LIVE: Dortmund dankzij assist van Hazard op voorsprong tegen Lazio

67' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 67 door Ciro Immobile van SS Lazio. 1, 1. penalty Borussia Dortmund SS Lazio 67' 1 1

65' tweede helft, minuut 65. Penalty Lazio! Correa gaat neer in de zestien en lokt de strafschop uit voor Lazio. De uitgelezen kans voor Immobile om zijn team op gelijke hoogte te hijsen.

63' tweede helft, minuut 63. Lazio drukt. Lazio gaat nu toch nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Hoedt komt zowaar eens mee en brengt de bal vervolgens voor doel. De voorzet van de Nederlander waait niet zo gek veel over het doel van Burki.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Borussia Dortmund, Nico Schulz erin, Raphaël Guerreiro eruit wissel Raphaël Guerreiro Nico Schulz

61' tweede helft, minuut 61. Immobile met een poging! Daar is Immobile nog eens! De Italiaanse spits krijgt de bal voor zijn voeten aan de rand van de zestien en twijfelt niet. Burki moet zich helemaal strekken om de gelijkmaker te voorkomen.

58' tweede helft, minuut 58. De meegekomen Morey brengt de bal weer voor, maar Reina zit er opnieuw goed tussen. Lazio lijkt niet echt gehaast om de gelijkmaker snel te maken.

58' tweede helft, minuut 58.

56' tweede helft, minuut 56. Na een snelle inworp op Immobile moet Delaney de bal in hoekschop verwerken. Luis Alberto neemt die voor zijn rekening, maar vindt geen ploegmaat.

54' tweede helft, minuut 54. De tweede helft vertoont voorlopig dezelfde symptomen als de eerste: veel middenveldspel en weinig kansen.

49' tweede helft, minuut 49. Reina voorkomt de 2-0. Na een vlotte aanval probeert Reyna het vanuit een schuine hoek. Zijn naamgenoot -fonologisch dan toch- pakt uit met een prima redding en voorkomt erger voor Lazio.

48' tweede helft, minuut 48. Bij de huidige tussenstanden komt Club Brugge tot op 1 punt van Lazio in de stand. Zo mag de ploeg van Phillipe Clement nog steeds hoop koesteren op de volgende ronde in het kampioenenbal.

46' Het doelpunt van Guerreiro. tweede helft, minuut 46. Het doelpunt van Guerreiro.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. We zijn vertrokken voor de tweede helft in Dortmund! Verzekert de thuisploeg zich straks van groepswinst of kan Lazio nog reageren?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:57 rust, 21 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334238500837789699

21:46 rust, 21 uur 46. RUST. Na een flauwe eerste helft trekt Dortmund met een voorsprong de kleedkamer in. Op slag van rust opende Raphael Guerreiro op aangeven van Hazard de score.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46.

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Raphaël Guerreiro van Borussia Dortmund. 1, 0. goal Borussia Dortmund SS Lazio 67' 1 0

44' eerste helft, minuut 44. 1-0 Guerreiro! Daar is plots de 1-0! Hazard vindt de doorgelopen Guerreiro na een mooie aanval en de linksachter schuift de openingsgoal naast Reina binnen.

40' eerste helft, minuut 40. Flauwe eerste helft. We worden voorlopig niet warm van deze eerste helft in Dortmund. Echte kansen zijn schaars en vlotte combinaties hebben we ook amper te zien gekregen.

40' eerste helft, minuut 40.

39' eerste helft, minuut 39. Correa neemt een pass van Immobile vlot mee, maar wordt dan slim gehinderd door Morey. Burki kan de bal vervolgens oprapen.

39' eerste helft, minuut 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334234351744106498

37' eerste helft, minuut 37. 1-0 voor Club! Ondertussen staat het 1-0 voor Club Brugge! Charles De Ketelaere bracht de Bruggelingen op voorsprong.

32' eerste helft, minuut 32. Na een fout van Correa krijgt Dortmund nog eens een vrije trap. Guerreiro zoekt het hoofd van een ploegmaat, maar snijdt de bal niet voldoende aan.

30' eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30. Hazard schiet, Reus met de rebound. Hazard komt naar binnen vanop de linkerflank en fusilleert dan Reina. De Spaanse goalie brengt redding, waarna Reus in de rebound de bal nipt naast zet.

