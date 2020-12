Plaatst Liverpool zich tegen Ajax voor de volgende ronde?

20:15 vooraf, 20 uur 15. Geschiedenis. Op 7 december 1966 versloeg het Ajax van een jonge Johan Cruijff Liverpool met 5-1, nog steeds de ruimste Europese nederlaag aller tijden van de Reds. Gelukkig voor hen heeft bijna niemand daar iets van gezien, want die avond hing er een bijzonder dikke mist over het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een zege van Ajax vanavond, op Anfield, zou een nog grotere stunt zijn. . Geschiedenis Op 7 december 1966 versloeg het Ajax van een jonge Johan Cruijff Liverpool met 5-1, nog steeds de ruimste Europese nederlaag aller tijden van de Reds. Gelukkig voor hen heeft bijna niemand daar iets van gezien, want die avond hing er een bijzonder dikke mist over het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een zege van Ajax vanavond, op Anfield, zou een nog grotere stunt zijn.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Opstelling Ajax. Bij de bezoekers heeft coach Ten Hag een verrassing voorbereid. Hij zet Alvarez bij in een versterkt middenveld. Voor de rest krijgen we zowat de verwachte opstelling van Ajax. Tadic speelt Europees wel vaker als diepe spits en wordt Braziliaans geflankeerd door Neres en Antony. . Opstelling Ajax Bij de bezoekers heeft coach Ten Hag een verrassing voorbereid. Hij zet Alvarez bij in een versterkt middenveld. Voor de rest krijgen we zowat de verwachte opstelling van Ajax. Tadic speelt Europees wel vaker als diepe spits en wordt Braziliaans geflankeerd door Neres en Antony.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Opstelling Liverpool. De achterlijn van Liverpool is door blessures onherkenbaar. Van Dijk, Gomez en Alexander-Arnold lagen al in de lappenmand en daar komt nu ook doelman Alisson bij. Zijn vervanger Kelleher speelt pas zijn vijfde match voor de club, na enkele optredens in de FA Cup en de League Cup. Voorin is het uitkijken naar man in vorm Jota. . Opstelling Liverpool De achterlijn van Liverpool is door blessures onherkenbaar. Van Dijk, Gomez en Alexander-Arnold lagen al in de lappenmand en daar komt nu ook doelman Alisson bij. Zijn vervanger Kelleher speelt pas zijn vijfde match voor de club, na enkele optredens in de FA Cup en de League Cup. Voorin is het uitkijken naar man in vorm Jota.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Vooraf. Een door blessures geteisterd Liverpool kan het zichzelf een klein beetje gemakkelijker maken door Ajax te verslaan. Daarmee zou de Engelse kampioen zich zeker plaatsen voor de volgende ronde. Zelfs een gelijkspel is voldoende. Ajax is na vanavond, winst of verlies, sowieso nog niet geplaatst of uitgeteld. . Vooraf Een door blessures geteisterd Liverpool kan het zichzelf een klein beetje gemakkelijker maken door Ajax te verslaan. Daarmee zou de Engelse kampioen zich zeker plaatsen voor de volgende ronde. Zelfs een gelijkspel is voldoende. Ajax is na vanavond, winst of verlies, sowieso nog niet geplaatst of uitgeteld.

Opstelling Liverpool. Caoimhin Kelleher, Neco Williams, Joel Matip, Fabinho, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones, Diogo Jota, Mohamed Salah, Sadio Mané

Opstelling Ajax. Andre Onana, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Antony, Dušan Tadic, David Neres