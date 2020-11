LIVE: Knappe combinatie brengt Zenit op voorsprong tegen Lazio

19:43 rust, 19 uur 43. Zenit leidt aan de rust. We gaan rusten in Sint-Petersburg met een voorsprong voor de thuisploeg. Het was een halfuur wachten op de eerste doelkans, maar die leverde wel een knap doelpunt op voor de thuisploeg. Het was meteen het enige lichtpunt in een erg belabberde eerste helft. . Zenit leidt aan de rust We gaan rusten in Sint-Petersburg met een voorsprong voor de thuisploeg. Het was een halfuur wachten op de eerste doelkans, maar die leverde wel een knap doelpunt op voor de thuisploeg. Het was meteen het enige lichtpunt in een erg belabberde eerste helft.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Met de rust in zicht lijkt geen van beide teams nog naar een doelpunt op zoek in deze eerste helft. De intensiteit mag in de tweede helft toch aanzienlijk omhoog. . Met de rust in zicht lijkt geen van beide teams nog naar een doelpunt op zoek in deze eerste helft. De intensiteit mag in de tweede helft toch aanzienlijk omhoog.

43' eerste helft, minuut 43.

37' eerste helft, minuut 37. Lazio probeert snel de rug te rechten na het tegendoelpunt. Marusic gooit de bal voor, Muriqi kopt de bal een metertje over. De studiefase in deze wedstrijd lijkt over, Lazio moet aan de bak. . Lazio probeert snel de rug te rechten na het tegendoelpunt. Marusic gooit de bal voor, Muriqi kopt de bal een metertje over. De studiefase in deze wedstrijd lijkt over, Lazio moet aan de bak.

33' eerste helft, minuut 33. Zenit plots op voorsprong! Op het halfuur levert de eerste bal tussen de palen meteen een doelpunt op. Zjirkov zet goed voor, waarna Zenit in de zestien met de bal in de lucht begint te combineren. Uiteindelijk legt Dzjoeba goed af op Jerochin, die het leer lekker binnenjast. Een erg knap doelpunt van Zenit. . Zenit plots op voorsprong! Op het halfuur levert de eerste bal tussen de palen meteen een doelpunt op. Zjirkov zet goed voor, waarna Zenit in de zestien met de bal in de lucht begint te combineren. Uiteindelijk legt Dzjoeba goed af op Jerochin, die het leer lekker binnenjast. Een erg knap doelpunt van Zenit.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Aleksandr Erokhin van FC Zenit. 1, 0. goal FC Zenit SS Lazio rust 1 0

29' eerste helft, minuut 29. Het betere beukwerk van Dzjoeba. Artem Dzjoeba is met zijn 1,96m zonder twijfel de meest imposante man op het veld vanavond. Lazio-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic, met zijn 1,91m nochtans ook stevig uit de kluiten gewassen, mag het aan den lijve ondervinden en wordt omver gebeukt door de GVR, de Grote Voetballende Reus. . Het betere beukwerk van Dzjoeba Artem Dzjoeba is met zijn 1,96m zonder twijfel de meest imposante man op het veld vanavond. Lazio-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic, met zijn 1,91m nochtans ook stevig uit de kluiten gewassen, mag het aan den lijve ondervinden en wordt omver gebeukt door de GVR, de Grote Voetballende Reus.

27' eerste helft, minuut 27.

25' eerste helft, minuut 25. Echt hoogstaand is de wedstrijd vooralsnog niet. Lovren illustreert dat met een pass naar niemandsland. . Echt hoogstaand is de wedstrijd vooralsnog niet. Lovren illustreert dat met een pass naar niemandsland.

22' eerste helft, minuut 22. Wat Ozdojev kan, kan ik ook denkt Muriqi. De spits van Lazio probeert het net zoals zijn Russische collega van erg ver en ook zijn schot vliegt ver naast. . Wat Ozdojev kan, kan ik ook denkt Muriqi. De spits van Lazio probeert het net zoals zijn Russische collega van erg ver en ook zijn schot vliegt ver naast.

20' eerste helft, minuut 20.

20' eerste helft, minuut 20. Zenit heeft ons vraag om doelkansen gehoord en probeert een combinatie in mekaar te boksen. Kuzjajev bedient Dzjoeba, die op zijn beurt aflegt op Ozdojev. Zijn schot waait echter ver naast. . Zenit heeft ons vraag om doelkansen gehoord en probeert een combinatie in mekaar te boksen. Kuzjajev bedient Dzjoeba, die op zijn beurt aflegt op Ozdojev. Zijn schot waait echter ver naast.

