Club Brugge kan een gouden zaak doen tegen een gehavend Lazio

06:31

vooraf, 06 uur 31. We hadden deze situatie niet verwacht. Na de overwinning tegen Borussia Dortmund vorige week wilden we hier in België opnieuw op ons best voor de dag komen. Maar wie ook tegen Club Brugge zal spelen: hij zal het beste van zichzelf geven. We zitten in een noodsituatie, maar ik ben vol vertrouwen. Lazio-coach Simone Inzaghi.