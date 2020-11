LIVE: Chelsea heeft zijn schaapjes op het droge na 2 penalty's van Werner

22:01 rust, 22 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:54 rust, 21 uur 54.

21:49 rust, 21 uur 49. RUST. Zwayer maakt een einde aan de eerste helft. Dankzij twee penaltytreffers van Werner en een rode kaart voor Rennes lijkt de tweede helft overbodig. . RUST Zwayer maakt een einde aan de eerste helft. Dankzij twee penaltytreffers van Werner en een rode kaart voor Rennes lijkt de tweede helft overbodig.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Streng verdict voor Rennes. Met een dubbele voorsprong en een man meer lijkt de klus al geklaard voor Chelsea. De Blues speelden zelf niet overtuigend, maar twee strafschoptreffers van Werner zetten de thuisploeg al snel op rozen. . Streng verdict voor Rennes Met een dubbele voorsprong en een man meer lijkt de klus al geklaard voor Chelsea. De Blues speelden zelf niet overtuigend, maar twee strafschoptreffers van Werner zetten de thuisploeg al snel op rozen.

44' eerste helft, minuut 44.

41' eerste helft, minuut 41. Werner scoort opnieuw vanaf de stip! Tweede penalty voor Chelsea en tweede doelpunt voor Werner. De spits blijft opnieuw zeer koel en trapt de bal knap in de linkerbovenhoek. Dit wordt nog een lange wedstrijd voor de bezoekers. . Werner scoort opnieuw vanaf de stip! Tweede penalty voor Chelsea en tweede doelpunt voor Werner. De spits blijft opnieuw zeer koel en trapt de bal knap in de linkerbovenhoek. Dit wordt nog een lange wedstrijd voor de bezoekers.

41' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 41 door Timo Werner van Chelsea. 2, 0. penalty Chelsea Stade Rennes rust 2 0

40' Tweede gele kaart voor Dalbert van Stade Rennes tijdens eerste helft, minuut 40 Dalbert Stade Rennes

40' eerste helft, minuut 40. Strafschop Chelsea en rood voor Dalbert! Na lang wachten wijst Zwayer naar de stip. Meteen krijgt Dalbert ook zijn tweede gele kaart van de avond. Dit is wel een zeer streng verdict voor Rennes. . Strafschop Chelsea en rood voor Dalbert! Na lang wachten wijst Zwayer naar de stip. Meteen krijgt Dalbert ook zijn tweede gele kaart van de avond. Dit is wel een zeer streng verdict voor Rennes.

38' eerste helft, minuut 38. Opnieuw strafschop voor Chelsea? Abraham schiet de bal van dichtbij op de hand van Dalbert en claimt een strafschop. Zwayer gaat zelf gaan kijken op de videobeelden. Opnieuw een belangrijke beslissing voor de scheidsrechter. . Opnieuw strafschop voor Chelsea? Abraham schiet de bal van dichtbij op de hand van Dalbert en claimt een strafschop. Zwayer gaat zelf gaan kijken op de videobeelden. Opnieuw een belangrijke beslissing voor de scheidsrechter.

37' eerste helft, minuut 37. Hoekschop Chelsea. Onze woorden zijn nog niet koud of daar dringt Timo Werner de vijandelijke zestien binnen. Meer dan een corner kan de Duitser er echter niet uithalen. . Hoekschop Chelsea Onze woorden zijn nog niet koud of daar dringt Timo Werner de vijandelijke zestien binnen. Meer dan een corner kan de Duitser er echter niet uithalen.

36' eerste helft, minuut 36. Chelsea moet opletten dat het zich niet in slaap laat wiegen. Rennes kampeert steeds meer op de helft van de thuisploeg en neemt de wedstrijd in handen. . Chelsea moet opletten dat het zich niet in slaap laat wiegen. Rennes kampeert steeds meer op de helft van de thuisploeg en neemt de wedstrijd in handen.

35' eerste helft, minuut 35. Een onoordeelkundige trap van Chilwell belandt onbedoeld opnieuw bij doelman Mendy. De Senegalees neemt het leer uiteindelijk in zijn handen, maar over een echte terugspeelbal gaat het hier niet. . Een onoordeelkundige trap van Chilwell belandt onbedoeld opnieuw bij doelman Mendy. De Senegalees neemt het leer uiteindelijk in zijn handen, maar over een echte terugspeelbal gaat het hier niet.

32' Gele kaart voor Hakim Ziyech van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 32 Hakim Ziyech Chelsea

31' eerste helft, minuut 31. Geel Ziyech. Scheidsrechter Zwayer houdt het kort vanavond en bestraft nu ook Ziyech met geel. De Marrokaanse middenvelder haalt zijn tegenstander aan de rand van de zestien neer en moet ook meteen opletten. . Geel Ziyech Scheidsrechter Zwayer houdt het kort vanavond en bestraft nu ook Ziyech met geel. De Marrokaanse middenvelder haalt zijn tegenstander aan de rand van de zestien neer en moet ook meteen opletten.

29' eerste helft, minuut 29. Rennes komt wat meer opzetten en forceert een tweede hoekschop. Bourigeaud snijdt de corner goed aan, maar niemand van zijn teamgenoten kan er zijn hoofd tegen zetten. . Rennes komt wat meer opzetten en forceert een tweede hoekschop. Bourigeaud snijdt de corner goed aan, maar niemand van zijn teamgenoten kan er zijn hoofd tegen zetten.

28' eerste helft, minuut 28. Traoré bereikt Guirassy met een gemeten voorzet in de zestien. De spits van Rennes krijgt er zijn dikke teen nog tegen, maar wordt afgevlagd voor buitenspel. . Traoré bereikt Guirassy met een gemeten voorzet in de zestien. De spits van Rennes krijgt er zijn dikke teen nog tegen, maar wordt afgevlagd voor buitenspel.

27' eerste helft, minuut 27.

26' Gele kaart voor N'Golo Kanté van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 26 N'Golo Kanté Chelsea

25' eerste helft, minuut 25. Geel voor Kanté. Kanté gaat als tweede op de bon vanavond. Na een fout van Zouma op Guirassy trapt de middenvelder de bal weg. Een domme gele kaart voor de mannetjesputter. . Geel voor Kanté Kanté gaat als tweede op de bon vanavond. Na een fout van Zouma op Guirassy trapt de middenvelder de bal weg. Een domme gele kaart voor de mannetjesputter.

23' eerste helft, minuut 23. De bal gaat vlot van voet tot voet bij Chelsea. Echt grote kansen heeft de thuisploeg ook nog niet gecreëerd, maar de vroege voorsprong hebben ze wel al te pakken. . De bal gaat vlot van voet tot voet bij Chelsea. Echt grote kansen heeft de thuisploeg ook nog niet gecreëerd, maar de vroege voorsprong hebben ze wel al te pakken.

21' eerste helft, minuut 21. Rennes met meeste balbezit. Voorlopig slaagt Rennes er niet in om een deftige aanval in elkaar te knutselen. De bezoekers hebben na 20 minuten wel het meeste balbezit, maar doen er niet echt iets mee. . Rennes met meeste balbezit Voorlopig slaagt Rennes er niet in om een deftige aanval in elkaar te knutselen. De bezoekers hebben na 20 minuten wel het meeste balbezit, maar doen er niet echt iets mee.

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. Abraham met pijn. Tammy Abraham krijgt een stevige tik te verwerken van Aguerd en komt vervolgens slecht neer. De Engelse spits lijkt last te hebben van zijn enkel, maar verbijt voorlopig de pijn. . Abraham met pijn Tammy Abraham krijgt een stevige tik te verwerken van Aguerd en komt vervolgens slecht neer. De Engelse spits lijkt last te hebben van zijn enkel, maar verbijt voorlopig de pijn.

17' eerste helft, minuut 17. Ondanks de snelle voorsprong gaat Chelsea gewoon door op z'n elan. De Blues houden de bal in de ploeg en blijven op zoek gaan naar een tweede doelpunt. . Ondanks de snelle voorsprong gaat Chelsea gewoon door op z'n elan. De Blues houden de bal in de ploeg en blijven op zoek gaan naar een tweede doelpunt.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14.

13' eerste helft, minuut 13. Door de vroege voorsprong van Chelsea kan het plannetje van Rennes al in de vuilbak. De bezoekers begonnen behouden aan de wedstrijd, maar kunnen nu niet anders dan aanvallender te gaan voetballen. . Door de vroege voorsprong van Chelsea kan het plannetje van Rennes al in de vuilbak. De bezoekers begonnen behouden aan de wedstrijd, maar kunnen nu niet anders dan aanvallender te gaan voetballen.

10' eerste helft, minuut 10. 1-0 Werner! Chelsea heeft z'n vroege voorsprong te pakken! Werner schiet de bal in de linkeronderhoek en zet de Blues meteen op rozen. Gomis koos de juiste hoek, maar kon niet voldoende bij de bal. . 1-0 Werner! Chelsea heeft z'n vroege voorsprong te pakken! Werner schiet de bal in de linkeronderhoek en zet de Blues meteen op rozen. Gomis koos de juiste hoek, maar kon niet voldoende bij de bal.

10' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 10 door Timo Werner van Chelsea. 1, 0. penalty Chelsea Stade Rennes rust 1 0

9' Gele kaart voor Dalbert van Stade Rennes tijdens eerste helft, minuut 9 Dalbert Stade Rennes

9' eerste helft, minuut 9. Strafschop Chelsea! Timo Werner gaat over het been van Dalbert in de zestien. Scheidsrechter Zwayer twijfelt niet en wijst meteen naar de stip. Werner neemt zelf de strafschop voor zijn rekening. . Strafschop Chelsea! Timo Werner gaat over het been van Dalbert in de zestien. Scheidsrechter Zwayer twijfelt niet en wijst meteen naar de stip. Werner neemt zelf de strafschop voor zijn rekening.

8' eerste helft, minuut 8. Aguerd kopt de bal van dichtbij tegen de arm van Zouma. Scheidsrechter Zwayer geeft geen krimp en laat doorvoetballen. . Aguerd kopt de bal van dichtbij tegen de arm van Zouma. Scheidsrechter Zwayer geeft geen krimp en laat doorvoetballen.

6' eerste helft, minuut 6. Eerste hoekschop. Daar is de eerste hoekschop van de wedstrijd. Rechtsachter Traoré probeert de bal in de zestien te krijgen, maar geraakt niet voorbij Chilwell. . Eerste hoekschop Daar is de eerste hoekschop van de wedstrijd. Rechtsachter Traoré probeert de bal in de zestien te krijgen, maar geraakt niet voorbij Chilwell.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste echte kans van de wedstrijd. Rennes probeert rustig onder de druk van Chelsea uit te voetballen, maar veel tijd krijgen de bezoekers niet. . Voorlopig blijft het nog wachten op de eerste echte kans van de wedstrijd. Rennes probeert rustig onder de druk van Chelsea uit te voetballen, maar veel tijd krijgen de bezoekers niet.

3' eerste helft, minuut 3. Chelsea eist meteen de bal op in de openingsminuten van deze wedstrijd. Rennes lijkt er vooral snel te willen uitkomen op de tegenaanval. . Chelsea eist meteen de bal op in de openingsminuten van deze wedstrijd. Rennes lijkt er vooral snel te willen uitkomen op de tegenaanval.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt op Stamford Bridge. Kunnen de bezoekers Chelsea verrassen vanavond? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt op Stamford Bridge. Kunnen de bezoekers Chelsea verrassen vanavond?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:41 vooraf, 20 uur 41. Hoe doen beide ploegen het in eigen land? Chelsea kampeert momenteel op een 7e stek in de Premier League. De manschappen van Frank Lampard vergaarden na 7 speeldagen 12 punten en volgen zo op 4 eenheden van leider Liverpool. Afgelopen weekend wonnen de Blues vlot met 0-3 van hekkensluiter Burnley. Stade Rennes draait goed mee bovenaan in de Franse competitie. De bezoekers van vanavond pakten 18 op 27 en hebben slechts 3 punten achterstand op leider PSG. Afgelopen speeldag won Rennes, met Doku 67 minuten in de ploeg, met 2-1 van Brest. . Hoe doen beide ploegen het in eigen land? Chelsea kampeert momenteel op een 7e stek in de Premier League. De manschappen van Frank Lampard vergaarden na 7 speeldagen 12 punten en volgen zo op 4 eenheden van leider Liverpool. Afgelopen weekend wonnen de Blues vlot met 0-3 van hekkensluiter Burnley. Stade Rennes draait goed mee bovenaan in de Franse competitie. De bezoekers van vanavond pakten 18 op 27 en hebben slechts 3 punten achterstand op leider PSG. Afgelopen speeldag won Rennes, met Doku 67 minuten in de ploeg, met 2-1 van Brest.

20:39 vooraf, 20 uur 39.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Edouard Mendy (Chelsea) tegen ex-ploeg. Vanavond kijkt Chelsea-doelman Edouard Mendy zijn voormalige ploeggenoten in de ogen. De 28-jarige Senegalees kwam in september voor zo'n 25 miljoen over van Rennes en wierp zich meteen op als een betrouwbaar sluitstuk voor de Londenaren. . Edouard Mendy (Chelsea) tegen ex-ploeg Vanavond kijkt Chelsea-doelman Edouard Mendy zijn voormalige ploeggenoten in de ogen. De 28-jarige Senegalees kwam in september voor zo'n 25 miljoen over van Rennes en wierp zich meteen op als een betrouwbaar sluitstuk voor de Londenaren.

20:29 Frank Lampard kan vanavond geen beroep doen op Kai Havertz. De Duitse spelmaker testte positief op corona en zit niet in de selectie. vooraf, 20 uur 29.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Geen Doku aan de aftrap. Rennes-coach Julien Stéphan heeft vanavond geen plaats voor Jeremy Doku in zijn basiself. De jonge Belg speelde afgelopen weekend nog 67 minuten in de 2-1-overwinning tegen Brest, maar moet nu dus tevreden zijn met een plaatsje op de bank. Mogelijks speelt onze landgenoot vanavond wel nog een rol van betekenis als invaller. . Geen Doku aan de aftrap Rennes-coach Julien Stéphan heeft vanavond geen plaats voor Jeremy Doku in zijn basiself. De jonge Belg speelde afgelopen weekend nog 67 minuten in de 2-1-overwinning tegen Brest, maar moet nu dus tevreden zijn met een plaatsje op de bank. Mogelijks speelt onze landgenoot vanavond wel nog een rol van betekenis als invaller.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Na een flauw 0-0-gelijkspel tegen Sevilla op de eerste speeldag ging Chelsea vorige week overtuigend gaan winnen bij Krasnodar. Het Stade Rennes van landgenoot Jeremy Doku bleef op speeldag 1 dan weer steken op een 1-1-gelijkspel tegen de Russen. Door het 1-0-verlies in Sevilla vorige week raapte de Franse nummer 3 nog maar 1 puntje in groep E. Gaan de Blues vanavond door op hun elan of gooit Rennes roet in het eten? . Na een flauw 0-0-gelijkspel tegen Sevilla op de eerste speeldag ging Chelsea vorige week overtuigend gaan winnen bij Krasnodar. Het Stade Rennes van landgenoot Jeremy Doku bleef op speeldag 1 dan weer steken op een 1-1-gelijkspel tegen de Russen. Door het 1-0-verlies in Sevilla vorige week raapte de Franse nummer 3 nog maar 1 puntje in groep E. Gaan de Blues vanavond door op hun elan of gooit Rennes roet in het eten?

20:11 vooraf, 20 uur 11.

20:11 vooraf, 20 uur 11.

20:11 - Vooraf Vooraf, 20 uur 11

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Reece James, Thiago Silva, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Jorginho, Mason Mount, N'Golo Kanté, Timo Werner, Tammy Abraham Opstelling Chelsea Tammy Abraham, Timo Werner, N'Golo Kanté, Mason Mount, Jorginho, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kurt Zouma, Thiago Silva, Reece James, Edouard Mendy

Opstelling Stade Rennes. Alfred Gomis, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Naif Aguerd, Dalbert, Benjamin Bourigeaud, Steven N'Zonzi, James Lea Siliki, Yann Gboho, Serhou Guirassy, Martin Terrier Opstelling Stade Rennes Martin Terrier, Serhou Guirassy, Yann Gboho, James Lea Siliki, Steven N'Zonzi, Benjamin Bourigeaud, Dalbert, Naif Aguerd, Damien Da Silva, Hamari Traoré, Alfred Gomis