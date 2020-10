Club Brugge combineert zich prachtig naar de zege in extra tijd

Club Brugge mist door corona een aantal pionnen en dat was ook op de persconferentie het grote thema. "We mogen daardoor niet aan onszelf beginnen te twijfelen", vindt trainer Philippe Clement. "We missen 3 belangrijke spelers en ook Deli is er niet bij. We zullen moeten improviseren, maar ik geloof in mijn ploeg. Er zit veel enthousiasme in de ploeg."





Vooral het wegvallen van Mignolet wordt als een aderlating gezien. "Horvath is klaar om te spelen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar fysiek is hij top. Beter dan ooit. Hij voelt zich goed bij de nieuwe keeperstrainer en vindt dat hij gegroeid is. Hij heeft lang moeten wachten op zijn kans, maar dit is het moment waarop hij zich kan bewijzen."





"En Horvath is geen rookie hé. Het is niet zijn eerste Champions League-match, hij heeft al veel ervaring. Hij is er 200 procent klaar voor."