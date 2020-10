Halve Belg Andreas Pereira is er straks toch bij tegen Club Brugge

13:35

vooraf, 13 uur 35. Pereira is er toch bij in Brugge. Andreas Pereira heeft zich toch nog bij de selectie van Lazio gevoegd voor de match van vanavond tegen Club Brugge. De Belgische Braziliaan was aanvankelijk in Roma gebleven, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was de coronatest van de aanvallende middenvelder vals positief. Pereira maakt een goede kans om vanavond aan de aftrap te komen als vervanger voor Luis Alberto. De regisseur van de Romeinen is een van de vele coronaslachtoffers bij Lazio, net als goaltjesdief Immobile. De 24-jarige Pereira is geboren in Duffel in groeide op in ons land. Hij is de zoon van ex-voetballer Marcos Pereira, die voor een handvol Belgische clubs uitkwam. Pereira voetbalde als jeugdspeler bij Lommel en PSV en trok op zijn 16e naar Manchester United. Daar kon hij zich nooit écht doorzetten. Sinds dit seizoen komt hij uit voor Lazio. .