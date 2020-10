Doku viert Champions League-debuut met een gelijkspel en net geen assist

Het gaat hard voor Doku. Na zijn eerste minuten bij de Rode Duivels, was het tijd voor zijn eerste minuten in de Champions League. Hij viel in in minuut 62 voor Del Castillo.

Rennes en Krasnodar speelden beide hun eerste match in de Champions League. En dat leverde spektakel op. Guirassy had de thuisploeg op voorsprong gezet met een penalty, waarbij de keeper van Krasnodar wel beter had moeten doen.

Maar de Russische achterstand werd heel snel uitgewist door een prachtig afstandsschot van Ramirez. Doku viel kort daarna in en liet zich een paar keer zien. Vooral in de 90e minuut toen hij de bal vanop de flank perfect klaarlegde voor Hunou, maar die schoot van dichtbij te centraal op de doelman. Zo onzegde hij Doku zijn eerste assist in de Champions League.

Ook in de andere match in de groep, Chelsea tegen Sevilla, vielen geen doelpunten.