huidige tussenstanden is Lazio groepswinnaar. . Lazio op koers voor groepswinst Voor Lazio kan het een heel mooie avond worden, want Borussia Dortmund staat momenteel op een 1-0-achterstand bij Zenit. Bij de huidige tussenstanden is Lazio groepswinnaar.

42' eerste helft, minuut 42. Lang out, Deli in. Clement grijpt in bij Club Brugge. Lang wordt opgeofferd, het is Deli die in de ploeg komt. . Lang out, Deli in Clement grijpt in bij Club Brugge. Lang wordt opgeofferd, het is Deli die in de ploeg komt.

42' eerste helft, minuut 42.

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij Club Brugge, Simon Deli erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang Simon Deli

40' eerste helft, minuut 40. Tranendal in Rome. Plots een enorme plensbui boven het Stadio Olimpico. Symbolisch voor het tranendal bij Club. Met een man minder én op een 2-1-achterstand, de mannen van Philippe Clement hebben een klein mirakel nodig om nog door te stoten naar de 1/8e finales. . Tranendal in Rome Plots een enorme plensbui boven het Stadio Olimpico. Symbolisch voor het tranendal bij Club. Met een man minder én op een 2-1-achterstand, de mannen van Philippe Clement hebben een klein mirakel nodig om nog door te stoten naar de 1/8e finales.

39' Tweede gele kaart voor Eduard Sobol van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 39 Eduard Sobol Club Brugge

38' eerste helft, minuut 38. Rood voor Sobol! Sobol heeft het vlaggen! Hij tikt de doorgebroken Lazzari aan en dit keer houdt Çakir de gele kaart niet meer op zak. Club met z'n tienen! . Rood voor Sobol! Sobol heeft het vlaggen! Hij tikt de doorgebroken Lazzari aan en dit keer houdt Çakir de gele kaart niet meer op zak. Club met z'n tienen!

36' eerste helft, minuut 36. Ook Hoedt loopt tegen een gele kaart aan voor een overtreding op Vormer. Vrije trap op een interessante plek is het gevolg voor Club, maar de bezoekers vangen er niks mee aan. . Ook Hoedt loopt tegen een gele kaart aan voor een overtreding op Vormer. Vrije trap op een interessante plek is het gevolg voor Club, maar de bezoekers vangen er niks mee aan.

36' Gele kaart voor Wesley Hoedt van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 36 Wesley Hoedt SS Lazio

34' eerste helft, minuut 34. Sobol ontsnapt aan rood. Sobol flirt met een tweede gele kaart. Hij laat zich opnieuw aftroeven door Lazzari en haalt hem onderuit. Bij Lazio willen ze een kaart, maar scheidsrechter Çakir gaat er niet op in. Club komt hier toch bijzonder goed weg. . Sobol ontsnapt aan rood Sobol flirt met een tweede gele kaart. Hij laat zich opnieuw aftroeven door Lazzari en haalt hem onderuit. Bij Lazio willen ze een kaart, maar scheidsrechter Çakir gaat er niet op in. Club komt hier toch bijzonder goed weg.

33' eerste helft, minuut 33. Marusic levert de bal zomaar in bij Diatta. Die zoekt meteen het hoofd van De Ketelaere, maar Hoedt kan met een ultieme interventie een grote kopbalkans voor Club voorkomen. . Marusic levert de bal zomaar in bij Diatta. Die zoekt meteen het hoofd van De Ketelaere, maar Hoedt kan met een ultieme interventie een grote kopbalkans voor Club voorkomen.

eerste helft, minuut 32.

30' eerste helft, minuut 30. Club dwingt zijn eerste hoekschop van de wedstrijd af. Het wordt een kort genomen variant, maar die levert niks op. . Club dwingt zijn eerste hoekschop van de wedstrijd af. Het wordt een kort genomen variant, maar die levert niks op.

30' eerste helft, minuut 30.

29' eerste helft, minuut 29.