18' eerste helft, minuut 18. Wachten op eerste doelkans. Na een gezapig openingskwartier hebben we nog altijd geen echt doelgevaar gezien. Lazio heeft stilaan het evenwicht aan de bal wel hersteld. Verder blijven beide teams voorlopig nog wat aftasten. . Wachten op eerste doelkans Na een gezapig openingskwartier hebben we nog altijd geen echt doelgevaar gezien. Lazio heeft stilaan het evenwicht aan de bal wel hersteld. Verder blijven beide teams voorlopig nog wat aftasten.

16' eerste helft, minuut 16.

13' eerste helft, minuut 13. Net als vorige week zien we bij Lazio 3 oud-gedienden uit de Jupiler Pro League. Hoedt was vorig seizoen een rots in de branding bij Antwerp, Milinkovic-Savic werd in 2015 voor 18 miljoen weggekocht uit Genk en kilometervreter Marusic leverde KV Oostende twee jaar later zo'n 6 miljoen op. . Net als vorige week zien we bij Lazio 3 oud-gedienden uit de Jupiler Pro League. Hoedt was vorig seizoen een rots in de branding bij Antwerp, Milinkovic-Savic werd in 2015 voor 18 miljoen weggekocht uit Genk en kilometervreter Marusic leverde KV Oostende twee jaar later zo'n 6 miljoen op.

7' eerste helft, minuut 7. Bitsig begin. We zijn nog maar een dikke 5 minuten bezig maar in gele kaarten staan het al 1-1. Eerst was het Akpro die te laat op een bal was, wat later ging Kuzjajev te wild in duel. . Bitsig begin We zijn nog maar een dikke 5 minuten bezig maar in gele kaarten staan het al 1-1. Eerst was het Akpro die te laat op een bal was, wat later ging Kuzjajev te wild in duel.

7' Gele kaart voor Daler Kuzyaev van FC Zenit tijdens eerste helft, minuut 7 Daler Kuzyaev FC Zenit

5' eerste helft, minuut 5. De openingsminuten zijn voor Zenit. Voor de Russen is het dan 5 voor 12 in deze Champions League. Bij een nieuwe nederlaag mogen ze de kwalificatie voor de 1/8e finales wellicht al uit hun hoofd zetten. . De openingsminuten zijn voor Zenit. Voor de Russen is het dan 5 voor 12 in deze Champions League. Bij een nieuwe nederlaag mogen ze de kwalificatie voor de 1/8e finales wellicht al uit hun hoofd zetten.

4' Gele kaart voor Jean-Daniel Akpa Akpro van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 4 Jean-Daniel Akpa Akpro SS Lazio

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt. We zijn eraan begonnen. Loopt Lazio uit op Club Brugge of pakt Zenit zijn eerste punten in deze Champions League? . De bal rolt We zijn eraan begonnen. Loopt Lazio uit op Club Brugge of pakt Zenit zijn eerste punten in deze Champions League?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:50 vooraf, 18 uur 50. Stadion waar België WK-brons veroverde. In België zijn de toeschouwers alweer even uit de stadions verbannen, maar elders in Europa worden er wel (in beperkte mate) nog fans toegelaten. Ook in Sint-Petersburg zijn de tribunes vanavond bescheiden gevuld. Enkele duizenden mensen zitten in het machtige Krestovskistadion, waar België goede herinneringen aan heeft. Op 14 juli 2018 legden de Rode Duivels er immers Engeland over de knie op het WK en veroverden zo de bronze medaille. . Stadion waar België WK-brons veroverde In België zijn de toeschouwers alweer even uit de stadions verbannen, maar elders in Europa worden er wel (in beperkte mate) nog fans toegelaten. Ook in Sint-Petersburg zijn de tribunes vanavond bescheiden gevuld.

Enkele duizenden mensen zitten in het machtige Krestovskistadion, waar België goede herinneringen aan heeft. Op 14 juli 2018 legden de Rode Duivels er immers Engeland over de knie op het WK en veroverden zo de bronze medaille.

