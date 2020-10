LIVE: Hazard valt in en dwingt penalty af voor Dortmund

Fase per fase

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde: 2-0. Na 78 minuten heeft Dortmund Zenit Sint-Petersburg toch op de knieën gekregen. Eerst scoorde Sancho na een penaltyfout op Hazard, in de toegevoegde tijd zette goalgetter Haaland de eindstand op het bord. In de stand laat Dortmund Zenit achter op de laatste plaats. De Duitsers gaan volgende week met 3 punten op zak op bezoek bij Club Brugge.

In de stand laat Dortmund Zenit achter op de laatste plaats. De Duitsers gaan volgende week met 3 punten op zak op bezoek bij Club Brugge.

90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 2, 0. goal Borussia Dortmund FC Zenit einde 2 0

90+1' tweede helft, minuut 91. Haaland met de 2-0. Nu is de wedstrijd afgelopen, want Haaland heeft zijn doelpunt meegepikt. Na een uittrap van Bürki kopt invaller Bellinghamgoed de Noor. Haaland gaat met de bal aan de haal en scoort.

85' tweede helft, minuut 85. Ei zo na Karavajev. 5 minuten voor het einde kan Karavajev zijn fout bijna goed maken. Helaas voor de flankverdediger komt hij net net te laat om Bürki te verontrusten.

84' tweede helft, minuut 84. Dortmund-coach Favre kiest ervoor om de kleine voorsprong te verdedigen en brengt de centrale middenvelders Delaney en Bellingham in.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Borussia Dortmund, Jude Bellingham erin, Giovanni Reyna eruit wissel Giovanni Reyna Jude Bellingham

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Borussia Dortmund, Thomas Delaney erin, Jadon Sancho eruit wissel Jadon Sancho Thomas Delaney

83' tweede helft, minuut 83.

81' balbezit: Dortmund 65% - Zenit 35%. tweede helft, minuut 81.



81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij FC Zenit, Aleksei Sutormin erin, Wílmar Barrios eruit wissel Wílmar Barrios Aleksei Sutormin

78' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 78 door Jadon Sancho van Borussia Dortmund. 1, 0. penalty Borussia Dortmund FC Zenit einde 1 0

78' tweede helft, minuut 78. Hazard gaat neer, Sancho zet penalty om: 1-0. Na een domme fout van Karavajev gaat Hazard tegen de grond. Dortmund krijgt een penalty, Sancho zet hem om. Dortmund staat verdiend op voorsprong en is op weg om de nederlaag van vorige week in Rome uit te wissen.

77' Gele kaart voor Vyacheslav Karavaev van FC Zenit tijdens tweede helft, minuut 77 Vyacheslav Karavaev FC Zenit

76' tweede helft, minuut 76. We gaan het slotkwartier in met een blik verse spelers. Nu nog die verse goal. Iemand?

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij FC Zenit, Joeri Zjirkov erin, Sebastian Driussi eruit wissel Sebastian Driussi Joeri Zjirkov

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Borussia Dortmund, Julian Brandt erin, Marco Reus eruit wissel Marco Reus Julian Brandt

72' tweede helft, minuut 72.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij FC Zenit, Magomed Ozdoev erin, Daler Kuzyaev eruit wissel Daler Kuzyaev Magomed Ozdoev

69' tweede helft, minuut 69. Daar trapt Hazard. Hazard dreigt meteen en krijgt Kerzjakov letterlijk op de knieën. De doelman klemt de bal.

67' tweede helft, minuut 67. Daar is Hazard. Nadat Dahoud Zenit-keeper Kerzjakov tot een redding heeft gedwongen, moet de Syrische Duitser naar de kant. Om plaats te ruimen voor nummer 10 Thorgan Hazard. De 3 Belgen staan nu allemaal op het terrein. Axel Witsel en Thomas Meunier zijn aan de match begonnen.