28' eerste helft, minuut 28. Bijna 0-1. Na een scherpe counter probeert Milinkovic-Savic Acerbi te bereiken in de zestien. De voorzet is iets te scherp, waardoor de bal voorlangs gaat.

26' eerste helft, minuut 26. Hazard over. Daar is Thorgan Hazard een eerste keer. Na een duw op Bellingham valt de bal voor de voeten van Hazard. Onze landgenoot probeert het in een tijd, maar mikt hoog over.

23' eerste helft, minuut 23. Na een flauw begin nemen de bezoekers de wedstrijd wel echt in handen. Nu is het Dortmund dat een blok neerzet en een wat afwachtende houding inneemt.

20' eerste helft, minuut 20. Burki met eerste redding. Na een combinatie op de korte ruimte kan Correa zijn teen nog net tegen de bal zetten. De Argentijn kan niet voldoende kracht zetten, waardoor de uitgekomen Burki de brilscore op het bord houdt.

20' eerste helft, minuut 20.

17' eerste helft, minuut 17. Akanji slordig. Akanji levert de bal zomaar in bij Immobile. De Italiaan probeert spitsbroeder Correa alleen af te zonderen, maar dat is zonder Hummels gerekend. De Duitser grijpt goed in en vermijdt een gevaarlijke doelkans.

15' eerste helft, minuut 15. Daar is goaltjesdief Immobile een eerste keer. Correa zoekt de Italiaan in het strafschopgebied, maar Akanji kan de bal nog net wegwerken.

13' eerste helft, minuut 13. Mak openingskwartier. Het blijft voorlopig nog wachten op de eerste echte kans van de wedstrijd. Lazio kan zich mits een overwinning verzekeren van de volgende ronde, maar moet dan wel beter beginnen voetballen.

11' eerste helft, minuut 11.

9' eerste helft, minuut 9. Morey schuimt een eerste keer de rechterflank af en brengt de bal dan voor. Gelukkig voor Lazio is er niemand op de juiste plek om de 1-0 binnen te duwen.

7' eerste helft, minuut 7. Voorlopig beperkt Lazio zich vooral tot verdedigen. Dortmund houdt de bal goed in de ploeg en probeert er via de combinatie uit te komen.

3' eerste helft, minuut 3. Dortmund neemt de wedstrijd meteen in handen. Mits een overwinning verzekeren de Duitsers zich van groepswinst.

1' eerste helft, minuut 1. Dortmund trap de wedstrijd op gang. Wat kan de thuisploeg zonder godenkind Haaland?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:54 De afwezigheid van Haaland scheelt wel een slok op de borrel voor Dortmund. vooraf, 20 uur 54. De afwezigheid van Haaland scheelt wel een slok op de borrel voor Dortmund.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Hazard enige Belg bij Dortmund, Haaland geblesseerd. Als we naar de opstelling van Dortmund kijken, zien we dat Thorgan Hazard de enige Belg is in de basis. Axel Witsel neemt plaats op de bank, terwijl Thomas Meunier zelfs niet in de selectie zit. Ook doelpuntenmachine Erling Haaland is er niet bij vandaag. De Noorse spits kampt met een hamstringblessure en is 4 tot 6 weken buiten strijd. Lazio Roma treedt dan weer aan met zijn sterkste elftal. Bij winst verzekeren de bezoekers zich van de volgende ronde.

20:45 vooraf, 20 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334207031272726529

20:45 vooraf, 20 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334206961005584386

20:00 vooraf, 20 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1334221807218536458

20:00 - Vooraf Vooraf, 20 uur

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Manuel Akanji, Mats Hummels, Mateu Morey, Jude Bellingham, Thomas Delaney, Raphaël Guerreiro, Giovanni Reyna, Marco Reus, Thorgan Hazard Opstelling Borussia Dortmund Thorgan Hazard, Marco Reus, Giovanni Reyna, Raphaël Guerreiro, Thomas Delaney, Jude Bellingham, Mateu Morey, Mats Hummels, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Roman Bürki

Opstelling SS Lazio. José Manuel Reina, Patric, Wesley Hoedt, Francesco Acerbi, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Mohamed Fares, Ciro Immobile, Joaquin Correa Opstelling SS Lazio Joaquin Correa, Ciro Immobile, Mohamed Fares, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic, Francesco Acerbi, Wesley Hoedt, Patric, José Manuel Reina