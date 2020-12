Dortmund met Hazard, maar zonder geblesseerde Haaland tegen Lazio

20:49

vooraf, 20 uur 49. Hazard enige Belg bij Dortmund, Haaland geblesseerd. Als we naar de opstelling van Dortmund kijken, zien we dat Thorgan Hazard de enige Belg is in de basis. Axel Witsel neemt plaats op de bank, terwijl Thomas Meunier zelfs niet in de selectie zit. Ook doelpuntenmachine Erling Haaland is er niet bij vandaag. De Noorse spits kampt met een hamstringblessure en is 4 tot 6 weken buiten strijd. .