LIVE: Hazard en Haaland slaan zeer snel toe tegen Club Brugge

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Herbronnen geblazen! Club Brugge begon niet eens zo slecht, maar slikte veel te gemakkelijk goals. Het gaat tegen Borussia Dortmund rusten met een achterstand van 0-3. Game over, of vindt Clement een oplossing? . Herbronnen geblazen! Club Brugge begon niet eens zo slecht, maar slikte veel te gemakkelijk goals. Het gaat tegen Borussia Dortmund rusten met een achterstand van 0-3. Game over, of vindt Clement een oplossing?



45' Twee minuten. De verloren tijd is vooral het gevolg van de blessure van scheids Skomina. . eerste helft, minuut 45. Twee minuten De verloren tijd is vooral het gevolg van de blessure van scheids Skomina.

44' eerste helft, minuut 44. Toch nog eens een voorzichtige poging. Diatta kan Bürki niet bedreigen en kijkt dan wat verdwaasd om zich heen. Schieten was zijn enige optie. . Toch nog eens een voorzichtige poging. Diatta kan Bürki niet bedreigen en kijkt dan wat verdwaasd om zich heen. Schieten was zijn enige optie.

43' eerste helft, minuut 43. Die van Dortmund zijn overal net iets eerder. Dan moet het van een individuele actie komen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. . Die van Dortmund zijn overal net iets eerder. Dan moet het van een individuele actie komen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

41' eerste helft, minuut 41. Kan Club reageren? Het jonge Borussia Dortmund heeft de touwtjes stevig in handen. Bij Club kan je de moedeloosheid aflezen op de gezichten van sommige spelers. . Kan Club reageren? Het jonge Borussia Dortmund heeft de touwtjes stevig in handen. Bij Club kan je de moedeloosheid aflezen op de gezichten van sommige spelers.

38' eerste helft, minuut 38. Het ziet er niet goed uit voor Club. Tom Boudeweel. Het ziet er niet goed uit voor Club. Tom Boudeweel

36' eerste helft, minuut 36. Sobol schuift een verre knal vrij nipt naast de paal. . Sobol schuift een verre knal vrij nipt naast de paal.

35' eerste helft, minuut 35. De assist bij de goal kwam trouwens van Meunier. Die kon zelf ook afwerken, maar voelde tegen zijn ex-ploeg misschien enige schroom. . De assist bij de goal kwam trouwens van Meunier. Die kon zelf ook afwerken, maar voelde tegen zijn ex-ploeg misschien enige schroom.

32' eerste helft, minuut 32. Heerlijk gespeeld! Wat een hemelse aanval van Dortmund. Ze lopen de bal er doodleuk in en snijden door de Brugse verdediging alsof het boter is. Haaland mag zijn tweede maken. . Heerlijk gespeeld! Wat een hemelse aanval van Dortmund. Ze lopen de bal er doodleuk in en snijden door de Brugse verdediging alsof het boter is. Haaland mag zijn tweede maken.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 0, 3. goal Club Brugge Borussia Dortmund rust 0 3

31' eerste helft, minuut 31. Haaland staat altijd al met zijn gezicht naar de goal. Die voelt dat zó goed aan. Eddy Snelders. Haaland staat altijd al met zijn gezicht naar de goal. Die voelt dat zó goed aan. Eddy Snelders

30' eerste helft, minuut 30. Haaland op Mignolet. Deli gebruikt zijn kilo's net genoeg om Haaland wat uit evenwicht te brengen. Zo kan de Noor niet helemaal juist mikken. . Haaland op Mignolet Deli gebruikt zijn kilo's net genoeg om Haaland wat uit evenwicht te brengen. Zo kan de Noor niet helemaal juist mikken.

28' eerste helft, minuut 28. Een moeilijke volley van Hazard zeilt veilig in de armen van Mignolet. . Een moeilijke volley van Hazard zeilt veilig in de armen van Mignolet.

25' Goals, goals, goals. In zijn elfde match in de Champions League maakt Erling Braut Haaland al zijn dertiende goal. Niemand deed het ooit sneller. . eerste helft, minuut 25. Goals, goals, goals In zijn elfde match in de Champions League maakt Erling Braut Haaland al zijn dertiende goal. Niemand deed het ooit sneller.

24' eerste helft, minuut 24. Bürki keert een plaatsbal van Vormer, Diatta krijgt de herneming niet voorbij de kont van Meunier. . Bürki keert een plaatsbal van Vormer, Diatta krijgt de herneming niet voorbij de kont van Meunier.