18:32 vooraf, 18 uur 32. Weinig verrassingen tussen de 22 starters. Bij Lazio spelen ook deze week de coronaperikelen de Italianen nog parten. Veel sterkhouders zoals Strakosha, Immobile, Luis Alberto of Lucas Leiva zijn er net als vorige week tegen Brugge niet bij. Vooraan rekent coach Simone Inzaghi opnieuw op Joaquin Correa, die vorige week scoorde. Caicedo wordt vervangen door de Kosovaar Muriqi. Halve Belg Andreas Pereira zit op de bank. Bij Zenit zien we de Braziliaan Wendel uit de ploeg verdwijnen. Ook Driussi is er in tegenstelling tot vorige week tegen Dortmund niet bij. Oude bekende Zjirkov komt erin, net als zijn Russische landgenoot Ozdoev. . Weinig verrassingen tussen de 22 starters Bij Lazio spelen ook deze week de coronaperikelen de Italianen nog parten. Veel sterkhouders zoals Strakosha, Immobile, Luis Alberto of Lucas Leiva zijn er net als vorige week tegen Brugge niet bij. Vooraan rekent coach Simone Inzaghi opnieuw op Joaquin Correa, die vorige week scoorde. Caicedo wordt vervangen door de Kosovaar Muriqi. Halve Belg Andreas Pereira zit op de bank.

Bij Zenit zien we de Braziliaan Wendel uit de ploeg verdwijnen. Ook Driussi is er in tegenstelling tot vorige week tegen Dortmund niet bij. Oude bekende Zjirkov komt erin, net als zijn Russische landgenoot Ozdoev.

18:05 vooraf, 18 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:05 vooraf, 18 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:44 vooraf, 17 uur 44. In Brugge ligt de focus vandaag logischerwijs op hun match tegen Borussia Dortmund, maar ook Zenit-Lazio is een belangrijke partij voor blauw-zwart. Bij wist kan Lazio opnieuw uitlopen op Club en met 7 punten (voorlopig) alleen aan de leiding komen in groep F. Zenit, dat voorlopig nog geen enkel punt kon sprokkelen na nederlagen tegen Club Brugge en Dortmund, kan bij een zege zich opnieuw in de debatten om Europese overwintering mengen. Een gelijkspel tussen Zenit en Lazio is misschien wel het voordeligste resultaat voor Brugge, al moeten de jongens van Clement straks vooral zelf punten proberen te sprokkelen tegen de bezoekers uit Dortmund. . In Brugge ligt de focus vandaag logischerwijs op hun match tegen Borussia Dortmund, maar ook Zenit-Lazio is een belangrijke partij voor blauw-zwart. Bij wist kan Lazio opnieuw uitlopen op Club en met 7 punten (voorlopig) alleen aan de leiding komen in groep F.

Zenit, dat voorlopig nog geen enkel punt kon sprokkelen na nederlagen tegen Club Brugge en Dortmund, kan bij een zege zich opnieuw in de debatten om Europese overwintering mengen. Een gelijkspel tussen Zenit en Lazio is misschien wel het voordeligste resultaat voor Brugge, al moeten de jongens van Clement straks vooral zelf punten proberen te sprokkelen tegen de bezoekers uit Dortmund.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Nog geen Immobile. Topspits Ciro Immobile, doelman Thomas Strakosha en middenvelder Lucas Leiva zijn niet meegereisd naar Rusland. De drie basispionnen zouden dan toch niet hersteld zijn van het coronavirus, terwijl zowel Immobile als Leiva afgelopen weekend wel nog minuten maakten in de wedstrijd tegen Torino. . Nog geen Immobile Topspits Ciro Immobile, doelman Thomas Strakosha en middenvelder Lucas Leiva zijn niet meegereisd naar Rusland. De drie basispionnen zouden dan toch niet hersteld zijn van het coronavirus, terwijl zowel Immobile als Leiva afgelopen weekend wel nog minuten maakten in de wedstrijd tegen Torino.

17:38 - Vooraf Vooraf, 17 uur 38

Opstelling FC Zenit. Mikhail Kerzhakov, Vyacheslav Karavaev, Dejan Lovren, Yaroslav Rakytskyi, Douglas Santos, Daler Kuzyaev, Wílmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Magomed Ozdoev, Joeri Zjirkov, Artem Dzyuba Opstelling FC Zenit Artem Dzyuba, Joeri Zjirkov, Magomed Ozdoev, Aleksandr Erokhin, Wílmar Barrios, Daler Kuzyaev, Douglas Santos, Yaroslav Rakytskyi, Dejan Lovren, Vyacheslav Karavaev, Mikhail Kerzhakov

Opstelling SS Lazio. José Manuel Reina, Patric, Wesley Hoedt, Francesco Acerbi, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Jean-Daniel Akpa Akpro, Mohamed Fares, Joaquin Correa, Vedat Muriqi Opstelling SS Lazio Vedat Muriqi, Joaquin Correa, Mohamed Fares, Jean-Daniel Akpa Akpro, Marco Parolo, Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic, Francesco Acerbi, Wesley Hoedt, Patric, José Manuel Reina