28' eerste helft, minuut 28. Immobile doet het weer voor Lazio. Immobile laat de kans niet liggen. Hij stuurt Mignolet de verkeerde kant op en brengt Lazio opnieuw op voorsprong. Kan Club nog eens terugkeren? . Immobile doet het weer voor Lazio Immobile laat de kans niet liggen. Hij stuurt Mignolet de verkeerde kant op en brengt Lazio opnieuw op voorsprong. Kan Club nog eens terugkeren?



27' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 27 door Ciro Immobile van SS Lazio. 2, 1. penalty SS Lazio Club Brugge rust 2 1

26' eerste helft, minuut 26. Penalty! Mata haalt Immobile veel te driest onderuit in de zestien. Scheidsrechter Çakir is onverbiddelijk en legt de bal op de stip! . Penalty! Mata haalt Immobile veel te driest onderuit in de zestien. Scheidsrechter Çakir is onverbiddelijk en legt de bal op de stip!

25' eerste helft, minuut 25. Vormer over en naast. Club komt nog eens piepen. Diatta legt de bal goed achteruit naar Vormer, maar die kan zijn schot niet kadreren en ziet zijn poging ruimt naast gaan. . Vormer over en naast Club komt nog eens piepen. Diatta legt de bal goed achteruit naar Vormer, maar die kan zijn schot niet kadreren en ziet zijn poging ruimt naast gaan.

24' eerste helft, minuut 24. Even alle hens aan dek bij een vrije trap van Lazio. Luis Alberto dropt de bal in de zestien, maar De Ketelaere kopt overtuigend weg. . Even alle hens aan dek bij een vrije trap van Lazio. Luis Alberto dropt de bal in de zestien, maar De Ketelaere kopt overtuigend weg.

23' eerste helft, minuut 23.

22' eerste helft, minuut 22. Lazio probeert weer wat rust in de wedstrijd te brengen. De thuisploeg leek op een ideaal scenario af te stevenen met de vroege goal van Correa, maar moet nu toch weer op zijn tellen passen. . Lazio probeert weer wat rust in de wedstrijd te brengen. De thuisploeg leek op een ideaal scenario af te stevenen met de vroege goal van Correa, maar moet nu toch weer op zijn tellen passen.

21' eerste helft, minuut 21. Tsjonge, wat is Balanta slecht in de opbouw. Tom Boudeweel op Radio 1. Tsjonge, wat is Balanta slecht in de opbouw. Tom Boudeweel op Radio 1

19' eerste helft, minuut 19. De Ketelaere net naast! Club heeft toch wat vertrouwen getankt door de snelle gelijkmaker. De Ketelaere waagt zijn kans aan het halve maantje en besluit rakelings naast. Dit had zomaar de 1-2 kunnen zijn! . De Ketelaere net naast! Club heeft toch wat vertrouwen getankt door de snelle gelijkmaker. De Ketelaere waagt zijn kans aan het halve maantje en besluit rakelings naast. Dit had zomaar de 1-2 kunnen zijn!

18' eerste helft, minuut 18.

eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Ruud Vormer van Club Brugge. 1, 1. goal SS Lazio Club Brugge rust 1 1

15' eerste helft, minuut 15. Vormer straft fout Reina genadeloos af! Club zet meteen orde op zaken na een foutje van Reina. De Lazio-doelman lost de bal na een stevig afstandsschot van Lang en Vormer is er als de kippen bij om in de herneming van dichtbij te scoren. Alles te herdoen! . Vormer straft fout Reina genadeloos af! Club zet meteen orde op zaken na een foutje van Reina. De Lazio-doelman lost de bal na een stevig afstandsschot van Lang en Vormer is er als de kippen bij om in de herneming van dichtbij te scoren. Alles te herdoen!



13' eerste helft, minuut 13. Correa opent de score! Lazio komt al vroeg op voorsprong na een knappe aanval. Mignolet kan een schot van Luis Alberto nog afweren, maar in de herneming kan Correa makkelijk scoren. Stevige domper voor Club, de opdracht wordt een pak moeilijker. . Correa opent de score! Lazio komt al vroeg op voorsprong na een knappe aanval. Mignolet kan een schot van Luis Alberto nog afweren, maar in de herneming kan Correa makkelijk scoren. Stevige domper voor Club, de opdracht wordt een pak moeilijker.