21' eerste helft, minuut 21. Ik hoop dat ze wat inhouden. Zaterdag is het de topper tegen Bayern. Tom Boudeweel. Ik hoop dat ze wat inhouden. Zaterdag is het de topper tegen Bayern. Tom Boudeweel

18' eerste helft, minuut 18. Haaland met de 0-2! Het gaat snel, en weer is het een veel te eenvoudige goal. De dekking is drie keer na elkaar niet strak genoeg, Haaland profiteert en legt de tweede Duitse treffer simpel binnen. . Haaland met de 0-2! Het gaat snel, en weer is het een veel te eenvoudige goal. De dekking is drie keer na elkaar niet strak genoeg, Haaland profiteert en legt de tweede Duitse treffer simpel binnen.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 0, 2. goal Club Brugge Borussia Dortmund rust 0 2

16' eerste helft, minuut 16. Kossounou geeft de bal zomaar weg aan Haaland, maar raapt zijn eigen steekje op. . Kossounou geeft de bal zomaar weg aan Haaland, maar raapt zijn eigen steekje op.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Thorgan Hazard van Borussia Dortmund. 0, 1. goal Club Brugge Borussia Dortmund rust 0 1

14' eerste helft, minuut 14. Één keer is genoeg... De eerste de beste kans van Dortmund is raak. Mignolet kan een voorzet niet goed verwerken en ziet er ook niet zeker uit op de afwerking van Hazard. Een Belgische goal, maar niet aan de juiste kant... . Één keer is genoeg... De eerste de beste kans van Dortmund is raak. Mignolet kan een voorzet niet goed verwerken en ziet er ook niet zeker uit op de afwerking van Hazard. Een Belgische goal, maar niet aan de juiste kant...

12' Problemen voor Skomina. Scheidsrechter Damir Skomina moet vervangen worden. Vierde man Dragoslav Peric neemt het fluitje over. Of neemt een ander exemplaar, dat is hygiënisch meer verantwoord. . eerste helft, minuut 12. Problemen voor Skomina Scheidsrechter Damir Skomina moet vervangen worden. Vierde man Dragoslav Peric neemt het fluitje over. Of neemt een ander exemplaar, dat is hygiënisch meer verantwoord.

11' eerste helft, minuut 11. Die momenten kiezen, dat doet Club zeker. Telkens wanneer de thuisploeg prikt, staat de gelegenheidsverdediging van Dortmund te trillen. . Die momenten kiezen, dat doet Club zeker. Telkens wanneer de thuisploeg prikt, staat de gelegenheidsverdediging van Dortmund te trillen.

8' eerste helft, minuut 8. Clement past zijn speelwijze toch aan tegen Borussia Dortmund. Eddy Snelders. Clement past zijn speelwijze toch aan tegen Borussia Dortmund. Eddy Snelders

6' eerste helft, minuut 6. Kans voor Lang! Weer een momentje voor Club! De bal valt net goed voor Noa Lang, maar die schiet tegen een hoopje spelers die plat op de grond liggen. . Kans voor Lang! Weer een momentje voor Club! De bal valt net goed voor Noa Lang, maar die schiet tegen een hoopje spelers die plat op de grond liggen.

4' eerste helft, minuut 4. Akanji laat de bal liggen voor Dennis, die de ruimte rond Lang ziet. Witsel sluit de deur net op tijd, of dat was een open doelkans voor Club Brugge. . Akanji laat de bal liggen voor Dennis, die de ruimte rond Lang ziet. Witsel sluit de deur net op tijd, of dat was een open doelkans voor Club Brugge.

3' eerste helft, minuut 3. De Borussen eisen de bal op en proberen Club vast te kleven aan het eigen doel. . De Borussen eisen de bal op en proberen Club vast te kleven aan het eigen doel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Club Brugge kan met een zege tegen Borussia Dortmund een gouden zaak doen om door te stoten in de Champions League. Kan de Belgische kampioen stunten in eigen stadion? . Aftrap! Club Brugge kan met een zege tegen Borussia Dortmund een gouden zaak doen om door te stoten in de Champions League. Kan de Belgische kampioen stunten in eigen stadion?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:49 vooraf, 20 uur 49. Lazio heeft uiteindelijk nog gelijkgemaakt tegen Zenit. Daardoor lopen de Italianen voorlopig een puntje uit. . Lazio heeft uiteindelijk nog gelijkgemaakt tegen Zenit. Daardoor lopen de Italianen voorlopig een puntje uit.

