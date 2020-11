Clement: "Wil een ploeg zien met lef, die durft te voetballen"

16:22 Mats Hummels scoorde zaterdag twee keer tegen Bielefeld, maar verliet kort voor het einde het veld met een blessure. Hij past voor de match tegen Club Brugge, maar zou zaterdag tegen Bayern München wel inzetbaar moeten zijn. . vooraf, 16 uur 22. Mats Hummels scoorde zaterdag twee keer tegen Bielefeld, maar verliet kort voor het einde het veld met een blessure. Hij past voor de match tegen Club Brugge, maar zou zaterdag tegen Bayern München wel inzetbaar moeten zijn. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:00 vooraf, 15 uur . Vervangt geblesseerde Ricca Deli in de defensie? Simon Deli werd vanochtend als enige speler van Brugge een 2e keer getest op corona. Indien hij niet speelgerechtigd is tegen Dortmund, zal Philippe Clement een oplossing moeten zoeken. "Ricca krijgt normaal rust met zijn voetblessure tot na de interlandbreak. Als Deli niet mee kan spelen, zal hij op de bank zitten met een inspuiting, omdat we niet genoeg verdedigers hebben", meent Clement. . Vervangt geblesseerde Ricca Deli in de defensie? Simon Deli werd vanochtend als enige speler van Brugge een 2e keer getest op corona. Indien hij niet speelgerechtigd is tegen Dortmund, zal Philippe Clement een oplossing moeten zoeken.

"Ricca krijgt normaal rust met zijn voetblessure tot na de interlandbreak. Als Deli niet mee kan spelen, zal hij op de bank zitten met een inspuiting, omdat we niet genoeg verdedigers hebben", meent Clement.

14:58 vooraf, 14 uur 58. Philippe Clement heeft de wedstrijd tegen Mechelen achter zich gelaten.

14:55 vooraf, 14 uur 55. Clement: "Wil een ploeg zien met lef, die durft voetballen". Voor Philippe Clement ligt de wedstrijd tegen KV Mechelen in het verleden. "Ik was kwaad op de persconferentie. Dat heeft te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn, dat hebben ze al meermaals bewezen. Ik heb een goede reactie gezien op training, dus voor mij is het voorbij", zei de trainer. "Als je de voorbije 4 wedstrijden bekijkt in onze poule, is het duidelijk dat Dortmund de beste ploeg is. Het is een ploeg die debal wil en de tegenstander achteruit duwt. We gaan er iets tegenover moeten stellen om mee te voetballen. " "Ik wil een ploeg zien die met lef op het veld staat en durft voetballen tegen een sterke ploeg als Dortmund.", besluit Clement. . Clement: "Wil een ploeg zien met lef, die durft voetballen" Voor Philippe Clement ligt de wedstrijd tegen KV Mechelen in het verleden. "Ik was kwaad op de persconferentie. Dat heeft te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn, dat hebben ze al meermaals bewezen. Ik heb een goede reactie gezien op training, dus voor mij is het voorbij", zei de trainer.

"Als je de voorbije 4 wedstrijden bekijkt in onze poule, is het duidelijk dat Dortmund de beste ploeg is. Het is een ploeg die debal wil en de tegenstander achteruit duwt. We gaan er iets tegenover moeten stellen om mee te voetballen. "

"Ik wil een ploeg zien die met lef op het veld staat en durft voetballen tegen een sterke ploeg als Dortmund.", besluit Clement.

14:50 vooraf, 14 uur 50. Mijn woede op de persconferentie had te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn. Philippe Clement. Mijn woede op de persconferentie had te maken met hoe hard ik geloof in de groep en hoe goed die kan zijn. Philippe Clement

14:45 vooraf, 14 uur 45. Mignolet: "Moeten niveau van de Champions League doortrekken in competitie". Na het gelijkspel thuis tegen KV Mechelen dit weekend, was trainer Clement niet tevreden met zijn spelersgroep. Doelman Simon Mignolet begrijpt de frustratie van zijn coach. "Als je ziet welke wedstrijden we spelen tegen Lazio en Zenit, moet dat niveau doorgetrokken worden in de competitie. Als we dat niveau kunnen brengen in de Champions League is er geen reden om dat niet te brengen in de Jupiler Pro League." "Na de match tegen Mechelen wil niet alleen de coach een antwoord, maar ook de spelersgroep. Dat is uit de gesprekken achteraf gebleken. Iedereen is heel erg gretig om de volgende wedstrijd aan te vatten", besluit Mignolet. . Mignolet: "Moeten niveau van de Champions League doortrekken in competitie" Na het gelijkspel thuis tegen KV Mechelen dit weekend, was trainer Clement niet tevreden met zijn spelersgroep. Doelman Simon Mignolet begrijpt de frustratie van zijn coach.

"Als je ziet welke wedstrijden we spelen tegen Lazio en Zenit, moet dat niveau doorgetrokken worden in de competitie. Als we dat niveau kunnen brengen in de Champions League is er geen reden om dat niet te brengen in de Jupiler Pro League."

"Na de match tegen Mechelen wil niet alleen de coach een antwoord, maar ook de spelersgroep. Dat is uit de gesprekken achteraf gebleken. Iedereen is heel erg gretig om de volgende wedstrijd aan te vatten", besluit Mignolet.

14:40 vooraf, 14 uur 40. Simon Mignolet is klaar voor de confrontatie tegen Dortmund.