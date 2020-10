Ruud Vormer voor Champions League-start tegen Zenit: "De verwachtingen zijn goed"

Het nieuws van de coronabesmettingen is natuurlijk even aangekomen. Ik had het niet meteen verwacht, maar het kan gebeuren. De groep gaat er goed mee om. Het hoort erbij, we moeten ermee leren leven en gaan gewoon door.

vooraf, 11 uur 22. Het nieuws van de coronabesmettingen is natuurlijk even aangekomen. Ik had het niet meteen verwacht, maar het kan gebeuren. De groep gaat er goed mee om. Het hoort erbij, we moeten ermee leren leven en gaan gewoon door. Ruud Vormer - Club Brugge.

11:16

vooraf, 11 uur 16. Ruud Vormer: "Leuk dat we eraan beginnen, hier doe je het voor als voetballer". Sporza sprak met Ruud Vormer voor de afreis naar Rusland. "We gaan er alles aan doen om morgen punten te pakken tegen Zenit. De verwachtingen zijn goed, ook al is het een groot team met een groot budget. Het is leuk dat we eraan beginnen, hier doe je het voor als voetballer." "De doelstelling in deze Champions League-campagne? Dat gaan we zien. Iedereen wil tweede worden in de groep, wij ook. We staan er goed voor. Ik denk dat de sterkte van de kern ongeveer hetzelfde is als de voorbije jaren. Ik denk niet dat we minder zijn dan we waren op dit moment vorig jaar." .