20:47 vooraf, 20 uur 47. We moeten op het juiste moment counteren. Daarom kies ik voor Lang, Dennis en Diatta. Philippe Clement. We moeten op het juiste moment counteren. Daarom kies ik voor Lang, Dennis en Diatta. Philippe Clement

20:40 Eindelijk nog eens winnen? Club Brugge zit al acht Europese matchen zonder een zege tegen een Duitse ploeg. Dortmund was in 2003 toevallig de laatste Duitse club die wél verslagen werd. . vooraf, 20 uur 40. Eindelijk nog eens winnen? Club Brugge zit al acht Europese matchen zonder een zege tegen een Duitse ploeg. Dortmund was in 2003 toevallig de laatste Duitse club die wél verslagen werd.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Zenit staat op dit moment 1-0 voor tegen Lazio. Als de Russen volhouden en Club vanavond wint, zet het een enorme stap richting de volgende ronde van de Champions League. . Zenit staat op dit moment 1-0 voor tegen Lazio. Als de Russen volhouden en Club vanavond wint, zet het een enorme stap richting de volgende ronde van de Champions League.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Geschiedenis. De beroemdste match tussen Club Brugge en Borussia Dortmund is zonder twijfel de terugmatch in de achtste finales van de UEFA Cup van 1987-88. Op een bevroren veld haalde Club toen de 3-0 uit de heenmatch op: 5-0 na verlengingen met onder meer een hattrick van Leo Van der Elst. Nog zo'n stunt vanavond zou leuk zijn. . Geschiedenis De beroemdste match tussen Club Brugge en Borussia Dortmund is zonder twijfel de terugmatch in de achtste finales van de UEFA Cup van 1987-88. Op een bevroren veld haalde Club toen de 3-0 uit de heenmatch op: 5-0 na verlengingen met onder meer een hattrick van Leo Van der Elst. Nog zo'n stunt vanavond zou leuk zijn.

19:53 vooraf, 19 uur 53. Drie Belgen bij Dortmund, dat zijn er evenveel als bij Club. . Drie Belgen bij Dortmund, dat zijn er evenveel als bij Club.

Zo bereidde Club Brugge zich de voorbije dagen voor op het duel met Dortmund. "Er liggen kansen, denk ik", sprak Ruud Vormer.

De coronatest van Simon Deli zorgde voor twijfel, maar de verdediger zit in de kern.

07:28 vooraf, 07 uur 28. Wellicht met Haaland. In aanvallend opzicht ontbrak afgelopen weekend in Bielefeld goudhaantje Erling Haaland. De 20-jarige Noor sukkelt met ongemakken aan zijn knie. "Ik weet nog niet of hij zal spelen", zegt trainer Favre. "We wachten af. We hebben voorin veel mogelijkheden. We zien nog wel wie er speelt." De verwachting is dat Haaland de aftrap haalt en in de basis staat. . Wellicht met Haaland In aanvallend opzicht ontbrak afgelopen weekend in Bielefeld goudhaantje Erling Haaland. De 20-jarige Noor sukkelt met ongemakken aan zijn knie.



"Ik weet nog niet of hij zal spelen", zegt trainer Favre. "We wachten af. We hebben voorin veel mogelijkheden. We zien nog wel wie er speelt."



De verwachting is dat Haaland de aftrap haalt en in de basis staat.

07:24 vooraf, 07 uur 24. Geen Hummels. Dortmund mist Mats Hummels. De verdediger viel zaterdag met een hamstringblessure uit in de match tegen Bielefeld. Coach Favre zei gisteren dit: "We houden nog maar 1 fitte centrale verdediger (Manuel Akanji, red) over, die het gewoon is met 4 achterin te spelen. Of we dan opnieuw met 3 achteraan gaan spelen? Dat kan. We hebben nog geen tijd gehad om te overleggen." . Geen Hummels Dortmund mist Mats Hummels. De verdediger viel zaterdag met een hamstringblessure uit in de match tegen Bielefeld.



Coach Favre zei gisteren dit: "We houden nog maar 1 fitte centrale verdediger (Manuel Akanji, red) over, die het gewoon is met 4 achterin te spelen. Of we dan opnieuw met 3 achteraan gaan spelen? Dat kan. We hebben nog geen tijd gehad om te overleggen."