De 3 Belgen staan nu allemaal op het terrein. Axel Witsel en Thomas Meunier zijn aan de match begonnen.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Borussia Dortmund, Thorgan Hazard erin, Mahmoud Dahoud eruit wissel Mahmoud Dahoud Thorgan Hazard

64' Witsel grijpt naar zijn arm. Na een duel heeft Axel Witsel last van zijn arm. Zonder erg, de Rode Duivel kan voortspelen. tweede helft, minuut 64.

60' tweede helft, minuut 60. Na een uur staat het nog altijd 0-0. Wordt het stilaan tijd om Thorgan Hazard in te brengen?

58' tweede helft, minuut 58.

47' Reus op de paal. Pech voor Reus. De ervaren Dortmund-speler trekt de bal met zijn linker tegen de paal. En hij wordt nog eens afgevlagd wegens buitenspel. tweede helft, minuut 47.

46' tweede helft, minuut 46. We spelen weer en krijgen meteen hetzelfde scenario te zien. Dortmund krijgt de bal, Zenit wacht de Duitsers op.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij FC Zenit, Andrey Mostovoy erin, Artem Dzyuba eruit wissel Artem Dzyuba Andrey Mostovoy

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust: 0-0. Scheidsrechter Kuipers maakt een einde aan de eerste helft. De spelers zoeken de kleedkamer op met 0-0 na 45 minuten spelen. Dortmund zal tijdens de pauze een plan moeten beramen om de dubbele verdedigingsgordel van Zenit te ontgrendelen. Met de rust in zicht lukte dat bijna. Aanvoerder Reus trapte in het zijnet, Haaland besloot voorlangs. De Russen konden daar een kans tegenover zetten. De Argentijn Driussi profiteerde niet van een foutje van Bürki. Hij kopte over.

Dortmund zal tijdens de pauze een plan moeten beramen om de dubbele verdedigingsgordel van Zenit te ontgrendelen. Met de rust in zicht lukte dat bijna. Aanvoerder Reus trapte in het zijnet, Haaland besloot voorlangs.

De Russen konden daar een kans tegenover zetten. De Argentijn Driussi profiteerde niet van een foutje van Bürki. Hij kopte over.

44' eerste helft, minuut 44. Dortmund wil de rust in met een voorsprong en stapelt de kansen op.

43' eerste helft, minuut 43. Club Brugge - Lazio 1-1. In Brugge heeft Hans Vanaken Club op gelijke hoogte gebracht vanaf de penaltystip.

42' eerste helft, minuut 42. Haaland voorlangs. Het heeft een halve match geduurd voor we Haaland in actie te zien hebben gekregen. De Noorse topspits kruist zijn schot. De poging eindigt naast de verste paal.

40' eerste helft, minuut 40. Reus naast. Marco Reus loopt goed door op een pass van Sancho en knalt met zijn linker de bal in het zijnet. De arbitrage geeft Dortmund nog een hoekschop, maar die levert niks op.

37' eerste helft, minuut 37.

35' eerste helft, minuut 35. Eerste kans Zenit. Na 35 minuten is er de eerste doelpoging van Zenit. De Argentijnse flankaanvaller Driussu kan net niet profiteren van een foutje van Bürki. De bal gaat over.

26' Gele kaart voor Daler Kuzyaev van FC Zenit tijdens eerste helft, minuut 26 Daler Kuzyaev FC Zenit

25' Kerzjakov vliegt vrije trap uit doel. Dortmund-aanvoerder Marc Reus mikt een vrijschop naar de hoek. De bal valt mooi, maar net niet snel genoeg om de 33-jarige goalie Kerzjakov te verschalken. Gestrekt tikt hij het gevaar uit zijn doel. eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25.

20' eerste helft, minuut 20. Na een een-tweecombinatie met Sancho haalt Meunier de achterlijn. De Rode Duivel schiet de bal naar de open vlakte rond de penaltystip. Daar geeft niemand thuis.

18' eerste helft, minuut 18. Dortmund probeert gaten te vinden in de dubbele Zenit-muur. De Duitsers hameren er wat gaatjes in, maar om te scoren zullen ze het zwaardere materiaal moeten opdiepen.