13' eerste helft, minuut 13.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Joaquin Correa van SS Lazio. 1, 0. goal SS Lazio Club Brugge rust 1 0

10' eerste helft, minuut 10. Het is de thuisploeg die de bal in de ploeg houdt, maar niet meteen diepgang zoekt. Tom Boudeweel op Radio 1. Het is de thuisploeg die de bal in de ploeg houdt, maar niet meteen diepgang zoekt. Tom Boudeweel op Radio 1

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8. De schrik om een fout te maken lijkt te overheersen. Het is voorzichtigheid troef in dit wedstrijdbegin. . De schrik om een fout te maken lijkt te overheersen. Het is voorzichtigheid troef in dit wedstrijdbegin.

7' eerste helft, minuut 7. Het is toch vooral Lazio dat de bal rustig rondtikt in deze openingsfase. Club slaagt er voorlopig niet in om in de buurt van Reina te komen. . Het is toch vooral Lazio dat de bal rustig rondtikt in deze openingsfase. Club slaagt er voorlopig niet in om in de buurt van Reina te komen.

5' eerste helft, minuut 5. Flauwe kopbal van Milinkovic-Savic. Lazio laat zich een eerste keer zien met een kopbal van Milinkovic-Savic op een voorzet van Acerbi, maar Mignolet heeft er geen problemen mee. Het is wachten tot de wedstrijd echt openbreekt. . Flauwe kopbal van Milinkovic-Savic Lazio laat zich een eerste keer zien met een kopbal van Milinkovic-Savic op een voorzet van Acerbi, maar Mignolet heeft er geen problemen mee. Het is wachten tot de wedstrijd echt openbreekt.

4' eerste helft, minuut 4. Lazio begint wat afwachtend aan de wedstrijd en zoekt niet meteen de diepgang. De thuisploeg heeft dan ook genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de 1/8e finales. . Lazio begint wat afwachtend aan de wedstrijd en zoekt niet meteen de diepgang. De thuisploeg heeft dan ook genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de 1/8e finales.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen geel voor Sobol. Slecht begin voor Sobol. Hij haalt Lazzari onderuit en loopt meteen tegen een gele kaart aan. . Meteen geel voor Sobol Slecht begin voor Sobol. Hij haalt Lazzari onderuit en loopt meteen tegen een gele kaart aan.

2' Gele kaart voor Eduard Sobol van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 2 Eduard Sobol Club Brugge

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Lazio brengt de bal aan het rollen in het Stadio Olimpico. Kan Club Brugge voor een historische avond zorgen in Rome? . Aftrap Lazio brengt de bal aan het rollen in het Stadio Olimpico. Kan Club Brugge voor een historische avond zorgen in Rome?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:41 vooraf, 19 uur 41. Rust. Club Brugge trekt met stevige kopzorgen de kleedkamer in. Het staat 2-1 in het krijt bij Lazio én bovendien met een man minder na de uitsluiting van Sobol. . Rust Club Brugge trekt met stevige kopzorgen de kleedkamer in. Het staat 2-1 in het krijt bij Lazio én bovendien met een man minder na de uitsluiting van Sobol.

18:47 vooraf, 18 uur 47. Doet Club beter dan Anderlecht? Lazio ontving nog maar één keer eerder een Belgische club in de Champions League. In het seizoen 2000-2001 ging Anderlecht op de 5e speeldag van de 2e groepsfase met 2-1 onderuit in het Stadio Olimpico. Alin Stoica veegde toen de openingstreffer van Claudio Lopez uit, maar Roberto Baronio schonk Lazio alsnog de volle buit. . Doet Club beter dan Anderlecht? Lazio ontving nog maar één keer eerder een Belgische club in de Champions League. In het seizoen 2000-2001 ging Anderlecht op de 5e speeldag van de 2e groepsfase met 2-1 onderuit in het Stadio Olimpico. Alin Stoica veegde toen de openingstreffer van Claudio Lopez uit, maar Roberto Baronio schonk Lazio alsnog de volle buit.

