Dortmund-coach: "Club Brugge is een concurrent voor de eerste plaats"

07:28 vooraf, 07 uur 28. Wellicht met Haaland. In aanvallend opzicht ontbrak afgelopen weekend in Bielefeld goudhaantje Erling Haaland. De 20-jarige Noor sukkelt met ongemakken aan zijn knie. "Ik weet nog niet of hij zal spelen", zegt trainer Favre. "We wachten af. We hebben voorin veel mogelijkheden. We zien nog wel wie er speelt." De verwachting is dat Haaland de aftrap haalt en in de basis staat.



"Ik weet nog niet of hij zal spelen", zegt trainer Favre. "We wachten af. We hebben voorin veel mogelijkheden. We zien nog wel wie er speelt."



De verwachting is dat Haaland de aftrap haalt en in de basis staat.

07:24 vooraf, 07 uur 24. Geen Hummels. Dortmund mist Mats Hummels. De verdediger viel zaterdag met een hamstringblessure uit in de match tegen Bielefeld. Coach Favre zei gisteren dit: "We houden nog maar 1 fitte centrale verdediger (Manuel Akanji, red) over, die het gewoon is met 4 achterin te spelen. Of we dan opnieuw met 3 achteraan gaan spelen? Dat kan. We hebben nog geen tijd gehad om te overleggen."



Coach Favre zei gisteren dit: "We houden nog maar 1 fitte centrale verdediger (Manuel Akanji, red) over, die het gewoon is met 4 achterin te spelen. Of we dan opnieuw met 3 achteraan gaan spelen? Dat kan. We hebben nog geen tijd gehad om te overleggen."

06:34 vooraf, 06 uur 34. Club Brugge was twee jaar geleden al een sterke tegenstander. Ik heb toen ook gezegd dat er veel mogelijk is. Ze hebben zich sindsdien ontwikkeld. Club heeft veel kwaliteiten. Ze hebben ook het voordeel dat hun ruggengraat, het middenveld met Rits, Vormer en Vanaken, altijd aan boord blijft. Daarbovenop komen enkele jonge spelers, die toch al wat ervaring hebben opgedaan in de competitie en Champions League. Het team speelt al een tijd samen. Dat zie je. Het is geen toeval dat ze Belgisch kampioen zijn. Dit Club Brugge wordt zeker een concurrent voor de eerste plaats. Dat zag je ook tegen Zenit en Lazio. We moeten rekening houden met de Belgen. Dortmund-coach Favre.

06:33 vooraf, 06 uur 33. Ditmaal beter dan 0-1? Dortmund speelde twee seizoenen geleden ook al tegen Club Brugge in de Champions League. De Duitsers wonnen toendertijd in Brugge met 0-1, dankzij een "gelukkig" doelpunt van Pulisic. In Dortmund bleef het 0-0.



06:29 vooraf, 06 uur 29. Club ontvangt Dortmund. Vanavond zijn Witsel, Hazard, Meunier en co op bezoek in Brugge. De wedstrijd tussen Club en Dortmund begint om 21u en kunt u in dit artikel volgen met live-tekstupdates. Radio 1 is ook bij de pinken met live-verslaggeving. Club Brugge telt na 2 wedstrijden 4 punten en deelt de leiding met Lazio in de groep. Dortmund staat 3e met 3 punten.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Door slechte coronacijfers in België blijft Dortmund maar kort in het land.