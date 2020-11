Dortmund-coach onderschat Club niet: "Brugge was in Brugge erg gevaarlijk"

De vrijdag 16 geworden aanvaller Youssoufa Moukoko schreef met zijn invalbeurt in Berlijn geschiedenis als jongste speler ooit in de Bundesliga. Morgen kan hij dat ook in de Champions League worden. Het record is voorlopig in handen van Celestine Babayaro. De Nigeriaan was 16 jaar en 87 dagen toen hij op 23 november 1994 voor Anderlecht uitkwam tegen Steaua Boekarest.







Favre hield maandag in het midden of Moukoko opnieuw in actie zal komen. "We zullen zien. We hebben heel wat opties voorin", antwoordde de 63-jarige Zwitser.