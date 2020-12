Olivier Giroud is de 15e speler die 4 keer kan scoren in 1 CL-match

Olivier Giroud liet de voorbije weken openlijk zijn ongenoegen merken over zijn gebrek aan speelminuten. Hij leek aan te sturen op een vertrek in de winterstop, maar tegen Sevilla antwoordde hij met zijn voeten.

Opmerkelijk is dat Giroud elk van zijn 4 goals op een andere manier scoorde: met zijn linker voor de 0-1, met zijn rechter voor de 0-2, met zijn hoofd voor de 0-3 (de "perfecte hattrick") en met een penalty voor de 0-4.

Hij is de 15e speler uit de CL-geschiedenis die erin slaagt minstens 4 keer te scoren in een match. Chelsea is al 11 matchen op een rij ongeslagen.