16' eerste helft, minuut 16. Club Brugge - Lazio 0-1. In Brugge heeft Correa de score geopend voor Lazio.

14' eerste helft, minuut 14. Reina net naast. De eerste doelpoging is er een van Dortmund. De bal komt plots voor de voeten van de 17-jarige Reina te liggen. De Amerikaanse middenvelder plaats hem maar net naast.

14' eerste helft, minuut 14.

9' eerste helft, minuut 9. Na licht overwicht van Dortmund probeert Zenit tegen te prikken met Dzjoeba. De Belgische tandem Witsel-Meunier roept de Russische aanvoerder een halt toe.

2' eerste helft, minuut 2. Dortmund wil geen tweede keer tegen een nederlaag aanlopen en heeft een dubbele verdedigingsgordel opgesteld in Dortmund.

1' eerste helft, minuut 1. Anstoß. Dortmund mag de wedstrijd op gang trappen. "Der Anstoß", zeggen ze in het Duits.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. De spelers komen het terrein op in de gigantische, maar lege arena van Borussia Dortmund.

20:55 vooraf, 20 uur 55. Axel Witsel speelt tegen zijn ex-ploeg. Tussen 2013 en 2017 verdedigde hij de kleuren van Zenit Sint-Petersburg.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Zenit leider af in eigen land. Zenit heeft er een pijnlijke week opzitten, want na de opdoffer tegen Club Brugge ging het ook in de Russische competitie onderuit op eigen veld. Afgelopen zaterdag bleek middenmotor Roebin Kazan te sterk. Zenit verloor daardoor niet alleen de match, maar ook zijn leidersplaats aan Spartak Moskou.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Ik vind dat Zenit onnodig verloor tegen Club Brugge. Ze hebben een aantal grote kansen laten liggen. Het toont hoe gevaarlijk de ploeg wel degelijk is. Dortmund-coach Lucien Favre

20:29 vooraf, 20 uur 29. In Europa loopt het dus nog niet zo lekker voor Dortmund, in eigen land is er geen vuiltje aan de lucht. Borussia verloor nog maar 1 van zijn 5 wedstrijden en staat voorlopig derde met evenveel punten als Bayern München en op 1 punt van leider Red Bull Leipzig. Afgelopen zaterdag boekte Dortmund nog een klinkende 3-0-overwinning tegen Schalke 04.

20:26 vooraf, 20 uur 26. 0 punten voor Dortmund en Zenit. Dortmund maakte vorige week geen al te beste beurt in het Stadio Olimpico. Witsel en co gingen er met 3-1 onderuit tegen Lazio, dat zo meteen uitpakte bij zijn rentree op het kampioenenbal. Ook Zenit miste zijn start, voor eigen volk dan nog wel. Door een late treffer van De Ketelaere ging de Russische ploeg op de valreep onderuit tegen Club Brugge.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Houden Meunier en Witsel de punten thuis? Borussia Dortmund gaat vanavond op zoek naar zijn eerste punt(en) in deze Champions League. Dat geldt evenzeer voor opponent Zenit Sint-Petersburg. Club Brugge en Lazio knokken ondertussen voor de leidersplaats in dezelfde poule. Volg de wedstrijd hier.

20:24 - Vooraf Vooraf, 20 uur 24

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Thomas Meunier, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Axel Witsel, Giovanni Reyna, Erling Haaland Opstelling Borussia Dortmund Erling Haaland, Giovanni Reyna, Axel Witsel, Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Roman Bürki

Opstelling FC Zenit. Mikhail Kerzhakov, Vyacheslav Karavaev, Dejan Lovren, Yaroslav Rakytskyi, Douglas Santos, Wendel, Wílmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Daler Kuzyaev, Artem Dzyuba, Sebastian Driussi Opstelling FC Zenit Sebastian Driussi, Artem Dzyuba, Daler Kuzyaev, Aleksandr Erokhin, Wílmar Barrios, Wendel, Douglas Santos, Yaroslav Rakytskyi, Dejan Lovren, Vyacheslav Karavaev, Mikhail Kerzhakov