06:34 vooraf, 06 uur 34. Club Brugge was twee jaar geleden al een sterke tegenstander. Ik heb toen ook gezegd dat er veel mogelijk is. Ze hebben zich sindsdien ontwikkeld. Club heeft veel kwaliteiten. Ze hebben ook het voordeel dat hun ruggengraat, het middenveld met Rits, Vormer en Vanaken, altijd aan boord blijft. Daarbovenop komen enkele jonge spelers, die toch al wat ervaring hebben opgedaan in de competitie en Champions League. Het team speelt al een tijd samen. Dat zie je. Het is geen toeval dat ze Belgisch kampioen zijn. Dit Club Brugge wordt zeker een concurrent voor de eerste plaats. Dat zag je ook tegen Zenit en Lazio. We moeten rekening houden met de Belgen. Dortmund-coach Favre. Club Brugge was twee jaar geleden al een sterke tegenstander. Ik heb toen ook gezegd dat er veel mogelijk is. Ze hebben zich sindsdien ontwikkeld. Club heeft veel kwaliteiten. Ze hebben ook het voordeel dat hun ruggengraat, het middenveld met Rits, Vormer en Vanaken, altijd aan boord blijft. Daarbovenop komen enkele jonge spelers, die toch al wat ervaring hebben opgedaan in de competitie en Champions League. Het team speelt al een tijd samen. Dat zie je. Het is geen toeval dat ze Belgisch kampioen zijn. Dit Club Brugge wordt zeker een concurrent voor de eerste plaats. Dat zag je ook tegen Zenit en Lazio. We moeten rekening houden met de Belgen. Dortmund-coach Favre

06:33 vooraf, 06 uur 33. Ditmaal beter dan 0-1? Dortmund speelde twee seizoenen geleden ook al tegen Club Brugge in de Champions League. De Duitsers wonnen toentertijd in Brugge met 0-1, dankzij een "gelukkig" doelpunt van Pulisic. In Dortmund bleef het 0-0. . Ditmaal beter dan 0-1? Dortmund speelde twee seizoenen geleden ook al tegen Club Brugge in de Champions League. De Duitsers wonnen toentertijd in Brugge met 0-1, dankzij een "gelukkig" doelpunt van Pulisic. In Dortmund bleef het 0-0.



06:29 vooraf, 06 uur 29. Club ontvangt Dortmund. Vanavond zijn Witsel, Hazard, Meunier en co op bezoek in Brugge. De wedstrijd tussen Club en Dortmund begint om 21u en kunt u in dit artikel volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is ook bij de pinken met live-verslaggeving. Club Brugge telt na 2 wedstrijden 4 punten en deelt de leiding met Lazio in de groep. Dortmund staat 3e met 3 punten. . Club ontvangt Dortmund Vanavond zijn Witsel, Hazard, Meunier en co op bezoek in Brugge. De wedstrijd tussen Club en Dortmund begint om 21u en kunt u in dit artikel volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is ook bij de pinken met live-verslaggeving. Club Brugge telt na 2 wedstrijden 4 punten en deelt de leiding met Lazio in de groep. Dortmund staat 3e met 3 punten.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Door slechte coronacijfers in België blijft Dortmund maar kort in het land. Door slechte coronacijfers in België blijft Dortmund maar kort in het land

18:22 vooraf, 18 uur 22. Clement: "Wil een ploeg zien die met lef op het veld staat". Clement: "Wil een ploeg zien die met lef op het veld staat"

18:22 vooraf, 18 uur 22. Mignolet: "De groep wil een antwoord geven na de match tegen KV Mechelen". Mignolet: "De groep wil een antwoord geven na de match tegen KV Mechelen"

Mats Hummels scoorde zaterdag twee keer tegen Bielefeld, maar verliet kort voor het einde het veld met een blessure. Hij past voor de match tegen Club Brugge, maar zou zaterdag tegen Bayern München wel inzetbaar moeten zijn.

15:00 vooraf, 15 uur . Vervangt geblesseerde Ricca Deli in de defensie? Simon Deli werd vanochtend als enige speler van Brugge een 2e keer getest op corona. Indien hij niet speelgerechtigd is tegen Dortmund, zal Philippe Clement een oplossing moeten zoeken. "Ricca krijgt normaal rust met zijn voetblessure tot na de interlandbreak. Als Deli niet mee kan spelen, zal hij op de bank zitten met een inspuiting, omdat we niet genoeg verdedigers hebben", meent Clement. . Vervangt geblesseerde Ricca Deli in de defensie? Simon Deli werd vanochtend als enige speler van Brugge een 2e keer getest op corona. Indien hij niet speelgerechtigd is tegen Dortmund, zal Philippe Clement een oplossing moeten zoeken.

"Ricca krijgt normaal rust met zijn voetblessure tot na de interlandbreak. Als Deli niet mee kan spelen, zal hij op de bank zitten met een inspuiting, omdat we niet genoeg verdedigers hebben", meent Clement.

14:58 vooraf, 14 uur 58. Philippe Clement heeft de wedstrijd tegen Mechelen achter zich gelaten.