Dé vraag van vanavond. vooraf, 18 uur 45. Dé vraag van vanavond.

18:42 vooraf, 18 uur 42. Bij Club Brugge zullen ze liever niet terugdenken aan hun laatste Europese trip naar Italië. 5 jaar geleden ging Club op de openingsspeeldag in de groepsfase van de Europa League met 5-0 onderuit bij Napoli. Rode Duivel Dries Mertens trof toen 2 keer raak. . Bij Club Brugge zullen ze liever niet terugdenken aan hun laatste Europese trip naar Italië. 5 jaar geleden ging Club op de openingsspeeldag in de groepsfase van de Europa League met 5-0 onderuit bij Napoli. Rode Duivel Dries Mertens trof toen 2 keer raak.

vooraf, 18 uur 41.

18:37 vooraf, 18 uur 37. Opletten voor Immobile. Ciro Immobile bewees vorige week nog maar eens hoe belangrijk hij is voor Lazio met zijn gelijkmaker tegen Dortmund. De Italiaanse spits nam 4 van de in totaal 9 Lazio-goals in deze groepsfase voor zijn rekening. De overige 5 werden door 5 verschillende spelers gemaakt: Hitz, Akpa Akpro, Correa, Caicedo en Parolo. . Opletten voor Immobile Ciro Immobile bewees vorige week nog maar eens hoe belangrijk hij is voor Lazio met zijn gelijkmaker tegen Dortmund. De Italiaanse spits nam 4 van de in totaal 9 Lazio-goals in deze groepsfase voor zijn rekening. De overige 5 werden door 5 verschillende spelers gemaakt: Hitz, Akpa Akpro, Correa, Caicedo en Parolo.

Tom Boudeweel loodst u vanavond door de match op Radio 1. vooraf, 18 uur 34. Tom Boudeweel loodst u vanavond door de match op Radio 1.

18:29 vooraf, 18 uur 29. De heenwedstrijd tegen Lazio draaide voor Club uit op een 1-1-gelijkspel. Lazio kwam toen door corona wel verzwakt aan de aftrap. Onder meer sterkhouders Ciro Immobile en Luis Alberto waren er niet bij in Brugge. Vanavond speelt Lazio wel op volle sterkte. . De heenwedstrijd tegen Lazio draaide voor Club uit op een 1-1-gelijkspel. Lazio kwam toen door corona wel verzwakt aan de aftrap. Onder meer sterkhouders Ciro Immobile en Luis Alberto waren er niet bij in Brugge. Vanavond speelt Lazio wel op volle sterkte.

Opperste concentratie bij de Club-spelers. vooraf, 18 uur 24. Opperste concentratie bij de Club-spelers.

18:19 vooraf, 18 uur 19. Lazio wil na 20 jaar weer de 1/8e finales bereiken. Ook voor Lazio zou kwalificatie voor de 1/8e finales een bijzonder moment in de clubgeschiedenis zijn. De Romeinse club maakte dit seizoen na ruim 13 jaar zijn rentree op het kampioenenbal. De groepsfase overleven in de Champions League, dat is voor Lazio zelfs al geleden van het seizoen 2000-2001. Toen werd er in de Champions League nog met 2 groepsfases gewerkt, een eerste met 32 teams en een tweede met 16 teams. Lazio bereikte de 2e groepsfase en werd daarin uiteindelijk 4e in een poule met Real Madrid, Leeds United en jawel, Anderlecht. Het seizoen voordien had Lazio meer succes en bereikte het de kwartfinales. Daarin was de latere finalist Valencia te sterk. . Lazio wil na 20 jaar weer de 1/8e finales bereiken Ook voor Lazio zou kwalificatie voor de 1/8e finales een bijzonder moment in de clubgeschiedenis zijn. De Romeinse club maakte dit seizoen na ruim 13 jaar zijn rentree op het kampioenenbal. De groepsfase overleven in de Champions League, dat is voor Lazio zelfs al geleden van het seizoen 2000-2001. Toen werd er in de Champions League nog met 2 groepsfases gewerkt, een eerste met 32 teams en een tweede met 16 teams. Lazio bereikte de 2e groepsfase en werd daarin uiteindelijk 4e in een poule met Real Madrid, Leeds United en jawel, Anderlecht. Het seizoen voordien had Lazio meer succes en bereikte het de kwartfinales. Daarin was de latere finalist Valencia te sterk.



