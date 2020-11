Dortmund-coach onderschat Club niet, Witsel kijkt uit naar duel

vooraf, 19 uur 54. Mata: "We zullen morgen zien of Haaland sneller is dan ik".

vooraf, 17 uur 34. Reinier test positief op coronavirus. Real Madrid-huurling Reinier zal niet in actie kunnen komen tegen Club Brugge. De Braziliaan van Dortmund heeft positief getest op het coronavirus na een interland tegen Zuid-Korea. Vermoedelijk heeft hij daar de besmetting opgelopen. Achter de naam van Thomas Delaney staan nog vraagtekens. De Deense international was er afgelopen weekend in de competitie niet bij en kon ook zondag nog steeds niet meetrainen met de groep. .

vooraf, 13 uur 05. Dortmund-coach Favre "Brugge was in Brugge heel gevaarlijk". Borussia Dortmund kan met vertrouwen toeleven naar de wedstrijd. De Duitsers wonnen afgelopen weekend met 2-5 van Hertha Berlijn (met een vierklapper van Golden Boy Haaland). 3 weken geleden won Dortmund met 0-3 in Jan Breydel. Toch is coach Lucien Favre op zijn hoede. "Het was een 0-3-zege, maar je moet de hele wedstrijd analyseren", verklaarde Favre maandag op een virtuele persconferentie. "Ook zij hebben toen een paar grote kansen gekregen. Daar hoor ik niets over, maar het is wel de realiteit." "Ze waren heel gevaarlijk. Wij moeten uiterst geconcentreerd blijven en ons heel goed voorbereiden op deze match. Brugge is een heel goede ploeg." .