14:55 vooraf, 14 uur 55. Clement: "Wil een ploeg zien met lef, die durft voetballen". Voor Philippe Clement ligt de wedstrijd tegen KV Mechelen in het verleden. "Ik was kwaad op de persconferentie. Dat heeft te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn, dat hebben ze al meermaals bewezen. Ik heb een goede reactie gezien op training, dus voor mij is het voorbij", zei de trainer. "Als je de voorbije 4 wedstrijden bekijkt in onze poule, is het duidelijk dat Dortmund de beste ploeg is. Het is een ploeg die debal wil en de tegenstander achteruit duwt. We gaan er iets tegenover moeten stellen om mee te voetballen. " "Ik wil een ploeg zien die met lef op het veld staat en durft voetballen tegen een sterke ploeg als Dortmund.", besluit Clement. . Clement: "Wil een ploeg zien met lef, die durft voetballen" Voor Philippe Clement ligt de wedstrijd tegen KV Mechelen in het verleden. "Ik was kwaad op de persconferentie. Dat heeft te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn, dat hebben ze al meermaals bewezen. Ik heb een goede reactie gezien op training, dus voor mij is het voorbij", zei de trainer.

"Als je de voorbije 4 wedstrijden bekijkt in onze poule, is het duidelijk dat Dortmund de beste ploeg is. Het is een ploeg die debal wil en de tegenstander achteruit duwt. We gaan er iets tegenover moeten stellen om mee te voetballen. "

"Ik wil een ploeg zien die met lef op het veld staat en durft voetballen tegen een sterke ploeg als Dortmund.", besluit Clement.

14:50 vooraf, 14 uur 50. Mijn woede op de persconferentie had te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn. Philippe Clement. Mijn woede op de persconferentie had te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn. Philippe Clement

14:45 vooraf, 14 uur 45. Mignolet: "Moeten niveau van de Champions League doortrekken in competitie". Na het gelijkspel thuis tegen KV Mechelen dit weekend, was trainer Clement niet tevreden met zijn spelersgroep. Doelman Simon Mignolet begrijpt de frustratie van zijn coach. "Als je ziet welke wedstrijden we spelen tegen Lazio en Zenit, moet dat niveau doorgetrokken worden in de competitie. Als we dat niveau kunnen brengen in de Champions League is er geen reden om dat niet te brengen in de Jupiler Pro League." "Na de match tegen Mechelen wil niet alleen de coach een antwoord, maar ook de spelersgroep. Dat is uit de gesprekken achteraf gebleken. Iedereen is heel erg gretig om de volgende wedstrijd aan te vatten", besluit Mignolet. . Mignolet: "Moeten niveau van de Champions League doortrekken in competitie" Na het gelijkspel thuis tegen KV Mechelen dit weekend, was trainer Clement niet tevreden met zijn spelersgroep. Doelman Simon Mignolet begrijpt de frustratie van zijn coach.

"Als je ziet welke wedstrijden we spelen tegen Lazio en Zenit, moet dat niveau doorgetrokken worden in de competitie. Als we dat niveau kunnen brengen in de Champions League is er geen reden om dat niet te brengen in de Jupiler Pro League."

"Na de match tegen Mechelen wil niet alleen de coach een antwoord, maar ook de spelersgroep. Dat is uit de gesprekken achteraf gebleken. Iedereen is heel erg gretig om de volgende wedstrijd aan te vatten", besluit Mignolet.

14:40 vooraf, 14 uur 40. Simon Mignolet is klaar voor de confrontatie tegen Dortmund.

11:12 vooraf, 11 uur 12. Deli moet opnieuw getest worden bij Club. In de aanloop van de match tegen Dortmund zijn alle spelers van Club Brugge getest op COVID-19. Iedereen is speelgerechtigd, enkel Simon Deli moet opnieuw een test afnemen. . Deli moet opnieuw getest worden bij Club In de aanloop van de match tegen Dortmund zijn alle spelers van Club Brugge getest op COVID-19. Iedereen is speelgerechtigd, enkel Simon Deli moet opnieuw een test afnemen.

11:11 - Vooraf Vooraf, 11 uur 11

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Simon Deli, Odilon Kossounou, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Mats Rits, Krépin Diatta, Noa Lang, Dennis Opstelling Club Brugge Dennis, Noa Lang, Krépin Diatta, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Eduard Sobol, Odilon Kossounou, Simon Deli, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, Axel Witsel, Giovanni Reyna, Erling Haaland Opstelling Borussia Dortmund Erling Haaland, Giovanni Reyna, Axel Witsel, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Thomas Delaney, Thomas Meunier, Roman Bürki