18:19 vooraf, 18 uur 19. We willen doorstoten in de Champions League, dus we gaan vol aanvallen. We gaan geen 10 kansen krijgen, we gaan zeer efficiënt moeten zijn. Aan de overzijde zullen we een fantastische doelman nodig hebben voor het mirakel. Philippe Clement. We willen doorstoten in de Champions League, dus we gaan vol aanvallen. We gaan geen 10 kansen krijgen, we gaan zeer efficiënt moeten zijn. Aan de overzijde zullen we een fantastische doelman nodig hebben voor het mirakel. Philippe Clement

18:14 vooraf, 18 uur 14. Treedt Club in de voetsporen van Anderlecht en Gent? De groepsfase overleven en doorstoten in de Champions League, het zou een primeur zijn voor Club Brugge. Na Anderlecht in 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016 zou Club nog maar de derde Belgische ploeg zijn die dat huzarenstukje voor mekaar krijgt. . Treedt Club in de voetsporen van Anderlecht en Gent? De groepsfase overleven en doorstoten in de Champions League, het zou een primeur zijn voor Club Brugge. Na Anderlecht in 2000-2001 en AA Gent in 2015-2016 zou Club nog maar de derde Belgische ploeg zijn die dat huzarenstukje voor mekaar krijgt.

18:12 vooraf, 18 uur 12. 1 opdracht: winnen. De opdracht is zwaar, maar de uitgangspositie is duidelijk voor Club: alleen een overwinning is voldoende om door te stoten naar de 1/8e finales van de Champions League. Ook voor Lazio is het glashelder: een punt volstaat om in het kampioenenbal te blijven. . 1 opdracht: winnen De opdracht is zwaar, maar de uitgangspositie is duidelijk voor Club: alleen een overwinning is voldoende om door te stoten naar de 1/8e finales van de Champions League. Ook voor Lazio is het glashelder: een punt volstaat om in het kampioenenbal te blijven.

Kan Club Lazio-doelman Reina een lastige avond bezorgen? vooraf, 18 uur 09. Kan Club Lazio-doelman Reina een lastige avond bezorgen?

vooraf, 18 uur 09.

18:00 vooraf, 18 uur . Vormer en Diatta in de basis, Deli en Dennis op de bank. Philippe Clement kan weer rekenen op Vormer en Diatta en dropt hen meteen in de basiself. Ook Ricca en Mata mogen aan de wedstrijd beginnen. Deli en Dennis moeten dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Hetzelfde geldt voor Mechele, Rits en Van der Brempt, die afgelopen zaterdag nog in de basis stonden tegen STVV. . Vormer en Diatta in de basis, Deli en Dennis op de bank Philippe Clement kan weer rekenen op Vormer en Diatta en dropt hen meteen in de basiself. Ook Ricca en Mata mogen aan de wedstrijd beginnen. Deli en Dennis moeten dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Hetzelfde geldt voor Mechele, Rits en Van der Brempt, die afgelopen zaterdag nog in de basis stonden tegen STVV.

vooraf, 17 uur 51.

vooraf, 17 uur 50.

17:46 vooraf, 17 uur 46. 2 wijzigingen bij Lazio. Geen grote verrassingen in de startelf van Lazio. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Borussia Dortmund verdwijnen Fares en Patric uit de basis. Zij worden vervangen door Luiz Felipe en Lazzari. Vooraan rekent trainer Simone Inzaghi opnieuw op Correa en Immobile. . 2 wijzigingen bij Lazio Geen grote verrassingen in de startelf van Lazio. In vergelijking met de vorige CL-wedstrijd tegen Borussia Dortmund verdwijnen Fares en Patric uit de basis. Zij worden vervangen door Luiz Felipe en Lazzari. Vooraan rekent trainer Simone Inzaghi opnieuw op Correa en Immobile.

