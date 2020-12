Philippe Clement gooit Dennis in de basis voor duel tegen Zenit

20:52 vooraf, 20 uur 52. Geen van beide ploegen verkeert in bloedvorm. Club Brugge won slechts twee keer in zijn laatste acht wedstrijden en speelde drie keer gelijk. Zenit Sint-Petersburg legt precies dezelfde flauwe cijfers voor. . Geen van beide ploegen verkeert in bloedvorm. Club Brugge won slechts twee keer in zijn laatste acht wedstrijden en speelde drie keer gelijk. Zenit Sint-Petersburg legt precies dezelfde flauwe cijfers voor.

We kunnen iets heel moois doen vandaag. Ik wil dan ook een gretige ploeg zien. Philippe Clement.

Jubileum voor Vormer. Ruud Vormer bereikt vandaag een mijlpaal in zijn carrière. De 32-jarige Nederlander speelt vanavond zijn 500e wedstrijd als prof. Wordt het ook een feestelijke match?

Met een puntje is Club Brugge mathematisch zeker van overwintering in de Europa League. Als blauw-zwart ook nog een kans wil behouden op de volgende ronde in de Champions League, moet het vanavond sowieso al een beter resultaat behalen dan Lazio in Dortmund. Bovendien moet er dan op de slotspeeldag zeker gewonnen worden van de Italianen.

Opstelling Zenit: geen Dzjoeba, wel Malcom. Club Brugge hoeft de beer Dzjoeba dus niet te vrezen, hij is niet beschikbaar voor Zenit-coach Semak. Malcom is er dan weer wel bij. De voormalige speler van Barcelona was in de heenwedstrijd nog out met een knieblessure, maar is sinds een week of drie fit. Voor de rest geen verrassingen bij de Russen.

Opstelling Club Brugge: Dennis in de basis. Uiteraard kiest coach Clement in doel voor Simon Mignolet. Die krijgt Mechele, Kossounou, Ricca en Mata voor zich. Op het middenveld is er plaats voor Balanta, Vanaken en ervaren rot Vormer. De Ketelaere en Lang krijgen spitsbroer Dennis mee vooraan.

Club Brugge kan vanavond voor de derde keer in zijn geschiedenis twee groepswedstrijden tegen dezelfde ploeg winnen. Eerder gebeurde dat tegen CSKA Moskou in de Champions League van 1992-93 en tegen Rapid Wenen in 2005-06.

We zullen vechten voor de zege tegen Club Brugge. In de eerste confrontatie waren we te passief in de eerste helft. Morgen moeten we aanvallen vanaf de eerste minuut. Middenvelder Daler Koezjajev.

We weten dat we moeten scoren. We zullen ons beste voetbal moeten brengen om het gewenste resultaat te behalen. Sergej Semak (coach Zenit).

Zenit Sint-Petersburg mist mogelijk sterkhouder Dzjoeba. De Russen, die al uitgeschakeld zijn voor de achtste finales van het kampioenenbal, doen er goed aan om met twee doelpunten verschil te winnen bij Club Brugge om zo in polepositie te komen voor de derde plaats en overwintering in de Europa League. De boomlange topspits Artjom Dzjoeba is onzeker voor het duel met blauw-zwart, zo verklaarde Zenit-coach Sergei Semak op de persconferentie daags voor de wedstrijd.



Geen enkele Club-speler besmet. Goed nieuws voor Club Brugge, want geen enkele speler heeft positief getest op het coronavirus. Simon Deli, die zaterdag in de uitmatch tegen Excel Moeskroen (0-0) ontbrak met een blessure, nam dinsdagvoormiddag deel aan de groepstraining.

Voor Club Brugge volstaat een gelijkspel tegen Zenit om zich te verzekeren van de derde plaats en overwintering in de Europa League. Ook de tweede plaats is mathematisch nog mogelijk. De Bruggelingen moeten daarvoor minstens 4 punten puren uit hun laatste twee CL-matchen.



6 op 6 tegen Zenit? In Rusland ging Club Brugge op de openingsspeeldag ietwat verrassend winnen met een doelpunt van Charles De Ketelaere in het ultieme slot. Nadien verliep het wat stroever voor Club en pakte het nog maar 1 puntje extra in de CL. De teller staat nu op 4 punten, dat zijn er 4 minder dan nummer 2, Lazio.

Komen daar morgen nog drie punten bij? Club ontvangt Zenit om 21u. Volg alles op deze pagina.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Dennis, Éder Balanta, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Noa Lang, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Charles De Ketelaere, Noa Lang, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Éder Balanta, Dennis, Federico Ricca, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling FC Zenit. Mikhail Kerzhakov, Aleksei Sutormin, Danila Prokhin, Yaroslav Rakytskyi, Douglas Santos, Aleksandr Erokhin, Wílmar Barrios, Daler Kuzyaev, Sebastian Driussi, Sardar Azmoun, Malcom Opstelling FC Zenit Malcom, Sardar Azmoun, Sebastian Driussi, Daler Kuzyaev, Wílmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Douglas Santos, Yaroslav Rakytskyi, Danila Prokhin, Aleksei Sutormin, Mikhail Kerzhakov