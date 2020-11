Chelsea heeft aan 1 helft genoeg tegen het Stade Rennes van Jeremy Doku

Hoewel groepsleider Chelsea meteen de bal opeiste tegen de bezoekers uit Rennes, slaagde het er niet in gevaarlijk te zijn. Toch was het na 10 minuten al meteen prijs. Dalbert haalde Werner neer in de zestien en de bal ging op de stip. De Duitse spits nam de penalty zelf en schonk zijn team de vroege voorsprong.

Chelsea bleef de gevaarlijkste ploeg en ging door op z'n elan. Rennes zag af en toen Abraham van dichtbij op de hand van -opnieuw- Dalbert schoot, kregen de Londenaren een 2e penalty. Een zwaar verdict voor de bezoekers want Dalbert kreeg ook nog eens z'n tweede geel. Werner nam opnieuw plaats achter de bal en maakte er kort voor rust zo 2-0 van.

Na de pauze zagen we hetzelfde spelbeeld. Chelsea toonde geen medeleven en 5 minuten ver in de tweede helft maakte Abraham er op aangeven van James 3-0 van. Rennes kon alleen nog maar proberen de schade te beperken en dat deed het ook.

In een flauwe tweede helft zetten de bezoekers hun voet naast die van Chelsea en kregen ze zelfs nog enkele kansjes. Ook Doku zat daar voor iets tussen. Onze landgenoot viel op het uur gretig in en scoorde zelfs. Jammer genoeg voor de Belg stond hij buitenspel.

Aan de stand veranderde er niets meer en zo boekt Chelsea een 7 op 9 in de Champions League. Rennes blijft samen met Krasnodar achter met een 1 op 9.