De basisploeg van Lazio:. vooraf, 17 uur 45. De basisploeg van Lazio:

Club Brugge speelt vanavond voor het eerst in zijn derde shirt. vooraf, 17 uur 34. Club Brugge speelt vanavond voor het eerst in zijn derde shirt

12:48 vooraf, 12 uur 48. Champions League Ruud Vormer schittert als Gladiator in promofilmpje Club Brugge

vooraf, 11 uur 57.

vooraf, 11 uur .

vooraf, 07 uur 38.

08-12-2020 08-12-2020.

21:09 vooraf, 21 uur 09. Club Brugge staat dinsdag tegenover Lazio Roma voor de match van 12 miljoen. Club Brugge staat dinsdag tegenover Lazio Roma voor de match van 12 miljoen

20:52 vooraf, 20 uur 52. Clement: "Geen mooiere plaatsen dan Rome om geschiedenis te schrijven". Clement: "Geen mooiere plaatsen dan Rome om geschiedenis te schrijven"

20:51 vooraf, 20 uur 51. Lang: "Ruud Vormer noem ik 'papa'". Lang: "Ruud Vormer noem ik 'papa'"

16:33 vooraf, 16 uur 33. De match tegen Club Brugge is als een finale voor ons en we hebben al genoeg ervaring met dit soort finales. Het wordt een belangrijk duel in de clubgeschiedenis, want we kunnen voor het eerst in 20 jaar de 1/8e finales van de Champions League bereiken. Simone Inzaghi (coach Lazio). De match tegen Club Brugge is als een finale voor ons en we hebben al genoeg ervaring met dit soort finales. Het wordt een belangrijk duel in de clubgeschiedenis, want we kunnen voor het eerst in 20 jaar de 1/8e finales van de Champions League bereiken. Simone Inzaghi (coach Lazio)

vooraf, 16 uur 32.

16:31 vooraf, 16 uur 31. We hebben onze verwachtingen in deze CL al overtroffen. Maar Club Brugge is een ploeg die we aankunnen, daar moeten de spelers van overtuigd zijn. Ze moeten bevrijd spelen. Eendracht is ons wapen, daarmee kunnen we het verschil maken. Simone Inzaghi (coach Lazio). We hebben onze verwachtingen in deze CL al overtroffen. Maar Club Brugge is een ploeg die we aankunnen, daar moeten de spelers van overtuigd zijn. Ze moeten bevrijd spelen. Eendracht is ons wapen, daarmee kunnen we het verschil maken. Simone Inzaghi (coach Lazio)

07-12-2020 07-12-2020.

De Brugse kern is vrijgegeven. Ruud Vormer zit na zijn buikklachten in de ruime selectie, ook Simon Deli en Krépin Diatta - die niet speelden tegen STVV - hebben een ticket voor het vliegtuig. . vooraf, 19 uur 16. De Brugse kern is vrijgegeven. Ruud Vormer zit na zijn buikklachten in de ruime selectie, ook Simon Deli en Krépin Diatta - die niet speelden tegen STVV - hebben een ticket voor het vliegtuig.

19:16 - Vooraf Vooraf, 19 uur 16

Opstelling SS Lazio. José Manuel Reina, Luiz Felipe, Wesley Hoedt, Francesco Acerbi, Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Adam Marusic, Ciro Immobile, Joaquin Correa Opstelling SS Lazio Joaquin Correa, Ciro Immobile, Adam Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari, Francesco Acerbi, Wesley Hoedt, Luiz Felipe, José Manuel Reina

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Éder Balanta, Krépin Diatta, Noa Lang Opstelling Club Brugge Noa Lang, Krépin Diatta, Éder Balanta, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Eduard Sobol, Federico Ricca, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet