LIVE: Kunnen Meunier en Witsel met Dortmund wat rapen bij Lazio?

21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap. Borussia Dortmund brengt de bal aan het rollen in het Stadio Olimpico. . Aftrap Borussia Dortmund brengt de bal aan het rollen in het Stadio Olimpico.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:44 De sfeer zit goed bij Borussia. vooraf, 20 uur 44. De sfeer zit goed bij Borussia. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:44 vooraf, 20 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:43 vooraf, 20 uur 43. Immobile tegen zijn ex-ploeg. Bij Dortmund wordt het vooraan uitkijken naar Haaland, bij Lazio kijken ze voor doelpunten toch vooral naar Immobile. Voor de Italiaanse spits wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Borussia. . Immobile tegen zijn ex-ploeg Bij Dortmund wordt het vooraan uitkijken naar Haaland, bij Lazio kijken ze voor doelpunten toch vooral naar Immobile. Voor de Italiaanse spits wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Borussia.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Dortmund heeft zijn start in de Bundesliga niet gemist. Met 9 op 12 staat het derde, op 1 punt van leider Red Bull Leipzig. Borussia ging dit seizoen wel al 2 keer onderuit, in de Supercup tegen Bayern München en op de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Augsburg. . Dortmund heeft zijn start in de Bundesliga niet gemist. Met 9 op 12 staat het derde, op 1 punt van leider Red Bull Leipzig. Borussia ging dit seizoen wel al 2 keer onderuit, in de Supercup tegen Bayern München en op de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Augsburg.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Zwakke competitiestart voor Lazio. Lazio is in eigen land niet goed begonnen aan de competitie met amper 4 punten na 4 wedstrijden. Het team van Simone Inzaghi staat daarmee pas 15e in de Serie A. Afgelopen zaterdag ging het nog met 3-0 de boot in bij Sampdoria. . Zwakke competitiestart voor Lazio Lazio is in eigen land niet goed begonnen aan de competitie met amper 4 punten na 4 wedstrijden. Het team van Simone Inzaghi staat daarmee pas 15e in de Serie A. Afgelopen zaterdag ging het nog met 3-0 de boot in bij Sampdoria.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Dortmund stootte vorig seizoen door tot de 1/8e finales van de Champions League. Daarin werd het uitgeschakeld door het PSG van Thomas Meunier, die intussen dus de overstap maakte naar de Borussen. . Dortmund stootte vorig seizoen door tot de 1/8e finales van de Champions League. Daarin werd het uitgeschakeld door het PSG van Thomas Meunier, die intussen dus de overstap maakte naar de Borussen.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Oude bekenden Milinkovic en Marusic bij Lazio. Geen Jordan Lukaku meer bij Lazio, hij wordt dit seizoen uitgeleend aan Antwerp. Maar met Sergej Milinkovic-Savic zien we wel nog een bekend gezicht bij de Italianen. De Serviër speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Racing Genk. Adam Marusic kennen we dan weer van bij KV Oostende. . Oude bekenden Milinkovic en Marusic bij Lazio Geen Jordan Lukaku meer bij Lazio, hij wordt dit seizoen uitgeleend aan Antwerp. Maar met Sergej Milinkovic-Savic zien we wel nog een bekend gezicht bij de Italianen. De Serviër speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Racing Genk. Adam Marusic kennen we dan weer van bij KV Oostende.

20:18 Het gaat snel voor de 17-jarige Jude Bellingham. Vorig seizoen speelde hij nog met Birmingham City in de Championship, de Engelse tweede klasse. Vanavond maakt hij zijn debuut in de Champions League met Borussia Dortmund. vooraf, 20 uur 18. Het gaat snel voor de 17-jarige Jude Bellingham. Vorig seizoen speelde hij nog met Birmingham City in de Championship, de Engelse tweede klasse. Vanavond maakt hij zijn debuut in de Champions League met Borussia Dortmund. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:10 vooraf, 20 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:09 vooraf, 20 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:08 vooraf, 20 uur 08. Lazio maakt rentree na 13 jaar. In dezelfde poule van Club Brugge staat vanavond ook het duel tussen Lazio Roma en Borussia Dortmund op het menu. Lazio zit voor het eerst sinds 2007 nog eens in de groepsfase van de Champions League, Dortmund is er voor het derde jaar op rij bij. Volg de wedstrijd hier. . Lazio maakt rentree na 13 jaar In dezelfde poule van Club Brugge staat vanavond ook het duel tussen Lazio Roma en Borussia Dortmund op het menu. Lazio zit voor het eerst sinds 2007 nog eens in de groepsfase van de Champions League, Dortmund is er voor het derde jaar op rij bij. Volg de wedstrijd hier.

20:08 - Vooraf Vooraf, 20 uur 08

Opstelling SS Lazio. Thomas Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Francesco Acerbi, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Mohamed Fares, Joaquin Correa, Ciro Immobile Opstelling SS Lazio Ciro Immobile, Joaquin Correa, Mohamed Fares, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Thomas Strakosha

Opstelling Borussia Dortmund. Marwin Hitz, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Thomas Delaney, Thomas Meunier, Jude Bellingham, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Erling Haaland, Marco Reus Opstelling Borussia Dortmund Marco Reus, Erling Haaland, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Jude Bellingham, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Marwin Hitz