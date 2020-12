Krasnodar klapt het Europese boek van Doku en Rennes dicht

Het is crisis bij Rennes, dat van zijn laatste 11 matchen er maar 1 kon winnen. Die crisis kon het alvast niet bezweren in Rusland.

Jérémy Doku bezorgde de defensie van Krasnodar wel kopzorgen, maar kansen waren schaars. Safonov hield de Rode Duivel van een treffer, iets wat zijn collega Salin aan de overkant niet kon.

Marcus Berg was sneller dan Damien Da Silva en schoot zijn Russische team naar een Europese overwintering in de Europa League. Voor Rennes is het avontuur, op een obligate 6e match in de groepsfase na, afgelopen.